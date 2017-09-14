Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:40
Прохожий написав:
вы серьезно хотите получить какой то ответ от тролля?
его единственная цель на форуме чтобы его покормили, а вы(и не только) ведётесь на это и пытаетесь устроить дискуссию...
это как пытаться поговорить "за жизнь" с макакой которой нужен от вас только банан
смешно)
Я тут редко. Уже догадался с кем имею дело.
alex_dvornichenko
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:42
Shaman написав: Wirująświatła написав: Shaman написав:
май на увазі. в нас навіть думки немає, що треба на когось нападати.
скажи это тцкашникам. разница рф нападает на чужих, а мы на своих.
https://t.me/kindzadza_ua/12647
ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закони, пов'язані з захистом Батьківщині. особливо буйних - з примусом.
все добре на Раші з примусом - буде потреба, побачиш... а так там вистачає моральних уродів, які готові вбивати за гроші...
Шаман - ты служил в армии в 18 лет или как и большинство патриотов тут откосил по плоскостопию? Ну и просто работать чтоб на сдохнуть с голоду надо было.
барабашов
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:43
alex_dvornichenko написав:
Я тут редко.
а вы почаще заходите, у нас тут весело, чай, кофе, печеньки... муха, хотаб, долярчик.
Wirująświatła
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:48
Wirująświatła написав: alex_dvornichenko написав:
Я тут редко.
а вы почаще заходите, у нас тут весело, чай, кофе, печеньки... муха, хотаб, долярчик.
Пан Успих своей искренностью,непосредственностью и отсутствием лицемерия является украшением сего форума,следует заметить.
Всегда с удовольствием читаю его посты.
Господар Вельзевула
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:49
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав: alex_dvornichenko написав:
Я тут редко.
а вы почаще заходите, у нас тут весело, чай, кофе, печеньки... муха, хотаб, долярчик.
Пан Успих своей искренностью,непосредственностью и отсутствием лицемерия является украшением сего форума,следует заметить.
Всегда с удовольствием читаю его посты.
здесь много достойных людей, на самом деле, чьё мнение в трамвае не услышишь.
Wirująświatła
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