Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:40
Прохожий написав:
вы серьезно хотите получить какой то ответ от тролля?
его единственная цель на форуме чтобы его покормили, а вы(и не только) ведётесь на это и пытаетесь устроить дискуссию...
это как пытаться поговорить "за жизнь" с макакой которой нужен от вас только банан
смешно)
Я тут редко. Уже догадался с кем имею дело.
alex_dvornichenko
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:42
Shaman написав: Wirująświatła написав: Shaman написав:
май на увазі. в нас навіть думки немає, що треба на когось нападати.
скажи это тцкашникам. разница рф нападает на чужих, а мы на своих.
https://t.me/kindzadza_ua/12647
ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закони, пов'язані з захистом Батьківщині. особливо буйних - з примусом.
все добре на Раші з примусом - буде потреба, побачиш... а так там вистачає моральних уродів, які готові вбивати за гроші...
Шаман - ты служил в армии в 18 лет или как и большинство патриотов тут откосил по плоскостопию? Ну и просто работать чтоб на сдохнуть с голоду надо было.
барабашов
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:43
alex_dvornichenko написав:
Я тут редко.
а вы почаще заходите, у нас тут весело, чай, кофе, печеньки... муха, хотаб, долярчик.
Wirująświatła
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:48
Wirująświatła написав: alex_dvornichenko написав:
Я тут редко.
а вы почаще заходите, у нас тут весело, чай, кофе, печеньки... муха, хотаб, долярчик.
Пан Успих своей искренностью,непосредственностью и отсутствием лицемерия является украшением сего форума,следует заметить.
Всегда с удовольствием читаю его посты.
Господар Вельзевула
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Додано: Сер 25 гру, 2024 20:49
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав: alex_dvornichenko написав:
Я тут редко.
а вы почаще заходите, у нас тут весело, чай, кофе, печеньки... муха, хотаб, долярчик.
Пан Успих своей искренностью,непосредственностью и отсутствием лицемерия является украшением сего форума,следует заметить.
Всегда с удовольствием читаю его посты.
здесь много достойных людей, на самом деле, чьё мнение в трамвае не услышишь.
Wirująświatła
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Додано: Сер 25 гру, 2024 21:00
барабашов написав: Shaman написав:
ТЦК мобілізує тих, хто не хоче виконувати Закони, пов'язані з захистом Батьківщині. особливо буйних - з примусом.
все добре на Раші з примусом - буде потреба, побачиш... а так там вистачає моральних уродів, які готові вбивати за гроші...
Шаман - ты служил в армии в 18 лет или как и большинство патриотов тут откосил по плоскостопию? Ну и просто работать чтоб на сдохнуть с голоду надо было.
у нас в принципі три варіанти, але вибрати лише два неправильних - це можуть не лише всі
офіцер запасу я
поки що...
Shaman
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Додано: Сер 25 гру, 2024 21:00
барабашов кстати стесняюсь но хотел спросить вы реально просто супер фотогеничный? или все таки фотошопом подрихтовали?)
Прохожий
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Додано: Сер 25 гру, 2024 21:05
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Додано: Сер 25 гру, 2024 21:09
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
нема в нас ніякої єдності.) І чим дальше тим її менше.
То почни з себе про єдність
Почни прислухатись до інших
Перестань писати і думати - "я за віру ноги переламаю"
Тоді і буде єдність
Banderlog написав: Кінчайте війну
і робіть вибори, поки ще можно це зробити.
Це до Путіна та Онуфрія, та Гундяя
А мені з тобою єдності нафейхоа? Нічо я починати не збираюсь) думаєте що якщо ви календар для себе поміняли то я проти?)))) Тепер одразу буде видно вас окремо і шо вартує церква) ще добре було якби такі пасивні патріоти як ти окрему армію виставляли...
так й кажи - мені єдність не потрібна. мені потрібно щоб думали лише як я. й той, хто не думає, як я - ворог.
хто патріарх твоєї церкви? вже питав - ти мовчиш. це вас тепер буде видно, прихильників РПЦ. й хоч поки що таких багато на Східній Україні, але час розставить все по своїх місцях
Shaman
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Додано: Сер 25 гру, 2024 21:19
UA Так а де ти воював ? Чи мені примарились твої дописи ? Я ледве не обісцявся від сміху ?
холява
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