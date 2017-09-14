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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11493114941149511496>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 21:26

барабашов

Реідкисний випадок коли АВА відповідає повідомленням .

... ну а ти де воював .?...
... де послужний , де зброя записана у квіток ...?
.... де номер ,частина ?
Востаннє редагувалось холява в Сер 25 гру, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 21:28

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
  alex_dvornichenko написав:Я тут редко.
а вы почаще заходите, у нас тут весело, чай, кофе, печеньки... муха, хотаб, долярчик.

Пан Успих своей искренностью,непосредственностью и отсутствием лицемерия является украшением сего форума,следует заметить.
Всегда с удовольствием читаю его посты.



....з таким успіхом треба читати євенгеліє від Іуди ...
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 21:30

китель сталина за 180к хотите?
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порошенко продаёт
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ви шо тут зовсім загубили розум ?

вам треба перейминувати форум !

Багато чого підійшло би , але мені здається найкраще було " Фарісеї й чорнокнижники "

дописав
РС .
і Віталька , побратим ..... макак ...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 21:36

вот вы смешные-вы что хотите чтобы миллиордер в секонд хенде одевался...я бы на вас посмотрел при таких бабках-вообще бы болт на всех ложили окружающих :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 21:40

  konstantin kirovograd написав:вот вы смешные-вы что хотите чтобы миллиордер в секонд хенде одевался...я бы на вас посмотрел при таких бабках-вообще бы болт на всех ложили окружающих :lol:

я с Петром сидел в маке на Богдана Хмельницкого давненько за соседним столом. на его месте, я бы сам уже никуда не ходил. по крайней мере ногами по земле)
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 21:43

  konstantin kirovograd написав:вот вы смешные-вы что хотите чтобы миллиордер в секонд хенде одевался...я бы на вас посмотрел при таких бабках-вообще бы болт на всех ложили окружающих :lol:

я и так на многих ложу, а кичиться чем либо это комплексы
На чем ездят самые богатые люди мира
Таким же отсутствием расточительности обладает и американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, владелец аэрокосмической компании Blue Origin и издательского дома Washington Post, Джеф Безос. Сейчас, находясь на третьей строчке списка самых богатых людей планеты, Джеф Безос обладает состоянием в более $73 млрд, но, при этом ездит на автомобиле Honda Accord 1996 года выпуска.


https://dengi.ua/business/1812291-na-ch ... ljudi-mira

Honda Accord 1996 года выпуска. может позволить себе даже украинский студент.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 21:55

Wirująświatła
Одна з…


Часом стає цікаво, на якому автомобілі може їздити найбагатша людина світу. Так, відомо, що матеріальний стан засновника Amazon Джеффа Безоса на сьогодні оцінюється в 198,3 мільярда доларів.

1. Honda Accord 1996 року


Найулюбленіша і одна з перших машин Джеффа Безоса – це Honda Accord 1996 року випуску за 2000 доларів. Він тривалий час віддавав перевагу цьому скромному автомобілю і їздив на ньому на роботу щонайменше до 2013 року. Цікаво, як цей автомобіль почувається в гаражі між Pininfarina Sergio, Bugatti Veyron Mansory і Lamborghini Veneno.

Найулюбленіша і одна з перших машин Джеффа Безоса – це Honda Accord 1996 року.
2. Ferrari Pininfarina Sergio

Ця машина вважається "найдешевшою" в гаражі мільярдера (звичайно, крім Honda). Так, навіть найскромніша машина магната Ferrari Pininfarina Sergio коштує 3 млн доларів. Усі інші ще дорожчі.

Ferrari Pininfarina Sergio вважається "найдешевшою" в гаражі мільярдера
3. Bugatti Veyron Mansory

Гіперкар компанії Bugatti, що вироблявся з 2005 по 2015 рік, також є однією з улюблених машин Безоса. Крім того, це авто вважається одним із найшвидших у світі. Її максимальна швидкість – 407 км / год, а розігнатися до 100 кілометрів на годину вона може лише за 2,5 секунди. Bugatti Veyron Mansory обійшлася SEO Amazon в 3,4 мільйона доларів.

Bugatti Veyron Mansory обійшовся SEO Amazon у 3,4 мільйона доларів.

4. W Motors Lykan Hypersport

W Motors Lykan Hypersport за 4 мільйони – це ліванський гіперкар обмеженого виробництва. Його салон виконаний із матеріалів преміумкласу, як-от вуглеволокно, титан, натуральна шкіра і справжні діаманти. Крім того, гіперкар має карбонові кузовні панелі й вікна, що відчиняються проти напрямку руху дверей. У моторному відсіку моделі встановлена опозитна 3,7-літрова "шістка" з двома турбінами, що розвиває 750 кінських сил і 960 Нм крутного моменту.

W Motors Lykan Hypersport за 4 мільйони – це ліванський гіперкар обмеженого виробництва
5. Koenigsegg CCXR Trevita

Ця красуня є найшвидшою з усіх автомобілів Безоса і коштує вона 4,8 мільйона доларів. Двигун Koenigsegg CCXR Trevita об'ємом 4755 см³ розвиває потужність 1032 кінські сили, що дозволяє розвинути швидкість до 402 км/год.

Ця красуня є найшвидшою з усіх автомобілів Безоса
6. Lamborghini Veneno

Це одна із найдорожчих машин мільярдера – її вартість сягає 5 мільйонів. Італійський суперкар, випущений обмеженою серією в 2013 році, може розвивати швидкість до 355 км/год. Являє собою спортивне двомісне купе S-класу. В інтер'єрі автомобіля переважає вуглепластик, з нього також виготовлені каркас і посадкова поверхня крісел.

Lamborghini Veneno – одна з найдорожчих машин мільярдера Джеффа Безоса

7. Rolls-Royce Sweptail

Безос також є власником єдиного у своєму роді розкішного автомобіля, виробленого в Великобританії компанією Rolls-Royce Motor Cars. Цікаво, що це авто є найдорожчим у світі, і сам Джайлс Тейлор, директор із дизайну компанії Rolls-Royce Motor Cars, описав Sweptail як "автомобільний еквівалент от кутюр". Цю машинку мільярдер придбав за 13 мільйонів доларів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 21:57

ок убедили. во время войны нужно покупать побольше предметов роскоши.
https://t.me/xydessa/49134
из последнего кто не видел
https://t.me/kindzadza_ua/12704
https://t.me/kindzadza_ua/12701
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:06

Wirująświatła
Все відносно. Середній клас витрачає на спуски з Драгобрата за день тисячу-другу, що не є життєво необхідним. І не думають що вони роблять щось не так. (Бо вони і не роблять щось не так).
Але в розумінні вчительки сільської школи з зп 15 т грн , яка раз на місяць донатить на дрони птахів мадяра жахливі для її кишені 500 грн , абсолютно було б незрозумілі ці витрати на Драгобрати . І навіть якщо б їй показали, що отой лижник донатить 20 т грн щомісяця, вона б сказала «так ти міг би дати 30 т грн, не спускаючись з цих Драгобратів!! Для чого вони тобі!».
Для пороха одежа за 5 кує - це звичайна. Тим більше що він на мільйони перед цим задонатив
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