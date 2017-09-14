Додано: Сер 25 гру, 2024 21:55

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Одна з…





Часом стає цікаво, на якому автомобілі може їздити найбагатша людина світу. Так, відомо, що матеріальний стан засновника Amazon Джеффа Безоса на сьогодні оцінюється в 198,3 мільярда доларів.



1. Honda Accord 1996 року





Найулюбленіша і одна з перших машин Джеффа Безоса – це Honda Accord 1996 року випуску за 2000 доларів. Він тривалий час віддавав перевагу цьому скромному автомобілю і їздив на ньому на роботу щонайменше до 2013 року. Цікаво, як цей автомобіль почувається в гаражі між Pininfarina Sergio, Bugatti Veyron Mansory і Lamborghini Veneno.



Найулюбленіша і одна з перших машин Джеффа Безоса – це Honda Accord 1996 року.

2. Ferrari Pininfarina Sergio



Ця машина вважається "найдешевшою" в гаражі мільярдера (звичайно, крім Honda). Так, навіть найскромніша машина магната Ferrari Pininfarina Sergio коштує 3 млн доларів. Усі інші ще дорожчі.



Ferrari Pininfarina Sergio вважається "найдешевшою" в гаражі мільярдера

3. Bugatti Veyron Mansory



Гіперкар компанії Bugatti, що вироблявся з 2005 по 2015 рік, також є однією з улюблених машин Безоса. Крім того, це авто вважається одним із найшвидших у світі. Її максимальна швидкість – 407 км / год, а розігнатися до 100 кілометрів на годину вона може лише за 2,5 секунди. Bugatti Veyron Mansory обійшлася SEO Amazon в 3,4 мільйона доларів.



Bugatti Veyron Mansory обійшовся SEO Amazon у 3,4 мільйона доларів.



4. W Motors Lykan Hypersport



W Motors Lykan Hypersport за 4 мільйони – це ліванський гіперкар обмеженого виробництва. Його салон виконаний із матеріалів преміумкласу, як-от вуглеволокно, титан, натуральна шкіра і справжні діаманти. Крім того, гіперкар має карбонові кузовні панелі й вікна, що відчиняються проти напрямку руху дверей. У моторному відсіку моделі встановлена опозитна 3,7-літрова "шістка" з двома турбінами, що розвиває 750 кінських сил і 960 Нм крутного моменту.



W Motors Lykan Hypersport за 4 мільйони – це ліванський гіперкар обмеженого виробництва

5. Koenigsegg CCXR Trevita



Ця красуня є найшвидшою з усіх автомобілів Безоса і коштує вона 4,8 мільйона доларів. Двигун Koenigsegg CCXR Trevita об'ємом 4755 см³ розвиває потужність 1032 кінські сили, що дозволяє розвинути швидкість до 402 км/год.



Ця красуня є найшвидшою з усіх автомобілів Безоса

6. Lamborghini Veneno



Це одна із найдорожчих машин мільярдера – її вартість сягає 5 мільйонів. Італійський суперкар, випущений обмеженою серією в 2013 році, може розвивати швидкість до 355 км/год. Являє собою спортивне двомісне купе S-класу. В інтер'єрі автомобіля переважає вуглепластик, з нього також виготовлені каркас і посадкова поверхня крісел.



Lamborghini Veneno – одна з найдорожчих машин мільярдера Джеффа Безоса



7. Rolls-Royce Sweptail



Безос також є власником єдиного у своєму роді розкішного автомобіля, виробленого в Великобританії компанією Rolls-Royce Motor Cars. Цікаво, що це авто є найдорожчим у світі, і сам Джайлс Тейлор, директор із дизайну компанії Rolls-Royce Motor Cars, описав Sweptail як "автомобільний еквівалент от кутюр". Цю машинку мільярдер придбав за 13 мільйонів доларів.