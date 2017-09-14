барабашов
Реідкисний випадок коли АВА відповідає повідомленням .
... ну а ти де воював .?...
... де послужний , де зброя записана у квіток ...?
.... де номер ,частина ?
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Додано: Сер 25 гру, 2024 21:26
барабашов
Реідкисний випадок коли АВА відповідає повідомленням .
... ну а ти де воював .?...
... де послужний , де зброя записана у квіток ...?
.... де номер ,частина ?
Востаннє редагувалось холява в Сер 25 гру, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 гру, 2024 21:28
....з таким успіхом треба читати євенгеліє від Іуди ...
Додано: Сер 25 гру, 2024 21:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви шо тут зовсім загубили розум ?
вам треба перейминувати форум !
Багато чого підійшло би , але мені здається найкраще було " Фарісеї й чорнокнижники "
дописав
РС .
і Віталька , побратим ..... макак ...
Додано: Сер 25 гру, 2024 21:36
вот вы смешные-вы что хотите чтобы миллиордер в секонд хенде одевался...я бы на вас посмотрел при таких бабках-вообще бы болт на всех ложили окружающих
Додано: Сер 25 гру, 2024 21:40
я с Петром сидел в маке на Богдана Хмельницкого давненько за соседним столом. на его месте, я бы сам уже никуда не ходил. по крайней мере ногами по земле)
Додано: Сер 25 гру, 2024 21:43
я и так на многих ложу, а кичиться чем либо это комплексы
Honda Accord 1996 года выпуска. может позволить себе даже украинский студент.
Додано: Сер 25 гру, 2024 21:55
Wirująświatła
Одна з…
Часом стає цікаво, на якому автомобілі може їздити найбагатша людина світу. Так, відомо, що матеріальний стан засновника Amazon Джеффа Безоса на сьогодні оцінюється в 198,3 мільярда доларів.
1. Honda Accord 1996 року
Найулюбленіша і одна з перших машин Джеффа Безоса – це Honda Accord 1996 року випуску за 2000 доларів. Він тривалий час віддавав перевагу цьому скромному автомобілю і їздив на ньому на роботу щонайменше до 2013 року. Цікаво, як цей автомобіль почувається в гаражі між Pininfarina Sergio, Bugatti Veyron Mansory і Lamborghini Veneno.
Найулюбленіша і одна з перших машин Джеффа Безоса – це Honda Accord 1996 року.
2. Ferrari Pininfarina Sergio
Ця машина вважається "найдешевшою" в гаражі мільярдера (звичайно, крім Honda). Так, навіть найскромніша машина магната Ferrari Pininfarina Sergio коштує 3 млн доларів. Усі інші ще дорожчі.
Ferrari Pininfarina Sergio вважається "найдешевшою" в гаражі мільярдера
3. Bugatti Veyron Mansory
Гіперкар компанії Bugatti, що вироблявся з 2005 по 2015 рік, також є однією з улюблених машин Безоса. Крім того, це авто вважається одним із найшвидших у світі. Її максимальна швидкість – 407 км / год, а розігнатися до 100 кілометрів на годину вона може лише за 2,5 секунди. Bugatti Veyron Mansory обійшлася SEO Amazon в 3,4 мільйона доларів.
Bugatti Veyron Mansory обійшовся SEO Amazon у 3,4 мільйона доларів.
4. W Motors Lykan Hypersport
W Motors Lykan Hypersport за 4 мільйони – це ліванський гіперкар обмеженого виробництва. Його салон виконаний із матеріалів преміумкласу, як-от вуглеволокно, титан, натуральна шкіра і справжні діаманти. Крім того, гіперкар має карбонові кузовні панелі й вікна, що відчиняються проти напрямку руху дверей. У моторному відсіку моделі встановлена опозитна 3,7-літрова "шістка" з двома турбінами, що розвиває 750 кінських сил і 960 Нм крутного моменту.
W Motors Lykan Hypersport за 4 мільйони – це ліванський гіперкар обмеженого виробництва
5. Koenigsegg CCXR Trevita
Ця красуня є найшвидшою з усіх автомобілів Безоса і коштує вона 4,8 мільйона доларів. Двигун Koenigsegg CCXR Trevita об'ємом 4755 см³ розвиває потужність 1032 кінські сили, що дозволяє розвинути швидкість до 402 км/год.
Ця красуня є найшвидшою з усіх автомобілів Безоса
6. Lamborghini Veneno
Це одна із найдорожчих машин мільярдера – її вартість сягає 5 мільйонів. Італійський суперкар, випущений обмеженою серією в 2013 році, може розвивати швидкість до 355 км/год. Являє собою спортивне двомісне купе S-класу. В інтер'єрі автомобіля переважає вуглепластик, з нього також виготовлені каркас і посадкова поверхня крісел.
Lamborghini Veneno – одна з найдорожчих машин мільярдера Джеффа Безоса
7. Rolls-Royce Sweptail
Безос також є власником єдиного у своєму роді розкішного автомобіля, виробленого в Великобританії компанією Rolls-Royce Motor Cars. Цікаво, що це авто є найдорожчим у світі, і сам Джайлс Тейлор, директор із дизайну компанії Rolls-Royce Motor Cars, описав Sweptail як "автомобільний еквівалент от кутюр". Цю машинку мільярдер придбав за 13 мільйонів доларів.
Додано: Сер 25 гру, 2024 21:57
ок убедили. во время войны нужно покупать побольше предметов роскоши.
из последнего кто не видел
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 гру, 2024 22:06
Wirująświatła
Все відносно. Середній клас витрачає на спуски з Драгобрата за день тисячу-другу, що не є життєво необхідним. І не думають що вони роблять щось не так. (Бо вони і не роблять щось не так).
Але в розумінні вчительки сільської школи з зп 15 т грн , яка раз на місяць донатить на дрони птахів мадяра жахливі для її кишені 500 грн , абсолютно було б незрозумілі ці витрати на Драгобрати . І навіть якщо б їй показали, що отой лижник донатить 20 т грн щомісяця, вона б сказала «так ти міг би дати 30 т грн, не спускаючись з цих Драгобратів!! Для чого вони тобі!».
Для пороха одежа за 5 кує - це звичайна. Тим більше що він на мільйони перед цим задонатив
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