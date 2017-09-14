RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11493114941149511496

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:06

Kate0000
Безос это понторез-если сказал А то говори и Б.
Если ездишь на машине за тысячу бачей то жри мивину и одевайся в дешевое....что-то за ним этого не замечается-я думаю он за один присест сьедает делекатесов как сотни степендей студента который может позволить себе аккорд как у безуса
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 20.01.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:13

  Kate0000 написав:Для пороха одежа за 5 кує - це звичайна. Тим більше що він на мільйони перед цим задонатив
есть такое понятие как уместность. Ходить с баяном и петь песни в целом уместно, а на похоронах нет, потому что большинство людей в этот момент испытывают другие ощущения. К миллиардам порошенко у меня вопросов нет, заработали -молодцы. Больше ничего на эту тему объяснять не буду.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26597
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:17

  Wirująświatła написав:
  Kate0000 написав:Для пороха одежа за 5 кує - це звичайна. Тим більше що він на мільйони перед цим задонатив
есть такое понятие как уместность. Ходить с баяном и петь песни в целом уместно, а на похоронах нет, потому что большинство людей в этот момент испытывают другие ощущения. К миллиардам порошенко у меня вопросов нет, заработали -молодцы. Больше ничего на эту тему объяснять не буду.

та ладно, не секрет, що ПАП ходить в рваних шкарпетках у Варшаві, навіть відео є
Востаннє редагувалось flyman в Сер 25 гру, 2024 22:22, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37663
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:21

  Wirująświatła написав:
  Kate0000 написав:Для пороха одежа за 5 кує - це звичайна. Тим більше що він на мільйони перед цим задонатив
есть такое понятие как уместность. Ходить с баяном и петь песни в целом уместно, а на похоронах нет, потому что большинство людей в этот момент испытывают другие ощущения. К миллиардам порошенко у меня вопросов нет, заработали -молодцы. Больше ничего на эту тему объяснять не буду.
Я купив собі французський корсет для укріплення спини, хоча подібний візуально український коштував в 10 разів дешевше
Я правильно зробив?
Я перестав їздити на таврії 10 років тому і почав їздити на маленькому але нульовому мерседесі
Я правильно зробив?

Порошенко став багатшим на 300 млн доларів ( по заявкам якогось зеленобота) але при цьому залонатив 1,2 млрд грн за це й же рік- він правильно зробив?
чи треба було задонатити на 5000 доларів більше щоб мати право купити собі костюм?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28460
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а ладно, дякуючи всі знають, що ПАП ходить в рваних шкарпетках, навіть відео є
в рваних шкарпетках ходить піар-бургомістр кім з зелених , і навіть ноги на стіл закидав коли Марченко Миколаїв захищав...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28460
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:23

flyman муха тут про тебя песня и видос смешной
https://t.me/kindzadza_ua/12690
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26597
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:28

flyman

Завдяки Шарію


Нечасто вдається знайти поціновувачів цього пана, ви один з..

А які трусики у Скабєєвой, не підкажете? Про кого ще знаєте завдяки Шарію?
Kate0000
 
Повідомлень: 65
З нами з: 22.11.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11493114941149511496
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, candle645, flyman і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 78857
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 251784
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 890207
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.