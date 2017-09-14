Kate0000 Безос это понторез-если сказал А то говори и Б. Если ездишь на машине за тысячу бачей то жри мивину и одевайся в дешевое....что-то за ним этого не замечается-я думаю он за один присест сьедает делекатесов как сотни степендей студента который может позволить себе аккорд как у безуса
Kate0000 написав:Для пороха одежа за 5 кує - це звичайна. Тим більше що він на мільйони перед цим задонатив
есть такое понятие как уместность. Ходить с баяном и петь песни в целом уместно, а на похоронах нет, потому что большинство людей в этот момент испытывают другие ощущения. К миллиардам порошенко у меня вопросов нет, заработали -молодцы. Больше ничего на эту тему объяснять не буду.
Kate0000 написав:Для пороха одежа за 5 кує - це звичайна. Тим більше що він на мільйони перед цим задонатив
есть такое понятие как уместность. Ходить с баяном и петь песни в целом уместно, а на похоронах нет, потому что большинство людей в этот момент испытывают другие ощущения. К миллиардам порошенко у меня вопросов нет, заработали -молодцы. Больше ничего на эту тему объяснять не буду.
та ладно, не секрет, що ПАП ходить в рваних шкарпетках у Варшаві, навіть відео є
Востаннє редагувалось flyman в Сер 25 гру, 2024 22:22, всього редагувалось 2 разів.
Kate0000 написав:Для пороха одежа за 5 кує - це звичайна. Тим більше що він на мільйони перед цим задонатив
есть такое понятие как уместность. Ходить с баяном и петь песни в целом уместно, а на похоронах нет, потому что большинство людей в этот момент испытывают другие ощущения. К миллиардам порошенко у меня вопросов нет, заработали -молодцы. Больше ничего на эту тему объяснять не буду.
Я купив собі французський корсет для укріплення спини, хоча подібний візуально український коштував в 10 разів дешевше Я правильно зробив? Я перестав їздити на таврії 10 років тому і почав їздити на маленькому але нульовому мерседесі Я правильно зробив?
Порошенко став багатшим на 300 млн доларів ( по заявкам якогось зеленобота) але при цьому залонатив 1,2 млрд грн за це й же рік- він правильно зробив? чи треба було задонатити на 5000 доларів більше щоб мати право купити собі костюм?