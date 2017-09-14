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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1149411495114961149711498 ... 11500>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:06

Kate0000
Безос это понторез-если сказал А то говори и Б.
Если ездишь на машине за тысячу бачей то жри мивину и одевайся в дешевое....что-то за ним этого не замечается-я думаю он за один присест сьедает делекатесов как сотни степендей студента который может позволить себе аккорд как у безуса
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:13

  Kate0000 написав:Для пороха одежа за 5 кує - це звичайна. Тим більше що він на мільйони перед цим задонатив
есть такое понятие как уместность. Ходить с баяном и петь песни в целом уместно, а на похоронах нет, потому что большинство людей в этот момент испытывают другие ощущения. К миллиардам порошенко у меня вопросов нет, заработали -молодцы. Больше ничего на эту тему объяснять не буду.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:17

  Wirująświatła написав:
  Kate0000 написав:Для пороха одежа за 5 кує - це звичайна. Тим більше що він на мільйони перед цим задонатив
есть такое понятие как уместность. Ходить с баяном и петь песни в целом уместно, а на похоронах нет, потому что большинство людей в этот момент испытывают другие ощущения. К миллиардам порошенко у меня вопросов нет, заработали -молодцы. Больше ничего на эту тему объяснять не буду.

та ладно, не секрет, що ПАП ходить в рваних шкарпетках у Варшаві, навіть відео є
Востаннє редагувалось flyman в Сер 25 гру, 2024 22:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:21

  Wirująświatła написав:
  Kate0000 написав:Для пороха одежа за 5 кує - це звичайна. Тим більше що він на мільйони перед цим задонатив
есть такое понятие как уместность. Ходить с баяном и петь песни в целом уместно, а на похоронах нет, потому что большинство людей в этот момент испытывают другие ощущения. К миллиардам порошенко у меня вопросов нет, заработали -молодцы. Больше ничего на эту тему объяснять не буду.
Я купив собі французський корсет для укріплення спини, хоча подібний візуально український коштував в 10 разів дешевше
Я правильно зробив?
Я перестав їздити на таврії 10 років тому і почав їздити на маленькому але нульовому мерседесі
Я правильно зробив?

Порошенко став багатшим на 300 млн доларів ( по заявкам якогось зеленобота) але при цьому залонатив 1,2 млрд грн за це й же рік- він правильно зробив?
чи треба було задонатити на 5000 доларів більше щоб мати право купити собі костюм?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а ладно, дякуючи всі знають, що ПАП ходить в рваних шкарпетках, навіть відео є
в рваних шкарпетках ходить піар-бургомістр кім з зелених , і навіть ноги на стіл закидав коли Марченко Миколаїв захищав...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:23

flyman муха тут про тебя песня и видос смешной
https://t.me/kindzadza_ua/12690
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:28

flyman

Завдяки Шарію


Нечасто вдається знайти поціновувачів цього пана, ви один з..

А які трусики у Скабєєвой, не підкажете? Про кого ще знаєте завдяки Шарію?
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:42

  pesikot написав:
  Успіх написав:Це слова Гордона - "гаряча фаза війни закінчиться цього року!"

От і подивимось, чи він ГоРдон, чи ГоН...

Тобто, чесний вояк Долярчик тягнути брехню не стане ?
Чи стане ?
Сьогодні вже 25.12

І як тобі сьогоднішній ракетний обстріл ?
Це до закінчення війни ?

Всі питання до Гордона :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:44

  Господар Вельзевула написав:Пан Успих своей искренностью,непосредственностью и отсутствием лицемерия является украшением сего форума,следует заметить.
Всегда с удовольствием читаю его посты.
Дякую!
  Wirująświatła написав:здесь много достойных людей, на самом деле
... а Успіх такий - 1!
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:47

  Успіх написав:
  Господар Вельзевула написав:Пан Успих своей искренностью,непосредственностью и отсутствием лицемерия является украшением сего форума,следует заметить.
Всегда с удовольствием читаю его посты.
Дякую!
  Wirująświatła написав:здесь много достойных людей, на самом деле
... а Успіх такий - 1!

у тебя характер и интеллект макаки. Они такие же непосредственные и дружелюбные. В стае макак ты бы стал своим за 5 минут.
Зображення
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 22:48, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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  #<1 ... 1149411495114961149711498 ... 11500>
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