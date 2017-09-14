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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 114951149611497114981149911500>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:47

  холява написав:UA

Так а де ти воював ?

Чи мені примарились твої дописи ?

Я ледве не обісцявся від сміху ?

https://t.me/oleksiihoncharenko/10844
А я не обісцявся.
Досить багато (процентів 20) не обісцялися та не тіканули з Києва.
Цього виявилося достатньо.
Я писав про це.
Всякій раз натикався на питання - А скільки вбив? Скільки танків спалив?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:49

  Shaman написав:так й кажи - мені єдність не потрібна. мені потрібно щоб думали лише як я. й той, хто не думає, як я - ворог.

який ти мені ворог? )
Мені смішне оте твоє -нінада раскачівать лодку. Воно мішає нашій єдності)))
А шоб ти думав як я? Так я не Долярчик це він наївно хоче всіх переубідити) і дивується якто нікому діла нема що в нього хвора жінка і двоє дітей а хотять щоб він був на фронті но самі не йдуть)
З ким це в мене єдність мала б бути?
З презедентом?))) А шо в мене з ним спільного? Віра? Кров?
Мож він сосіски зі мною котам кидає?
:lol:
Чи мож з Верховною Радою ? Я взагалі не знаю добру половину тих людей і мені до них байдуже як і їм до мене.
Зараз , коли пропонують домовлятися і пропонують бути посередниками треба домовлятися. Бо коли надії на скорий кінець цьому всьому не стане, армія розбіжиться.
Понятно що їм хочеться ще хоть трохи побути біля влади і виборів їм не треба. Но це закінчиться тим що буде війна не до останнього українця а до останнього депутата.
І діло не в майданах, чи революціях, народ просто перестане їх захищати, кожен забється в свій погріб з закрутками ,як зараз і робить добрих 2/3 чоловічого населення.
Всіх не пересажають.
Даж зараз коли під 200 т СЗЧ
щось їх по тюрмах не тягають.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:49

  холява написав:барабашов

Реідкисний випадок коли АВА відповідає повідомленням .

... ну а ти де воював .?...
... де послужний , де зброя записана у квіток ...?
.... де номер ,частина ?

А можна мені викласти фото свого військового квитка, де є записана зброя?
І я не дорого за докази беру - лише 10К дол. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:51

Гроші зрубав і уїпав!©))

  холява написав:...з таким успіхом треба читати євенгеліє від Іуди ...
Сьогодні тут кидали відео, де ІНВАЛІД в 66 років - і то воює!
То чого ти звільнився, а не продовжив свою місію?
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 22:56

  UA написав:А я не обісцявся.


Це ви?
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Селфачі для історії?
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:04

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Господар Вельзевула написав:Пан Успих своей искренностью,непосредственностью и отсутствием лицемерия является украшением сего форума,следует заметить.
Всегда с удовольствием читаю его посты.
Дякую!
  Wirująświatła написав:здесь много достойных людей, на самом деле
... а Успіх такий - 1!

у тебя характер и интеллект макаки. Они такие же непосредственные и дружелюбные. В стае макак ты бы стал своим за 5 минут.
Зображення

А з якою твариною ти себе асоціюєш?
(просто цікаво) :D
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:05

  Banderlog написав:І діло не в майданах, чи революціях, народ просто перестане їх захищати, кожен забється в свій погріб з закрутками ,як зараз і робить добрих 2/3 чоловічого населення.
Всіх не пересажають.
Даж зараз коли під 200 т СЗЧ
щось їх по тюрмах не тягають.

Це стало зрозуміло десь з квітня - травня цього року.
Коли настане точка незворотності?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:08

  Успіх написав:А з якою твариною ти себе асоціюєш?
(просто цікаво)
с Маготом
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:11

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  Banderlog написав:Так я не Долярчик це він наївно хоче всіх переубідити) і дивується якто нікому діла нема що в нього хвора жінка і двоє дітей а хотять щоб він був на фронті но самі не йдуть)
Так отож - дивуюсь такому масштабному цинізму!
  Banderlog написав:Бо коли надії на скорий кінець цьому всьому не стане, армія розбіжиться.
Саме так!
  Banderlog написав:Даж зараз коли під 200 т СЗЧ
щось їх по тюрмах не тягають.
...під 300т.

Кажуть, що стільки місць у тюрмах немає))
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:11

  Kate0000 написав:
  UA написав:А я не обісцявся.


Це ви?
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Селфачі для історії?

Лице я тоді закривав похлеще сьогоднішніх тцкашників.
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