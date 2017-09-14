А я не обісцявся.
Досить багато (процентів 20) не обісцялися та не тіканули з Києва.
Цього виявилося достатньо.
Я писав про це.
Всякій раз натикався на питання - А скільки вбив? Скільки танків спалив?
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Додано: Сер 25 гру, 2024 22:47
А я не обісцявся.
Досить багато (процентів 20) не обісцялися та не тіканули з Києва.
Цього виявилося достатньо.
Я писав про це.
Всякій раз натикався на питання - А скільки вбив? Скільки танків спалив?
Додано: Сер 25 гру, 2024 22:49
який ти мені ворог? )
Мені смішне оте твоє -нінада раскачівать лодку. Воно мішає нашій єдності)))
А шоб ти думав як я? Так я не Долярчик це він наївно хоче всіх переубідити) і дивується якто нікому діла нема що в нього хвора жінка і двоє дітей а хотять щоб він був на фронті но самі не йдуть)
З ким це в мене єдність мала б бути?
З презедентом?))) А шо в мене з ним спільного? Віра? Кров?
Мож він сосіски зі мною котам кидає?
Чи мож з Верховною Радою ? Я взагалі не знаю добру половину тих людей і мені до них байдуже як і їм до мене.
Зараз , коли пропонують домовлятися і пропонують бути посередниками треба домовлятися. Бо коли надії на скорий кінець цьому всьому не стане, армія розбіжиться.
Понятно що їм хочеться ще хоть трохи побути біля влади і виборів їм не треба. Но це закінчиться тим що буде війна не до останнього українця а до останнього депутата.
І діло не в майданах, чи революціях, народ просто перестане їх захищати, кожен забється в свій погріб з закрутками ,як зараз і робить добрих 2/3 чоловічого населення.
Всіх не пересажають.
Даж зараз коли під 200 т СЗЧ
щось їх по тюрмах не тягають.
Додано: Сер 25 гру, 2024 22:49
Додано: Сер 25 гру, 2024 22:51
Гроші зрубав і уїпав!©))
Додано: Сер 25 гру, 2024 23:04
А з якою твариною ти себе асоціюєш?
(просто цікаво)
Додано: Сер 25 гру, 2024 23:05
Це стало зрозуміло десь з квітня - травня цього року.
Коли настане точка незворотності?
Додано: Сер 25 гру, 2024 23:08
Додано: Сер 25 гру, 2024 23:11
Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©
Так отож - дивуюсь такому масштабному цинізму!
Саме так!
...під 300т.
Кажуть, що стільки місць у тюрмах немає))
Додано: Сер 25 гру, 2024 23:11
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