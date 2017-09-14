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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 25 гру, 2024 23:14
Успіх написав:
Кажуть, що стільки місць у тюрмах немає))
40 тыс вроде мест в тюрьмах. И почти все заняты.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 25 гру, 2024 23:15
Wirująświatła написав: Успіх написав:
А з якою твариною ти себе асоціюєш?
(просто цікаво)
с Маготом
Довелось гуглити - це макака лісовий?
То виходить, що вже пристосований до фронту!
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Додано: Сер 25 гру, 2024 23:16
Успіх написав:
То виходить, що вже пристосований до фронту!
это самый ленивый макак на земле. им даже стаю формировать лень. Вожака у них тоже нет, никто б его не слушался.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 25 гру, 2024 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 25 гру, 2024 23:17
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Кажуть, що стільки місць у тюрмах немає))
40 тыс вроде мест в тюрьмах. И почти все заняты.
Зайняті?
Що вони там роблять?
Штани протирають?))
Чому не на фронті?
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Додано: Сер 25 гру, 2024 23:18
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Кажуть, що стільки місць у тюрмах немає))
40 тыс вроде мест в тюрьмах. И почти все заняты.
50 якщо уплотніть.
Нові колонії будують. На скільки місць хочуть збільшити не в курсі.
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UA
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Додано: Сер 25 гру, 2024 23:20
Banderlog написав:
З ким це в мене єдність мала б бути?
З презедентом?))) А шо в мене з ним спільного? Віра? Кров?
Мож він сосіски зі мною котам кидає?
Чи мож з Верховною Радою ? Я взагалі не знаю добру половину тих людей і мені до них байдуже як і їм до мене.
Примите уверение в совершеннейшем к вам почтении. Хороший вы человек,правильный.
Желаю вам всем скорейшей демобилизации!
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Господар Вельзевула
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Додано: Сер 25 гру, 2024 23:21
UA написав: Banderlog написав:
І діло не в майданах, чи революціях, народ просто перестане їх захищати, кожен забється в свій погріб .
Це стало зрозуміло десь з квітня - травня цього року.
Коли настане точка незворотності?
Кінець березня. Як пригріє сонце
якщо не буде ніяких форсмажорів і чорних лебєдєй.
В кінці березня вже посилювати мобілізацію, карати сзч, налагоджувати виробництво зброї, просити зброї чи домовлятися з москалями вже буде безсмислєнно.
Так само як зараз вводити чіткий термін служби вже нема змісту.
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Banderlog
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Додано: Сер 25 гру, 2024 23:21
UA написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Кажуть, що стільки місць у тюрмах немає))
40 тыс вроде мест в тюрьмах. И почти все заняты.
50 якщо уплотніть.
Нові колонії будують. На скільки місць хочуть збільшити не в курсі.
для мусоров отдельная, для пленных рф отдельная. Мест может и 50 тыс только несколько колоний "не для всех"
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Wirująświatła
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Додано: Сер 25 гру, 2024 23:23
Успіх написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Кажуть, що стільки місць у тюрмах немає))
40 тыс вроде мест в тюрьмах. И почти все заняты.
Зайняті?
Що вони там роблять?
Штани протирають?))
Чому не на фронті?
Туберкулез розводять.
Це 1 сорт. Тільки в добровільному порядку.
Постояльцям зараз допомагають прийняти вірне рішення
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Додано: Сер 25 гру, 2024 23:26
UA написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Кажуть, що стільки місць у тюрмах немає))
40 тыс вроде мест в тюрьмах. И почти все заняты.
50 якщо уплотніть.
Нові колонії будують. На скільки місць хочуть збільшити
не в курсі.
Крутяк!👍
Готують місця для колишніх героїв, які хто рік, хто - два, хто - ще більше віддав свого життя і здоров'я, щоб зупинити просування ворога/щоб до дуп незламниць і незламників не добрались пі-даруські!
А якщо місць все одно буде замало, то і розстріл запровадити))
А що?
Дивись які вумні знайшлись -воювали-воювали, а тут їм раз і цивільного/нормального життя захотілось...
Ні, шановні!
Окоп, так окоп!©
Ви самі зробили свій вибір!©🤦😁
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