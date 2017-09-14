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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1149611497114981149911500>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:14

  Успіх написав:Кажуть, що стільки місць у тюрмах немає))
40 тыс вроде мест в тюрьмах. И почти все заняты.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:15

Народжений для війни))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:А з якою твариною ти себе асоціюєш?
(просто цікаво)
с Маготом

Довелось гуглити - це макака лісовий?

То виходить, що вже пристосований до фронту! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:16

  Успіх написав:То виходить, що вже пристосований до фронту!
это самый ленивый макак на земле. им даже стаю формировать лень. Вожака у них тоже нет, никто б его не слушался.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 25 гру, 2024 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:17

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Кажуть, що стільки місць у тюрмах немає))
40 тыс вроде мест в тюрьмах. И почти все заняты.

Зайняті?
Що вони там роблять?
Штани протирають?))
Чому не на фронті? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:18

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Кажуть, що стільки місць у тюрмах немає))
40 тыс вроде мест в тюрьмах. И почти все заняты.

50 якщо уплотніть.
Нові колонії будують. На скільки місць хочуть збільшити не в курсі.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:20

  Banderlog написав:З ким це в мене єдність мала б бути?
З презедентом?))) А шо в мене з ним спільного? Віра? Кров?
Мож він сосіски зі мною котам кидає?
:lol:
Чи мож з Верховною Радою ? Я взагалі не знаю добру половину тих людей і мені до них байдуже як і їм до мене.


Примите уверение в совершеннейшем к вам почтении. Хороший вы человек,правильный.
Желаю вам всем скорейшей демобилизации!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:21

  UA написав:
  Banderlog написав:І діло не в майданах, чи революціях, народ просто перестане їх захищати, кожен забється в свій погріб .

Це стало зрозуміло десь з квітня - травня цього року.
Коли настане точка незворотності?

Кінець березня. Як пригріє сонце
якщо не буде ніяких форсмажорів і чорних лебєдєй.
В кінці березня вже посилювати мобілізацію, карати сзч, налагоджувати виробництво зброї, просити зброї чи домовлятися з москалями вже буде безсмислєнно.
Так само як зараз вводити чіткий термін служби вже нема змісту.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:21

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Кажуть, що стільки місць у тюрмах немає))
40 тыс вроде мест в тюрьмах. И почти все заняты.

50 якщо уплотніть.
Нові колонії будують. На скільки місць хочуть збільшити не в курсі.

для мусоров отдельная, для пленных рф отдельная. Мест может и 50 тыс только несколько колоний "не для всех"
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:23

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Кажуть, що стільки місць у тюрмах немає))
40 тыс вроде мест в тюрьмах. И почти все заняты.

Зайняті?
Що вони там роблять?
Штани протирають?))
Чому не на фронті? :mrgreen:

Туберкулез розводять.
Це 1 сорт. Тільки в добровільному порядку.
Постояльцям зараз допомагають прийняти вірне рішення :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:26

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Кажуть, що стільки місць у тюрмах немає))
40 тыс вроде мест в тюрьмах. И почти все заняты.

50 якщо уплотніть.
Нові колонії будують. На скільки місць хочуть збільшити не в курсі.

Крутяк!👍
Готують місця для колишніх героїв, які хто рік, хто - два, хто - ще більше віддав свого життя і здоров'я, щоб зупинити просування ворога/щоб до дуп незламниць і незламників не добрались пі-даруські!
А якщо місць все одно буде замало, то і розстріл запровадити))

А що?
Дивись які вумні знайшлись -воювали-воювали, а тут їм раз і цивільного/нормального життя захотілось...
Ні, шановні!
Окоп, так окоп!©

Ви самі зробили свій вибір!©🤦😁 :mrgreen:
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