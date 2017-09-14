Banderlog написав:

Shaman написав: так й кажи - мені єдність не потрібна. мені потрібно щоб думали лише як я. й той, хто не думає, як я - ворог.

так й кажи - мені єдність не потрібна. мені потрібно щоб думали лише як я. й той, хто не думає, як я - ворог.

який ти мені ворог? )Мені смішне оте твоє -нінада раскачівать лодку. Воно мішає нашій єдності)))А шоб ти думав як я? Так я не Долярчик це він наївно хоче всіх переубідити) і дивується якто нікому діла нема що в нього хвора жінка і двоє дітей а хотять щоб він був на фронті но самі не йдуть)З ким це в мене єдність мала б бути?З презедентом?))) А шо в мене з ним спільного? Віра? Кров?Мож він сосіски зі мною котам кидає?Чи мож з Верховною Радою ? Я взагалі не знаю добру половину тих людей і мені до них байдуже як і їм до мене.Зараз , коли пропонують домовлятися і пропонують бути посередниками треба домовлятися. Бо коли надії на скорий кінець цьому всьому не стане, армія розбіжиться.Понятно що їм хочеться ще хоть трохи побути біля влади і виборів їм не треба. Но це закінчиться тим що буде війна не до останнього українця а до останнього депутата.І діло не в майданах, чи революціях, народ просто перестане їх захищати, кожен забється в свій погріб з закрутками ,як зараз і робить добрих 2/3 чоловічого населення.Всіх не пересажають.Даж зараз коли під 200 т СЗЧщось їх по тюрмах не тягають.