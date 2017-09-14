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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11497114981149911500>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:есть такое понятие как уместность.


Є таке поняття як він сам її не купує, у нього є дівчатка помічниці, які ходять і думають що йому вдягнути, а що і за скільки купують його не колишить.

Це те саме як мені дружина щось купила і добре тепер самому по тих магазинах не ходити, а за скільки мені всеодно. Так само і пінка для бриття з одного кармана куплена хз де і мені норма, а сам би я десь і по акції узяв і не желет.
тіки бюджет у жінки і тих дівчаток різний.

це як доколупаться до коня що в нього 4 ноги а в мене 2))
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:28

  UA написав:Туберкулез розводять
Так ВЛК дозволяє його розводити і на фронті!😁
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:29

  Banderlog написав:Кінець березня. Як пригріє сонце
якщо не буде ніяких форсмажорів і чорних лебєдєй.
В кінці березня вже посилювати мобілізацію, карати сзч, налагоджувати виробництво зброї, просити зброї чи домовлятися з москалями вже буде безсмислєнно.
Так само як зараз вводити чіткий термін служби вже нема змісту.

Дякую.
Теж такі строки прораховував з поправкою на фінансування при Трампі, та можливим уходом зе. Ну це і є Ваші лебеді та форсмажори.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:32

UA

Лице я тоді закривав похлеще сьогоднішніх тцкашників.

На випадок прибуття «братів» такий компромат ні для чого??
Ви ж на той момент ще не знали, що не замазані з «биндерівцями» в Бердянську почуваються спокійно, квартири здають навіть дорожче.
Невже ви вже тоді мали потрібну чуйку?
Так а ви точно там на Оболоні допомагали , чи як мальчіш плохіш відправляли смс з координатами (як в стопкадрі) братам? Бо якось дивно виглядає самовіддача збройним силам України , тримаючи в умі «а якщо прийдуть , так я також готовий, обличчя ніхто не бачив, не докажуть»..
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:35

  Успіх написав:Крутяк!👍
Готують місця для колишніх героїв...

так, але не за СЗЧ
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:44

  Успіх написав:
  холява написав:...з таким успіхом треба читати євенгеліє від Іуди ...
Сьогодні тут кидали відео, де ІНВАЛІД в 66 років - і то воює!
То чого ти звільнився, а не продовжив свою місію?

в тебе вже не та ситуація, щоб задавати такі питання ;)
хіба що в дзеркало...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:48

  Kate0000 написав:UA

Лице я тоді закривав похлеще сьогоднішніх тцкашників.

На випадок прибуття «братів» такий компромат ні для чого??
Ви ж на той момент ще не знали, що не замазані з «биндерівцями» в Бердянську почуваються спокійно, квартири здають навіть дорожче.
Невже ви вже тоді мали потрібну чуйку?
Так а ви точно там на Оболоні допомагали , чи як мальчіш плохіш відправляли смс з координатами (як в стопкадрі) братам? Бо якось дивно виглядає самовіддача збройним силам України , тримаючи в умі «а якщо прийдуть , так я також готовий, обличчя ніхто не бачив, не докажуть»..

Коли йдеш на дело, в першу чергу пропрацюй шляхи відходу, та що якщо щось піде не так.
Ви десь служили чи просто IQ?
Чувак зі стоп кадру звісно має відповідну виправку та вираз обличчя.
Не факт що москаль.

Недалеко від того місця сцена лежить застрелений боец в формі ЗСУ, ще один в наручниках, а на вколо цивільні чоловіки з кобурами під куртками.
Що хто подумав?
Правильно, опера СБУ застрелили ДРГешника, іншого взяли.
Тоді в Києві було дуже цікаво. Для чого було тікати та платити по 2 куе за квартиру у Львові?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:51

  Banderlog написав:
  Shaman написав:так й кажи - мені єдність не потрібна. мені потрібно щоб думали лише як я. й той, хто не думає, як я - ворог.
який ти мені ворог? )
Мені смішне оте твоє -нінада раскачівать лодку. Воно мішає нашій єдності)))
А шоб ти думав як я? Так я не Долярчик це він наївно хоче всіх переубідити) і дивується якто нікому діла нема що в нього хвора жінка і двоє дітей а хотять щоб він був на фронті но самі не йдуть)
З ким це в мене єдність мала б бути?
З презедентом?))) А шо в мене з ним спільного? Віра? Кров?
Мож він сосіски зі мною котам кидає?
:lol:
Чи мож з Верховною Радою ? Я взагалі не знаю добру половину тих людей і мені до них байдуже як і їм до мене.
Зараз , коли пропонують домовлятися і пропонують бути посередниками треба домовлятися. Бо коли надії на скорий кінець цьому всьому не стане, армія розбіжиться.
Понятно що їм хочеться ще хоть трохи побути біля влади і виборів їм не треба. Но це закінчиться тим що буде війна не до останнього українця а до останнього депутата.
І діло не в майданах, чи революціях, народ просто перестане їх захищати, кожен забється в свій погріб з закрутками ,як зараз і робить добрих 2/3 чоловічого населення.
Всіх не пересажають.
Даж зараз коли під 200 т СЗЧ
щось їх по тюрмах не тягають.

ми вже зрозуміли - думаєш лише про себе, а інші тобі до одного місця... розповсюджена позиція...

а з приводу домовлятися - так ніхто не пропонує, зніми рожеві окуляри, пропонують здатися. я так розумію, тебе здатися не лякає. як там писали на одному з таборів перевиховання - кожному своє? у випадку капітуляції в нас буде не один такий табір...
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 25 гру, 2024 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:52

  Shaman написав:
  Успіх написав: Сьогодні тут кидали відео, де ІНВАЛІД в 66 років - і то воює!
То чого ти звільнився, а не продовжив свою місію?

в тебе вже не та ситуація, щоб задавати такі питання ;)
хіба що в дзеркало...

Краще "Я тебя туда не посылал"
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:52

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  холява написав:...з таким успіхом треба читати євенгеліє від Іуди ...
Сьогодні тут кидали відео, де ІНВАЛІД в 66 років - і то воює!
То чого ти звільнився, а не продовжив свою місію?

в тебе вже не та ситуація, щоб задавати такі питання ;)
хіба що в дзеркало...

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