Wirująświatła написав:есть такое понятие как уместность.
Є таке поняття як він сам її не купує, у нього є дівчатка помічниці, які ходять і думають що йому вдягнути, а що і за скільки купують його не колишить.
Це те саме як мені дружина щось купила і добре тепер самому по тих магазинах не ходити, а за скільки мені всеодно. Так само і пінка для бриття з одного кармана куплена хз де і мені норма, а сам би я десь і по акції узяв і не желет. тіки бюджет у жінки і тих дівчаток різний.
це як доколупаться до коня що в нього 4 ноги а в мене 2))
Banderlog написав:Кінець березня. Як пригріє сонце якщо не буде ніяких форсмажорів і чорних лебєдєй. В кінці березня вже посилювати мобілізацію, карати сзч, налагоджувати виробництво зброї, просити зброї чи домовлятися з москалями вже буде безсмислєнно. Так само як зараз вводити чіткий термін служби вже нема змісту.
Дякую. Теж такі строки прораховував з поправкою на фінансування при Трампі, та можливим уходом зе. Ну це і є Ваші лебеді та форсмажори.
Лице я тоді закривав похлеще сьогоднішніх тцкашників.
На випадок прибуття «братів» такий компромат ні для чого?? Ви ж на той момент ще не знали, що не замазані з «биндерівцями» в Бердянську почуваються спокійно, квартири здають навіть дорожче. Невже ви вже тоді мали потрібну чуйку? Так а ви точно там на Оболоні допомагали , чи як мальчіш плохіш відправляли смс з координатами (як в стопкадрі) братам? Бо якось дивно виглядає самовіддача збройним силам України , тримаючи в умі «а якщо прийдуть , так я також готовий, обличчя ніхто не бачив, не докажуть»..
Лице я тоді закривав похлеще сьогоднішніх тцкашників.
На випадок прибуття «братів» такий компромат ні для чого?? Ви ж на той момент ще не знали, що не замазані з «биндерівцями» в Бердянську почуваються спокійно, квартири здають навіть дорожче. Невже ви вже тоді мали потрібну чуйку? Так а ви точно там на Оболоні допомагали , чи як мальчіш плохіш відправляли смс з координатами (як в стопкадрі) братам? Бо якось дивно виглядає самовіддача збройним силам України , тримаючи в умі «а якщо прийдуть , так я також готовий, обличчя ніхто не бачив, не докажуть»..
Коли йдеш на дело, в першу чергу пропрацюй шляхи відходу, та що якщо щось піде не так. Ви десь служили чи просто IQ? Чувак зі стоп кадру звісно має відповідну виправку та вираз обличчя. Не факт що москаль.
Недалеко від того місця сцена лежить застрелений боец в формі ЗСУ, ще один в наручниках, а на вколо цивільні чоловіки з кобурами під куртками. Що хто подумав? Правильно, опера СБУ застрелили ДРГешника, іншого взяли. Тоді в Києві було дуже цікаво. Для чого було тікати та платити по 2 куе за квартиру у Львові?
Shaman написав:так й кажи - мені єдність не потрібна. мені потрібно щоб думали лише як я. й той, хто не думає, як я - ворог.
який ти мені ворог? ) Мені смішне оте твоє -нінада раскачівать лодку. Воно мішає нашій єдності))) А шоб ти думав як я? Так я не Долярчик це він наївно хоче всіх переубідити) і дивується якто нікому діла нема що в нього хвора жінка і двоє дітей а хотять щоб він був на фронті но самі не йдуть) З ким це в мене єдність мала б бути? З презедентом?))) А шо в мене з ним спільного? Віра? Кров? Мож він сосіски зі мною котам кидає?
Чи мож з Верховною Радою ? Я взагалі не знаю добру половину тих людей і мені до них байдуже як і їм до мене. Зараз , коли пропонують домовлятися і пропонують бути посередниками треба домовлятися. Бо коли надії на скорий кінець цьому всьому не стане, армія розбіжиться. Понятно що їм хочеться ще хоть трохи побути біля влади і виборів їм не треба. Но це закінчиться тим що буде війна не до останнього українця а до останнього депутата. І діло не в майданах, чи революціях, народ просто перестане їх захищати, кожен забється в свій погріб з закрутками ,як зараз і робить добрих 2/3 чоловічого населення. Всіх не пересажають. Даж зараз коли під 200 т СЗЧ щось їх по тюрмах не тягають.
ми вже зрозуміли - думаєш лише про себе, а інші тобі до одного місця... розповсюджена позиція...
а з приводу домовлятися - так ніхто не пропонує, зніми рожеві окуляри, пропонують здатися. я так розумію, тебе здатися не лякає. як там писали на одному з таборів перевиховання - кожному своє? у випадку капітуляції в нас буде не один такий табір...
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 25 гру, 2024 23:52, всього редагувалось 1 раз.