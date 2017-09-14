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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11497114981149911500

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:52

  UA написав:
  Banderlog написав:Кінець березня. Як пригріє сонце
якщо не буде ніяких форсмажорів і чорних лебєдєй.
В кінці березня вже посилювати мобілізацію, карати сзч, налагоджувати виробництво зброї, просити зброї чи домовлятися з москалями вже буде безсмислєнно.
Так само як зараз вводити чіткий термін служби вже нема змісту.

Дякую.
Теж такі строки прораховував з поправкою на фінансування при Трампі, та можливим уходом зе. Ну це і є Ваші лебеді та форсмажори.


так то оно так,но как решат с непомерным аппетитом хуйла?
да и фраза "уход зе" кажется мне оксюмороном.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:58

  Господар Вельзевула написав:так то оно так,но как решат с непомерным аппетитом хуйла?
решат или не решат очень просто, китай хочет от сша уступок. Будут уступки аппетит пуйла уменьшится, не будет завтра захочет всю Украину (а может и другие страны). Никогда в истории у китая не было такого рычага давления на сша. Либо уступки либо громкое поражение союзника, которому сша не смогло помочь. Опыт переодевания узкоглазых в росийскую форму есть. Наладить производство китайского оружия тоже вероятно можно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 00:03, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:59

UA
Коли йдеш на дело, в першу чергу пропрацюй шляхи відходу, та що якщо щось піде не так.


Зрозуміло.
Так а що в результаті? Орки на Оболонь не прийшли? Скільки тривала ваша війна?
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 00:01

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Теж такі строки прораховував з поправкою на фінансування при Трампі, та можливим уходом зе. Ну це і є Ваші лебеді та форсмажори.


так то оно так,но как решат с непомерным аппетитом хуйла?
да и фраза "уход зе" кажется мне оксюмороном.

Я не писав про хепиенд
Може зе зараз записує новорічне звернення - Я устал, я ухожу...
UA
 
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