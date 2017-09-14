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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1149811499115001150111502>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:58

  Господар Вельзевула написав:так то оно так,но как решат с непомерным аппетитом хуйла?
решат или не решат очень просто, китай хочет от сша уступок. Будут уступки аппетит пуйла уменьшится, не будет завтра захочет всю Украину (а может и другие страны). Никогда в истории у китая не было такого рычага давления на сша. Либо уступки либо громкое поражение союзника, которому сша не смогло помочь. Опыт переодевания узкоглазых в росийскую форму есть. Наладить производство китайского оружия тоже вероятно можно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 00:03, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 23:59

UA
Коли йдеш на дело, в першу чергу пропрацюй шляхи відходу, та що якщо щось піде не так.


Зрозуміло.
Так а що в результаті? Орки на Оболонь не прийшли? Скільки тривала ваша війна?
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 00:01

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:Теж такі строки прораховував з поправкою на фінансування при Трампі, та можливим уходом зе. Ну це і є Ваші лебеді та форсмажори.


так то оно так,но как решат с непомерным аппетитом хуйла?
да и фраза "уход зе" кажется мне оксюмороном.

Я не писав про хепиенд
Може зе зараз записує новорічне звернення - Я устал, я ухожу...
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 00:06

  Wirująświatła написав: Никогда в истории у китая не было такого рычага давления на сша.


А в чем давление на США,пардон? Неужели мы защищаем собой не только Европу а еще и Штаты?И ,победив нас,хуйло стремительным домкратом прошьет всю Европу и высадит десант в Северной Америке?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 00:10

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав: Никогда в истории у китая не было такого рычага давления на сша.


А в чем давление на США,пардон? Неужели мы защищаем собой не только Европу а еще и Штаты?И ,победив нас,хуйло стремительным домкратом прошьет всю Европу и высадит десант в Северной Америке?

хотя бы в том что со времен аннексии крыма их ипотентные президенты ничего путину сделать не могут. Представьте себе вы полицейский, большой, в генеральском чине. В вашем доме один сосед творит беспредел убивает, разрушает, насилует. Но сделать вы ему ничего не можете. Даже в его квартире изолировать не можете. Ваш авторитет растёт или падает? Весь мир наблюдает за поведением США. И если окажется что главный мировой полицейский импотент, мелкие прокси-войны начнутся везде. хз что для сша дешевле пойти на уступки или стать в мировой геополитике никем. Автоматически и доллар перестанет что то стоить. Отрыжка будет большая.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 00:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 00:16

  Kate0000 написав:UA
Коли йдеш на дело, в першу чергу пропрацюй шляхи відходу, та що якщо щось піде не так.


Зрозуміло.
Так а що в результаті? Орки на Оболонь не прийшли? Скільки тривала ваша війна?

5 тижнів.
Оболонь то був глибокий тил.
Я туди їздив помитися, посушитися, вигребти в маркетах, що там ще не вигребли з харчів, та новини почитиати.
Пам'ятаю заходжу на валютну гілку, а там Хотаб вихваляється що вже в Румунії, та питає як поміняти леї. І це професійний військовий. Це був критичний для оборони Києва період. Єдиний профі військовий якій тут тусовася втік. Дуже надихаюче було. ТРО виявилось зборищем аматорів. Загони яким просто роздали зброю якісь махновці без будь якої ієрархії та дисциплини.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 00:21

  Wirująświatła написав:хотя бы в том что со времен аннексии крыма их ипотентные президенты ничего путину сделать не могут. Представьте себе вы полицейский, большой, в генеральском чине. В вашем доме один сосед творит беспредел убивает, разрушает, насилует. Но сделать вы ему ничего не можете. Даже в его квартире изолировать не можете. Ваш авторитет растёт или падает? Весь мир наблюдает за поведением США. И если окажется что главный мировой полицейский импотент, мелкие прокси-войны начнутся везде.


Так подождите. Да, сша ничего сделать не могут,ибо вот эта помощь.. ну это как распятому губку на копье подать с уксусом. Ну так а если штаты уступят-тем более лохи? А не уступят- так все равно лохи, потому что мы проигрываем. И как это коррелирует с вашим предположением об уступке?
Или вы это высказали в виде обозначения происходящего,а сами считаете что штаты с Трампом продолжат занимать позицию куколда , и весь мир по прежнему будет наблюдать пока штатам продолжают водить прутнем по губам? То где в этой позиции логическое завершение? А оно ведь должно быть..
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 00:21

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  холява написав:...з таким успіхом треба читати євенгеліє від Іуди ...
Сьогодні тут кидали відео, де ІНВАЛІД в 66 років - і то воює!
То чого ти звільнився, а не продовжив свою місію?

в тебе вже не та ситуація, щоб задавати такі питання ;)
хіба що в дзеркало...

В мене та ситуація, що можу сказати тобі - я відібашив 32місяці, а ти?

Якщо що - диванний фронт - не зараховується :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 00:22

  UA написав:Ви десь служили чи просто IQ?

альтер его оператора учьоткі ковра-пєрдольота
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 00:31

  Успіх написав:
  Shaman написав:
  Успіх написав:Сьогодні тут кидали відео, де ІНВАЛІД в 66 років - і то воює!
То чого ти звільнився, а не продовжив свою місію?

в тебе вже не та ситуація, щоб задавати такі питання ;)
хіба що в дзеркало...

В мене та ситуація, що можу сказати тобі - я відібашив 32місяці, а ти?

Якщо що - диванний фронт - не зараховується :lol:

надовго цієї мантри тобі не вистачить.

але чомусь професійним ухилянтам ти це питання не задаєш. дивина
Shaman
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  #<1 ... 1149811499115001150111502>
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