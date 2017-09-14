Додано: Чет 26 гру, 2024 00:31

Господар Вельзевула написав: Или вы это высказали в виде обозначения происходящего,а сами считаете что штаты с Трампом продолжат занимать позицию куколда , и весь мир по прежнему будет наблюдать пока штатам продолжают водить прутнем по губам? То где в этой позиции логическое завершение? А оно ведь должно быть.. Или вы это высказали в виде обозначения происходящего,а сами считаете что штаты с Трампом продолжат занимать позицию куколда , и весь мир по прежнему будет наблюдать пока штатам продолжают водить прутнем по губам? То где в этой позиции логическое завершение? А оно ведь должно быть..

Господар Вельзевула написав: если штаты уступят-тем более лохи? А не уступят- так все равно лохи, потому что мы проигрываем если штаты уступят-тем более лохи? А не уступят- так все равно лохи, потому что мы проигрываем

что будет делать трамп я не знаю, он непредсказуем, и никто не знает. вероятно искать какие то рычаги давления на китай, в эту ж игру можно играть вдвоём. В любом случае на скорый финал рассчитывать не нужно.вы в шахматы играете? там бывает ситуация когда одну из 2х фигур вы по любому теряете. мне кажется сша сейчас в такой ситуации. как вариант отморозиться, сказать Украина это лично Байдена проект, США она не нужна. Типа захватывайте сколько хотите это не наше и имиджевых потерь типа нет.Но это тоже слабая позиция. На саммит мира Байден не приехал. Вариант такого отката существует.Сильная позиция если русские выйдут хотя бы с запорожской области. Типа смотрите я их додавил на уступки. Но по короткому разговору Трампа с Зеленским понятно, что обсуждать пока нечего. "мы подумаем".В доказательство моей конспирологии, какие страны вызвались быть посредниками в мирных переговорах? никаких. Потому что понимают между кем и кем реально идут торги.