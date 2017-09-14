Господар Вельзевула написав:Или вы это высказали в виде обозначения происходящего,а сами считаете что штаты с Трампом продолжат занимать позицию куколда , и весь мир по прежнему будет наблюдать пока штатам продолжают водить прутнем по губам? То где в этой позиции логическое завершение? А оно ведь должно быть..
что будет делать трамп я не знаю, он непредсказуем, и никто не знает. вероятно искать какие то рычаги давления на китай, в эту ж игру можно играть вдвоём. В любом случае на скорый финал рассчитывать не нужно.
Господар Вельзевула написав:если штаты уступят-тем более лохи? А не уступят- так все равно лохи, потому что мы проигрываем
вы в шахматы играете? там бывает ситуация когда одну из 2х фигур вы по любому теряете. мне кажется сша сейчас в такой ситуации. как вариант отморозиться, сказать Украина это лично Байдена проект, США она не нужна. Типа захватывайте сколько хотите это не наше и имиджевых потерь типа нет.
Но это тоже слабая позиция. На саммит мира Байден не приехал. Вариант такого отката существует.
Сильная позиция если русские выйдут хотя бы с запорожской области. Типа смотрите я их додавил на уступки. Но по короткому разговору Трампа с Зеленским понятно, что обсуждать пока нечего. "мы подумаем".
В доказательство моей конспирологии, какие страны вызвались быть посредниками в мирных переговорах? никаких. Потому что понимают между кем и кем реально идут торги.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 00:42, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:............. Вы себе не представляете насколько доверие базовое. Например, при его отсутствии даже наше онлайн общение было бы невозможно, мы бы друг друга в чем то подозревали, обвиняли, хамили и оскорбляли.
Wirująświatła написав:............. Вы себе не представляете насколько доверие базовое. Например, при его отсутствии даже наше онлайн общение было бы невозможно, мы бы друг друга в чем то подозревали, обвиняли, хамили и оскорбляли.
А вы этого не замечаете?
вас? иногда замечаю, но счастья мне это не прибавляет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 01:01, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:В любом случае на скорый финал рассчитывать не нужно.
А вот выше были иные мнения, как вы на это смотрите? Что значит "скорый"? в течении года это нормально. Вы думаете,ребята на передке еще будут три/шесть/девять лет без ротации? Или вы думаете что наше могучее ТЦК таки сможет повылавливать всех ухилянтов, и еще и обеспечить их достойную службу,а не сзч? А каким образом,с вашей точки зрения? Введут заградотряды или родственников в заложники возьмут?
Я без приколов. Просто мнением интересуюсь. Сам чую жопу, судя по всему то накинут хомут поплотнее и можно держать маневренную оборону аж до Карпат
Господар Вельзевула у меня нет ответов, я доверяю мнению успиха/бандерлога. Им может виднее. Перекрыть людям кислород можно разными способами. Эти кошки-мышки с ТЦК детский лепет. От конфискации имущества до расстрелов..
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 00:50, всього редагувалось 1 раз.
Господар Вельзевула написав:Или вы это высказали в виде обозначения происходящего,а сами считаете что штаты с Трампом продолжат занимать позицию куколда , и весь мир по прежнему будет наблюдать пока штатам продолжают водить прутнем по губам? То где в этой позиции логическое завершение? А оно ведь должно быть..
что будет делать трамп я не знаю, он непредсказуем, и никто не знает. вероятно искать какие то рычаги давления на китай, в эту ж игру можно играть вдвоём. В любом случае на скорый финал рассчитывать не нужно.
Господар Вельзевула написав:если штаты уступят-тем более лохи? А не уступят- так все равно лохи, потому что мы проигрываем
вы в шахматы играете? там бывает ситуация когда одну из 2х фигур вы по любому теряете. мне кажется сша сейчас в такой ситуации. как вариант отморозиться, сказать Украина это лично Байдена проект, США она не нужна. Типа захватывайте сколько хотите это не наше и имиджевых потерь типа нет.
Но это тоже слабая позиция. На саммит мира Байден не приехал. Вариант такого отката существует.
Сильная позиция если русские выйдут хотя бы с запорожской области. Типа смотрите я их додавил на уступки. Но по короткому разговору Трампа с Зеленским понятно, что обсуждать пока нечего. "мы подумаем".
В доказательство моей конспирологии, какие страны вызвались быть посредниками в мирных переговорах? никаких. Потому что понимают между кем и кем реально идут торги.
Wirująświatła написав:Господар Вельзевула у меня нет ответов, я доверяю мнению успиха/бандерлога. Им может виднее.
прочитал последний ответ-в принципе разумно, я бы на месте Трампа выбрал свалить все на дементивного битона и раздать люлей каким-то хуситам,для понятия эго,если честно. Ну не ввязывать же свою страну в противостояние с ядерным придурком? Хай жрут кого послабее,а там или осел или падишах.
ЛАД написав:Почему надо держать в ЕС страну, которая пользуется европейскими деньгами, но плюёт на европейскую политику?
Найбільш ймовірна версія, на яку натрапляв - коли Німеччині і Ко треба щось сказати-зробити, а статус ЄС не дозволяє, то це робить Орбан. Аналогічно: вважайте, що заяви-дії Естонії - це від Британії. Також є голос від Ватикану, Франції. Звісно не все на 100% і повний контроль, але отакі більш тісні стосунки.
Как по мне, слишком дорогое удовольствие только за то, чтобы они "щось сказали". Ладно ещё маленькая Эстония. Но Венгрия великовата. _____________________________
*"Яле якщо і Росія, і Україна вийдуть із кімнати переговорів незадоволені, це знову буде запрошенням до реваншизму для обох сторін. Потенційну українську реваншистську політику щодо Росії в середньостроковій перспективі не слід недооцінювати й списувати". На думку Кулеби, наступне покоління українських політиків буде повністю зосереджене на післявоєнному відновленні країни, однак після них до влади прийдуть люди з реваншистськими гаслами: "Відвоювати території, змусити Росію заплатити. Коли ми піднімемося з колін економічно, ви побачите, як ці аргументи розігруватимуть у внутрішній політиці", - додав він. https://www.unian.ua/society/peregovori ... 64036.html
Надо будет послушать само интервью, но в изложении УНИАН выглядит не очень умно и непонятно зачем.
Коли йдеш на дело, в першу чергу пропрацюй шляхи відходу, та що якщо щось піде не так.
Зрозуміло. Так а що в результаті? Орки на Оболонь не прийшли? Скільки тривала ваша війна?
5 тижнів. Оболонь то був глибокий тил. Я туди їздив помитися, посушитися, вигребти в маркетах, що там ще не вигребли з харчів, та новини почитиати. Пам'ятаю заходжу на валютну гілку, а там Хотаб вихваляється що вже в Румунії, та питає як поміняти леї. І це професійний військовий. Це був критичний для оборони Києва період. Єдиний профі військовий якій тут тусовася втік. Дуже надихаюче було. ТРО виявилось зборищем аматорів. Загони яким просто роздали зброю якісь махновці без будь якої ієрархії та дисциплини.
Во как оно бывает. Тот, кого тут называли ухылянтом и почти зрадныком, сам спасал их жопы и имущество в самые страшные недели войны. Я всегда знал, что настоящие герои - со светлым умом