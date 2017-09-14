ЛАД написав:[ Надо будет послушать само интервью, но в изложении УНИАН выглядит не очень умно и непонятно зачем.
Кулеба в перерывах между затяжками наконец-то осилил учебник по истории, и прочитал про реваншизм немцев после ПМВ.Это,кстати,отлично описал Ремарк в "Черном Обелиске"-не исключено что Кулеба добрался даже до Ремарка. Но он не учитывает менталитет,немцы-педантичные муравьи,отличный материал как для бюргера так и для солдата, орднунг полезен везде.
Якщо «військовий» то опинившись без наказу в Румунії мав бути розстріляний при поверненні Тобто, або: - не військовий - військовий, але не повернувся і ховається десь в Європі далі , бо під слідством - був там з наказом - був розстріляний
Оболонь то був глибокий тил. Я туди їздив помитися, посушитися
З передової? З Гостомеля? В якості кого? Що це за військове формування??
офіцерський склад Сил оборони "майже не воює". Ба більше, за законом офіцера не можна призначити на посаду нижче, ніж він обіймає.
"Тому ми маємо результат того, що у нас на передовій в більшості воюють мобілізовані, які до повномасштабного вторгнення взагалі не мали жодного відношення до армії", – зазначила Анна Скороход.
Власне виправлення цієї норми статутів 200+х-річної давності, яка була дивною та нелогічною навіть для РККА СС, а прийнята схоже ще в РІ часів петра першого (де була справді логічною та доречною) - дозволить повноцінно задіяти наявні ~150к вже підготовленого та навченого мобрезерву впенсів.
candle645 написав: дозволить повноцінно задіяти наявні ~150к вже підготовленого та навченого мобрезерву впенсів.
Та каких там пенсов.Они умеют с носа в рот,по сути,и разваленные нахрен алкоголем и жирной пищей.В пехоте нужна скорость,прыгучесть,выносливость. История не знает ни одного случая такой дискриминации как мобилизация 25-60. Была мобилизация 18-60.Была 18-45. Была даже 14-60,а натихаря с 10 гребли. У вас есть пример мобилизации с 25 лет за период 20 века,к примеру?Просто интересно, для кого этот резерв придерживают?