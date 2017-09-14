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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11499115001150111502

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 01:09

  ЛАД написав:[ Надо будет послушать само интервью, но в изложении УНИАН выглядит не очень умно и непонятно зачем.

Кулеба в перерывах между затяжками наконец-то осилил учебник по истории, и прочитал про реваншизм немцев после ПМВ.Это,кстати,отлично описал Ремарк в "Черном Обелиске"-не исключено что Кулеба добрался даже до Ремарка.
Но он не учитывает менталитет,немцы-педантичные муравьи,отличный материал как для бюргера так и для солдата, орднунг полезен везде.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 01:12

UA
це професійний військовий.

Якщо «військовий» то опинившись без наказу в Румунії мав бути розстріляний при поверненні
Тобто, або:
- не військовий
- військовий, але не повернувся і ховається десь в Європі далі , бо під слідством
- був там з наказом
- був розстріляний

Оболонь то був глибокий тил.
Я туди їздив помитися, посушитися


З передової? З Гостомеля?
В якості кого? Що це за військове формування??
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 01:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До депутатів теж схоже щось починає доходити
офіцерський склад Сил оборони "майже не воює". Ба більше, за законом офіцера не можна призначити на посаду нижче, ніж він обіймає.

"Тому ми маємо результат того, що у нас на передовій в більшості воюють мобілізовані, які до повномасштабного вторгнення взагалі не мали жодного відношення до армії", – зазначила Анна Скороход.

Власне виправлення цієї норми статутів 200+х-річної давності, яка була дивною та нелогічною навіть для РККА СС, а прийнята схоже ще в РІ часів петра першого (де була справді логічною та доречною) - дозволить повноцінно задіяти наявні ~150к вже підготовленого та навченого мобрезерву впенсів.
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 01:26

  candle645 написав: дозволить повноцінно задіяти наявні ~150к вже підготовленого та навченого мобрезерву впенсів.


Та каких там пенсов.Они умеют с носа в рот,по сути,и разваленные нахрен алкоголем и жирной пищей.В пехоте нужна скорость,прыгучесть,выносливость.
История не знает ни одного случая такой дискриминации как мобилизация 25-60.
Была мобилизация 18-60.Была 18-45. Была даже 14-60,а натихаря с 10 гребли.
У вас есть пример мобилизации с 25 лет за период 20 века,к примеру?Просто интересно, для кого этот резерв придерживают?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 01:30

  Господар Вельзевула написав:Просто интересно, для кого этот резерв придерживают?
власть понимает что с 14-40 что с 25-60 нам эту войну не выиграть. И шоб зря не драконить матерей (после 25 лет уже мало кто считает мужика "ребенком" а до 25 ещё считают) их не призывают.
Wirująświatła
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