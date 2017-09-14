Додано: Чет 26 гру, 2024 02:03

Shaman написав:



ми вже зрозуміли - думаєш лише про себе, а інші тобі до одного місця... розповсюджена позиція...



а з приводу домовлятися - так ніхто не пропонує, зніми рожеві окуляри, пропонують здатися. ми вже зрозуміли - думаєш лише про себе, а інші тобі до одного місця... розповсюджена позиція...а з приводу домовлятися - так ніхто не пропонує, зніми рожеві окуляри, пропонують здатися.

а з приводу домовлятись - треба домовлятись!Поки нам союзники пропонують. І не забороняти переговори! І не писати вибори не на часі.Цю владу вже прийшов час переобирати і не тому шо вони якісь особєнні корупціонери, а тому що змінність влади і вибори це базовий принцип демократії. Даж путін проводить вибори!Я не за капітуляцію я за перемогу!Пора вже дєнь побєди назначити.За мене ви правильно зрозуміли. Ми живем в капіталістичній демократичній державі воно якби само собою понятно, що кожен сам за себе і кожному своє.В нас навіть на 500 грн так й написано- кожному своє!"Нерівна усім рівність".Ллються із різних трубок різні струмені у різні посудини, що стоять довкола фонтана. Менша посудина має менше. Однак у тому дорівнює більшій, що однаково повна.І що глупіше, ніж рівна рівність, яку дурні надаремно намагаються запровадити у світі? Яке глупе все те, що противне блаженній натурі..." в нас же все за гроші.Нема в мене шото мотівації. мене якось 2,5 т долярчиків в місяць перестали стимулювати... мало.Ні, я понімаю ,що ти напишеш як колись Успіху,- ой ти вже звик тратить... тебе жінка з тещей виженуть. Тіко я сам в себе. і сам єслі шо вижену жінку з малолітніми дітятямиІ не надо мені давить на совість, мені за совість не доплачують)Є правда, щирі патріоти які готові до останньої верби хоть з однією лопатою. Вони з ганьбою жити не будуть, куля в лоб то куля в лоба.Но брешуть в нас, що куляба з лопатою в америці викладає, кролик кулявлоб десь на брайтоні глечик з золотом пряче під флагом з веселкою, залізний маршал приболів і поїхав послом в лондон...Ті да, ті переживають за народ.А я мєркантільна сволоч, з громадянством євросоюзу)))убд я вже отримав ,разом зі знижкою на комуналь, безплатними поїздками в трамваї і знижкою на карусєльки...в сільраді села ,звідки я родом вже почепили мій потрет під надпіссю герої нашого села.Тепер будуть на дєнь побєди мене пріглашати в школу на патріотєчєське виховання малих й прищавих буковинців.Чим ти мене іще хочеш купити?Талонами на зємлянічне варення?