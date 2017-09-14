ЛАД написав:[ Надо будет послушать само интервью, но в изложении УНИАН выглядит не очень умно и непонятно зачем.
Кулеба в перерывах между затяжками наконец-то осилил учебник по истории, и прочитал про реваншизм немцев после ПМВ.Это,кстати,отлично описал Ремарк в "Черном Обелиске"-не исключено что Кулеба добрался даже до Ремарка. Но он не учитывает менталитет,немцы-педантичные муравьи,отличный материал как для бюргера так и для солдата, орднунг полезен везде.
Якщо «військовий» то опинившись без наказу в Румунії мав бути розстріляний при поверненні Тобто, або: - не військовий - військовий, але не повернувся і ховається десь в Європі далі , бо під слідством - був там з наказом - був розстріляний
Оболонь то був глибокий тил. Я туди їздив помитися, посушитися
З передової? З Гостомеля? В якості кого? Що це за військове формування??
офіцерський склад Сил оборони "майже не воює". Ба більше, за законом офіцера не можна призначити на посаду нижче, ніж він обіймає.
"Тому ми маємо результат того, що у нас на передовій в більшості воюють мобілізовані, які до повномасштабного вторгнення взагалі не мали жодного відношення до армії", – зазначила Анна Скороход.
Власне виправлення цієї норми статутів 200+х-річної давності, яка була дивною та нелогічною навіть для РККА СС, а прийнята схоже ще в РІ часів петра першого (де була справді логічною та доречною) - дозволить повноцінно задіяти наявні ~150к вже підготовленого та навченого мобрезерву впенсів.
candle645 написав: дозволить повноцінно задіяти наявні ~150к вже підготовленого та навченого мобрезерву впенсів.
Та каких там пенсов.Они умеют с носа в рот,по сути,и разваленные нахрен алкоголем и жирной пищей.В пехоте нужна скорость,прыгучесть,выносливость. История не знает ни одного случая такой дискриминации как мобилизация 25-60. Была мобилизация 18-60.Была 18-45. Была даже 14-60,а натихаря с 10 гребли. У вас есть пример мобилизации с 25 лет за период 20 века,к примеру?Просто интересно, для кого этот резерв придерживают?
Господар Вельзевула написав:Просто интересно, для кого этот резерв придерживают?
власть понимает что с 14-40 что с 25-60 нам эту войну не выиграть. И шоб зря не драконить матерей (после 25 лет уже мало кто считает мужика "ребенком" а до 25 ещё считают) их не призывают.
Да, я тоже придерживаюсь этой трактовки. Есть значит слабина в этой конструкции,и слабина их в трех местах- "дети" -женщины-неприкосновенность жилища. Еще ,возможно,автомобилисты,так как пешеходов пакуют не в пример чаще. Как-то все на полшишечки.. Ну Богу свечка-ни чорту кочерга.Такое ощущение,что нужен не результат а процесс. Хотя как ведь говорили? Главное не победа а участие?
konstantin kirovograd написав:Kate0000 Безос это понторез-если сказал А то говори и Б. Если ездишь на машине за тысячу бачей то жри мивину и одевайся в дешевое....что-то за ним этого не замечается-я думаю он за один присест сьедает делекатесов как сотни степендей студента который может позволить себе аккорд как у безуса
За свої хто що хоче, то і їсть.
Чорний смокінг і сумка Dior: у мережі порахували вартість луку дружини Усика на його поєдинку проти Ф’юрі
офіцерський склад Сил оборони "майже не воює". Ба більше, за законом офіцера не можна призначити на посаду нижче, ніж він обіймає.
"Тому ми маємо результат того, що у нас на передовій в більшості воюють мобілізовані, які до повномасштабного вторгнення взагалі не мали жодного відношення до армії", – зазначила Анна Скороход.
Власне виправлення цієї норми статутів 200+х-річної давності, яка була дивною та нелогічною навіть для РККА СС, а прийнята схоже ще в РІ часів петра першого (де була справді логічною та доречною) - дозволить повноцінно задіяти наявні ~150к вже підготовленого та навченого мобрезерву впенсів.
так это логично. гибнет на войне в основном младший офицерский состав - летехи ну максимум капитаны. все кто старше они уже относительно в безопасности. а как раз пенсы это все старше по званию чем капитаны. а вот пиджачники все в основном летехи. потому и выходит что основные потери офицеров там где пиджачники на смену приходят. а там где воен пенсы должны заменять там потери не большие.
ми вже зрозуміли - думаєш лише про себе, а інші тобі до одного місця... розповсюджена позиція...
а з приводу домовлятися - так ніхто не пропонує, зніми рожеві окуляри, пропонують здатися.
а з приводу домовлятись - треба домовлятись! Поки нам союзники пропонують. І не забороняти переговори! І не писати вибори не на часі. Цю владу вже прийшов час переобирати і не тому шо вони якісь особєнні корупціонери, а тому що змінність влади і вибори це базовий принцип демократії. Даж путін проводить вибори! Я не за капітуляцію я за перемогу! Пора вже дєнь побєди назначити. За мене ви правильно зрозуміли. Ми живем в капіталістичній демократичній державі воно якби само собою понятно, що кожен сам за себе і кожному своє. В нас навіть на 500 грн так й написано- кожному своє! "Нерівна усім рівність". Ллються із різних трубок різні струмені у різні посудини, що стоять довкола фонтана. Менша посудина має менше. Однак у тому дорівнює більшій, що однаково повна. І що глупіше, ніж рівна рівність, яку дурні надаремно намагаються запровадити у світі? Яке глупе все те, що противне блаженній натурі..." в нас же все за гроші. Нема в мене шото мотівації. мене якось 2,5 т долярчиків в місяць перестали стимулювати... мало. Ні, я понімаю ,що ти напишеш як колись Успіху,- ой ти вже звик тратить... тебе жінка з тещей виженуть. Тіко я сам в себе. і сам єслі шо вижену жінку з малолітніми дітятями І не надо мені давить на совість, мені за совість не доплачують) Є правда, щирі патріоти які готові до останньої верби хоть з однією лопатою. Вони з ганьбою жити не будуть, куля в лоб то куля в лоба. Но брешуть в нас, що куляба з лопатою в америці викладає, кролик кулявлоб десь на брайтоні глечик з золотом пряче під флагом з веселкою, залізний маршал приболів і поїхав послом в лондон... Ті да, ті переживають за народ. А я мєркантільна сволоч, з громадянством євросоюзу))) убд я вже отримав , разом зі знижкою на комуналь, безплатними поїздками в трамваї і знижкою на карусєльки... в сільраді села ,звідки я родом вже почепили мій потрет під надпіссю герої нашого села. Тепер будуть на дєнь побєди мене пріглашати в школу на патріотєчєське виховання малих й прищавих буковинців. Чим ти мене іще хочеш купити? Талонами на зємлянічне варення? https://youtu.be/IQk2oQFm-2M?si=OEPFgb950vqoMK6H