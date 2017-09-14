Господар Вельзевула написав:мы тут толпой в Буковель в начале января собрались, а у одного моего товарища никаких доков нет. Человек уже волком воет,три года безвылазно сидеть. Из вариантов- одеть его женщиной или спрятать в багажнике под баулами -ну все такое себе. Щас же все в доки упирается, будь ты хоть безногий. В первые пару лет нормальный кейс был повязка на ноге и костыли.
але наразі неуточнені, а тим більше якщо "доков нет" - право на бронювання втратили.
detroytred написав:........... Нюанс лише в тому, що він на себе оті речі не приміряє. Розмова між двома командирами: З 1ч.08хв. по 1ч.20хв. https://m.youtube.com/watch?v=EbdbvOMOUdc Це не бойова обстановка, він сидить в кабінеті і щоб там не було, а отак з підлеглою (чи не підлеглою. Бо неясно, як там підпорядкування дійсно) в загальному мітінгу -- то чим він кращий за памєщіка-пана-самодура тощо? Про які нові принципи, відносини тоді може бути мова?
Не знаю, при таком разговоре начальника я бы послал туда же и просто отключился бы. Девочка вела себя очень скромно. Не знаю, виновата она или нет, но такой разговор недопустим.
Він написав(цитую): "Краще не буде. Ця країна перемогла сама себе."
Просте питання: Уявімо, що «завтра» настає мир.,війни на горизонті (раптом) більше не видно. Відкриваються кордони. Чи залишиться остаточна деформація металу після зажатих гайок? Образа у когось залишиться. Але я про остаточну деформацію, тобто обмеження прав і далі там, де вже можна не обмежувати. Впевнений що ні, не залишиться. Тобто розповіді, що «ми будуємо диктатуру і ця країна в плані свобод вже не буде як раніше» - маячня. Нема підстав так вважати
Згоден, підстав нема. Но и гарантий, что это невозможно у нас в принципе, тоже нет. Так что следить за этим надо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 26 гру, 2024 05:01, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko написав:............ Это лучше чем война, однозначно. Если замороженный конфликт то конечно и 20 лет может продлиться, но это же не горячая война будет. Да уж, талант перекручивать имеется, согласен с шаманом.
При чем тут вообще "горячая война"? - нафига вы ее в каждое сообщение тяните? 😲
В Германии, может, и не при чём. А находясь в Украине, очень даже "при чём".