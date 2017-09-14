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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11500115011150211503

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 02:14

  tester7336 написав:
  alex_dvornichenko написав:Снова прилёты по енергетике. "Мы не вооюем с украинским народом"©.


ну вы же не уточняли что они имеют ввиду под украинским народом.
они на секундочку вообще отрицают существование украинцев.
так что действительно не возможно воевать с тем чего нет.

По их утверждениям нет украинцев, а есть то ли распропагандированные русские, то ли русские под властью нацистов.
По такой логике они воюют с счастью собственного народа. :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 02:23

  Господар Вельзевула написав:мы тут толпой в Буковель в начале января собрались, а у одного моего товарища никаких доков нет. Человек уже волком воет,три года безвылазно сидеть. Из вариантов- одеть его женщиной или спрятать в багажнике под баулами -ну все такое себе. Щас же все в доки упирается, будь ты хоть безногий.
В первые пару лет нормальный кейс был повязка на ноге и костыли. :mrgreen:


але наразі неуточнені, а тим більше якщо "доков нет" - право на бронювання втратили.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 02:33

  detroytred написав:...........
Нюанс лише в тому, що він на себе оті речі не приміряє.
Розмова між двома командирами:
З 1ч.08хв. по 1ч.20хв.
https://m.youtube.com/watch?v=EbdbvOMOUdc
Це не бойова обстановка, він сидить в кабінеті і щоб там не було, а отак з підлеглою (чи не підлеглою. Бо неясно, як там підпорядкування дійсно) в загальному мітінгу -- то чим він кращий за памєщіка-пана-самодура тощо?
Про які нові принципи, відносини тоді може бути мова?

Не знаю, при таком разговоре начальника я бы послал туда же и просто отключился бы.
Девочка вела себя очень скромно. Не знаю, виновата она или нет, но такой разговор недопустим.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 02:42

  Hotab написав:Wirująświatła
а чем мы лучше


Відсутністю ідеології «взяти чуже, розширіть, углубіть»

наши тцкашники тоже нападают на слабых и безоружных, причём толпой.

Там ідеологія благодєйствєнна: ми допомагаємо набирати захисників, ми рятуємо державу. І в принципі це правда. Тільки методи жорстокі і інколи незаконні.

"ідеологія благодєйствєнна" всегда. И Сталин, и Гитлер проповедовали "благодєйствєнну ідеологію".
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 02:55

  Hotab написав:Успіх
Він написав(цитую): "Краще не буде. Ця країна перемогла сама себе."


Просте питання:
Уявімо, що «завтра» настає мир.,війни на горизонті (раптом) більше не видно. Відкриваються кордони.
Чи залишиться остаточна деформація металу після зажатих гайок?
Образа у когось залишиться. Але я про остаточну деформацію, тобто обмеження прав і далі там, де вже можна не обмежувати. Впевнений що ні, не залишиться.
Тобто розповіді, що «ми будуємо диктатуру і ця країна в плані свобод вже не буде як раніше»
- маячня. Нема підстав так вважати

Згоден, підстав нема.
Но и гарантий, что это невозможно у нас в принципе, тоже нет. Так что следить за этим надо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 26 гру, 2024 05:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 03:08

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:І якщо вже зібрався, то в 59 якось трохи пізновато, нє?
ладу 74 а энергий как у подростка.

К сожалению, уже нет.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 03:48

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:............
Это лучше чем война, однозначно. Если замороженный конфликт то конечно и 20 лет может продлиться, но это же не горячая война будет. Да уж, талант перекручивать имеется, согласен с шаманом.

При чем тут вообще "горячая война"? - нафига вы ее в каждое сообщение тяните? 😲
В Германии, может, и не при чём.
А находясь в Украине, очень даже "при чём".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 04:33

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:А з якою твариною ти себе асоціюєш?
(просто цікаво)
с Маготом

Довелось гуглити - це макака лісовий?

То виходить, що вже пристосований до фронту! :mrgreen:

Пристосований до Гібралтару. :)
А це далеко від фронту.
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  #<1 ... 11500115011150211503
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