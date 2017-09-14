З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 07:54
Додано: Чет 26 гру, 2024 08:00
З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого?
Тут ж мова не про думку військових а про думку цивільних яких чомусь не можуть набрати достатньо для демобілізації. А щодо мобілізованих то державі вигідно їх не відпускати) бо якби там не було тікають менше ніж 100 процентів)))
Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.
Додано: Чет 26 гру, 2024 08:41
Саме так.
Демобілізовані (і до того ж не тільки пересічні, а й бувші трохи вище середнього рівня підприємці, представники місцевої влади, чиновники) схочуть свій шмат пиріга. У всьому. Заслужено схочуть. На фоні того, як коли їх не було, зкукожившийся пиріг поділили.
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