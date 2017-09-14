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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11500115011150211503

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 07:54

  Дюрі-бачі написав:Є воєнні з іншою думкою. Чіткий термін служби ще може дати до року додаткового часу, але його потрібно вводити вже, в березні буде пізно

З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 08:00

  Дюрі-бачі написав:Є воєнні з іншою думкою. Чіткий термін служби ще може дати до року додаткового часу, але його потрібно вводити вже, в березні буде пізно

З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого?
Тут ж мова не про думку військових а про думку цивільних яких чомусь не можуть набрати достатньо для демобілізації. А щодо мобілізованих то державі вигідно їх не відпускати) бо якби там не було тікають менше ніж 100 процентів)))
Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 08:41

  Banderlog написав:Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.

Саме так.
Демобілізовані (і до того ж не тільки пересічні, а й бувші трохи вище середнього рівня підприємці, представники місцевої влади, чиновники) схочуть свій шмат пиріга. У всьому. Заслужено схочуть. На фоні того, як коли їх не було, зкукожившийся пиріг поділили.
detroytred
 
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