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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1150011501115021150311504>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 03:48

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:............
Это лучше чем война, однозначно. Если замороженный конфликт то конечно и 20 лет может продлиться, но это же не горячая война будет. Да уж, талант перекручивать имеется, согласен с шаманом.

При чем тут вообще "горячая война"? - нафига вы ее в каждое сообщение тяните? 😲
В Германии, может, и не при чём.
А находясь в Украине, очень даже "при чём".
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 04:33

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:А з якою твариною ти себе асоціюєш?
(просто цікаво)
с Маготом

Довелось гуглити - це макака лісовий?

То виходить, що вже пристосований до фронту! :mrgreen:

Пристосований до Гібралтару. :)
А це далеко від фронту.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 07:40

  Banderlog написав:
  UA написав:
  Banderlog написав:І діло не в майданах, чи революціях, народ просто перестане їх захищати, кожен забється в свій погріб .

Це стало зрозуміло десь з квітня - травня цього року.
Коли настане точка незворотності?

Кінець березня. Як пригріє сонце
якщо не буде ніяких форсмажорів і чорних лебєдєй.
В кінці березня вже посилювати мобілізацію, карати сзч, налагоджувати виробництво зброї, просити зброї чи домовлятися з москалями вже буде безсмислєнно.
Так само як зараз вводити чіткий термін служби вже нема змісту.

Є воєнні з іншою думкою. Чіткий термін служби ще може дати до року додаткового часу, але його потрібно вводити вже, в березні буде пізно
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 08:00

  Дюрі-бачі написав:Є воєнні з іншою думкою. Чіткий термін служби ще може дати до року додаткового часу, але його потрібно вводити вже, в березні буде пізно

З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого?
Тут ж мова не про думку військових а про думку цивільних яких чомусь не можуть набрати достатньо для демобілізації. А щодо мобілізованих то державі вигідно їх не відпускати) бо якби там не було тікають менше ніж 100 процентів)))
Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 08:41

  Banderlog написав:Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.

Саме так.
Демобілізовані (і до того ж не тільки пересічні, а й бувші трохи вище середнього рівня підприємці, представники місцевої влади, чиновники) схочуть свій шмат пиріга. У всьому. Заслужено схочуть. На фоні того, як коли їх не було, зкукожившийся пиріг поділили.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 09:14

  Господар Вельзевула написав:Такое ощущение,что нужен не результат а процесс. Хотя как ведь говорили?
учитывая с какими болячками сейчас призывают там половина вообще не боеспособны. Уже рассказывал есть у меня приятель, хромой, проблема с 2мя менисками - рассыпались, нужны то ли имплантанты то ли протезы.

Ходить может 500 метров, бежать вообще нет, тем более с грузом. Постоянно мажет мазь обезбаливающую. Все документы на руках (МРТ, высновки разных врачей и киевского института травматологии), чувак очень дотошный. Пошел с этим грузом в тцк, прошел влк и что? Годен! Поехал в учебку и оттуда десандировался хз как. Вояка был бы шикарный сразу 200й-300й или плен.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 09:27

  candle645 написав:До депутатів теж схоже щось починає доходити
офіцерський склад Сил оборони "майже не воює". Ба більше, за законом офіцера не можна призначити на посаду нижче, ніж він обіймає.

"Тому ми маємо результат того, що у нас на передовій в більшості воюють мобілізовані, які до повномасштабного вторгнення взагалі не мали жодного відношення до армії", – зазначила Анна Скороход.

Власне виправлення цієї норми статутів 200+х-річної давності, яка була дивною та нелогічною навіть для РККА СС, а прийнята схоже ще в РІ часів петра першого (де була справді логічною та доречною) - дозволить повноцінно задіяти наявні ~150к вже підготовленого та навченого мобрезерву впенсів.

За законом можна призначати офіцера на посаду нижче, ніж він займає. Перелік випадків визначений.

Впенсів й так мобілізують повним ходом. Нема отого резерву в 150 тис. в сенсі з підготовкою для передової. Бо в цих 150 тис. нема підготовлених піхотинців. Тобто прийдеться готувати місяць так само, як і отих, хто "не мав жодного відношення".

В цих 150 тис. залишилися точно такі самі, як і для інших громадян, броньовані, з відстрочкою.
Якщо ж мета банальна --- офіцерів в окопи на посади сержантів-солдат, то цікавий експеримент...
Революційний.
Таке собі розжалування в рядові))

Буде, то й буде. Нічого екстра дивовижного.
Проблеми не вирішить, зато "хоч поржем".
А чьо?
Замість приведення системи військової організації до належного стану ефективного функціонування посилимо ноу-хау - старими впенсами окопи.
Там два моменти можуть вилізти:
1. Конфлікт отого старого впенса з молодими своїми командирами, якщо вони дурити, як цивільних, будуть.
2. Остаточне руйнування кастовості офіцерського корпусу... Що важливо там, де "несвідомі" здебільшого позбиралися (не елітні частини).

Для нормальних же колективів, вчастин впенси, в принципі, і в окопах не завадять. Але хто ж над відокремленням паритися-то буде?!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 09:31

  Banderlog написав:Нема в мене шото мотівації. мене якось 2,5 т долярчиків в місяць перестали стимулювати... мало
вы ж писали что в штабе, не на нуле. Там тоже столько платят?
  Banderlog написав:І що глупіше, ніж рівна рівність, яку дурні надаремно намагаються запровадити у світі
равенство/неравенство не имеет значения. Важны ценности и размер стаи. Независимо макака вы или человек. Ваши ценности и есть ваша мотивация. Ценности это то что вам дарит эмоции высшего порядка "радость" "счастье" "глубокое удовлетворение" и т.д.

стандартная ситуация у человека "все есть" а счастья нет. Лечится прокачкой эмоциональной сферы и EQ. Если не лечить начинается депрессия и её физическая стимуляци (алкоголь наркота, азартные игры, иногда спорт, обжорство и другие дела).

Życie mnie już tak nie kołysze wcale
W głowie szum tylko, słyszę nadpływające fale
Z colą rum dobry wczoraj, nie smakuje tak jak dawniej
To, co kiedyś cenne, dzisiaj nic nie warte
Miałem wiele, zarobiłem jeszcze więcej
Trzymałem złoto warte mniej niż Twoje ręce
Teraz to wiem, mam inną skalę
To samo dzień i noc, to się powtarza stale

гугл-перевод

Життя мене вже не так сильно гойдає
У моїй голові тільки шум, я чую хвилі
Ром з колою був хороший вчора, на смак він не такий, як раніше
Те, що колись було цінним, тепер нічого не варте
Мав багато, заробляв ще більше
Я тримав золото, яке коштувало менше, ніж твої руки
Тепер я це знаю, у мене інший масштаб
День і ніч однакові, це відбувається постійно

  detroytred написав:Якщо ж мета банальна --- офіцерів в окопи на посади сержантів-солдат, то цікавий експеримент...
Революційний.
Таке собі розжалування в рядові))
у нас на фабрике работал водителем бывший директор (другого предприятия). Его взял на работу его бывший подчинённый. Ничего, корону оставил дома, водитель так водитель. Все об этом знали, никто даже за спиной не насмехался. Ситуация неприятная, но не революционная для тыла. какая у него мотивация хз, мы с ним несколько раз общались, он четко говорил что в работе организовал бы иначе. Чувак толковый.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 09:55, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 09:47

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Такое ощущение,что нужен не результат а процесс. Хотя как ведь говорили?
учитывая с какими болячками сейчас призывают там половина вообще не боеспособны. Уже рассказывал есть у меня приятель, хромой, проблема с 2мя менисками - рассыпались, нужны то ли имплантанты то ли протезы.

Ходить может 500 метров, бежать вообще нет, тем более с грузом. Постоянно мажет мазь обезбаливающую. Все документы на руках (МРТ, высновки разных врачей и киевского института травматологии), чувак очень дотошный. Пошел с этим грузом в тцк, прошел влк и что? Годен! Поехал в учебку и оттуда десандировался хз как. Вояка был бы шикарный сразу 200й-300й или плен.

Знаю інший випадок - чел мобілізувався і вже другий суглоб безкоштовно замінив в шпиталі.
Казав, що на цивілці 6 куо. за кожен сплатив би.
Зара перекладає на столі папірці в районі Львова.
Правда, перед цим в бліндажу шмат глини хребет добряче перебив від вибуху.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 09:53

  Wirująświatła написав:у нас на фабрике работал водителем бывший директор (другого предприятия). Его взял на работу его бывший подчинённый. Ничего, корону оставил дома, водитель так водитель. Все об этом знали, никто даже за спиной не насмехался. Ситуация неприятная, но не революционная для тыла. какая у него мотивация хз, мы с ним несколько раз общались, он четко говорил что в работе организовал бы иначе. Чувак толковый.

Залишилося знайти де мова була про корону.
І дочитати останні два речення:
*Для нормальних же колективів, вчастин впенси, в принципі, і в окопах не завадять. Але хто ж над відокремленням паритися-то буде?!*.

У вас на хфабриці мобілізовані були?
То до чого це зауваження про бувшого директора та корону? І тим паче про приємна чи неприємна ситуація.

Ви уявіть собі звичайний військовий колектив звичайної вчастини. Зараз. Куди понапхали ...
Там не кіно, де всі з палаючими очима палають великими бажаннями...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 26 гру, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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