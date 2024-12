Życie mnie już tak nie kołysze wcale

W głowie szum tylko, słyszę nadpływające fale

Z colą rum dobry wczoraj, nie smakuje tak jak dawniej

To, co kiedyś cenne, dzisiaj nic nie warte

Miałem wiele, zarobiłem jeszcze więcej

Trzymałem złoto warte mniej niż Twoje ręce

Teraz to wiem, mam inną skalę

To samo dzień i noc, to się powtarza stale



гугл-перевод



Життя мене вже не так сильно гойдає

У моїй голові тільки шум, я чую хвилі

Ром з колою був хороший вчора, на смак він не такий, як раніше

Те, що колись було цінним, тепер нічого не варте

Мав багато, заробляв ще більше

Я тримав золото, яке коштувало менше, ніж твої руки

Тепер я це знаю, у мене інший масштаб

День і ніч однакові, це відбувається постійно