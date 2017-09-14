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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 10:00
Wirująświatła написав:
Ходить может 500 метров, бежать вообще нет, тем более с грузом. Постоянно мажет мазь обезбаливающую. Все документы на руках (МРТ, высновки разных врачей и киевского института травматологии), чувак очень дотошный. Пошел с этим грузом в тцк, прошел влк и что? Годен! Поехал в учебку и оттуда десандировался хз как. Вояка был бы шикарный сразу 200й-300й или плен.
Я ж розказував, що на Марсі, сказали здати всім військові квитки, а через тиждень-два назад повернули вже зі штампом, що пройдено курсм молодого бійця(тобто, для піхоти - готовий!)
Але ж половина/більша половина м'яко кажучи далеко не у фізичній формі (пробігти 100м - ще той квест для багатьох)
Ба більше - штамп то є, а знань від того не прибавилось!
Як себе поводити в піхоті, при дронах, пересуватись, як злагоджено просуватись, куди і як стріляти)) і т.п.?
То як так?©
Як можна поставити штамп "для галочки", що ти професійний боксер і в будь-який момент тебе можуть поставити на ринг з Усиком?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 10:00
detroytred написав:
То до чого це зауваження про бувшого директора та корону?
до выдуманной одним весёлым хфантазёром революционности которой по факту нет. Социальные лифты ездят не только вверх, но и вниз. Просто в законе этого не учли.
detroytred написав:
цікавий експеримент...
Революційний.
Таке собі розжалування в рядові))
detroytred написав:
Ви уявіть собі звичайний військовий колектив звичайної вчастини. Зараз. Куди понапхали ...
Там не кіно, де всі з палаючими очима палають великими бажаннями...
я не могу себе это представить. Слишком далек от военной службы. Жизнь на марсе проще представить.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 10:08
Успіх написав:
Як можна поставити штамп "для галочки", що ти професійний боксер і в будь-який момент тебе можуть поставити на ринг з Усиком?
а приди подтверждать инвалидность, куй тебе шо подвердят.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 10:11
Wirująświatła написав: detroytred написав:
То до чого це зауваження про бувшого директора та корону?
до выдуманной одним весёлым хфантазёром революционности которой по факту нет. Социальные лифты ездят не только вверх, но и вниз. Просто в законе этого не учли.
detroytred написав:
цікавий експеримент...
Революційний.
Таке собі розжалування в рядові))
Ви знов впускаєте контекст.
Мова не про цивільні ліфти, де вверх-вниз норма, а про армійські.
Де саме вверх. А вниз - це не норма.
Зробити в армії "і вниз" --- це є самою, що не є, революційною зміною.
Ви постійно користуєтеся демагогічним прийомом ігноруванням конкретики (контексту), тобто тим, що мова про саме цей предмет, випадок.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 10:20
Успіх написав: Wirująświatła написав:
Ходить может 500 метров, бежать вообще нет, тем более с грузом. Постоянно мажет мазь обезбаливающую. Все документы на руках (МРТ, высновки разных врачей и киевского института травматологии), чувак очень дотошный. Пошел с этим грузом в тцк, прошел влк и что? Годен! Поехал в учебку и оттуда десандировался хз как. Вояка был бы шикарный сразу 200й-300й или плен.
Я ж розказував, що на Марсі, сказали здати всім військові квитки, а через тиждень-два назад повернули вже зі штампом, що пройдено курсм молодого бійця(тобто, для піхоти - готовий!)
Але ж половина/більша половина м'яко кажучи далеко не у фізичній формі (пробігти 100м - ще той квест для багатьох)
Ба більше - штамп то є, а знань від того не прибавилось!
Як себе поводити в піхоті, при дронах, пересуватись, як злагоджено просуватись, куди і як стріляти)) і т.п.?
То як так?©
Як можна поставити штамп "для галочки", що ти професійний боксер і в будь-який момент тебе можуть поставити на ринг з Усиком?
Тому й кажу, що це вам можна поставити оте для галочки...
І прокатить.
Да. За тих обставин, коли терміново було вкрай необхідно, погодитися на формальний запис, підготовку, погодився б і професійний. Добровільно.
Але за інших --- отієї халяви командирам-начальникам не буде...
Вони ще всю іншу документацію коли куди скільки що і як пишуть, пояснять.
І булки напружать працювати на своїх посадах.
Хоча не все так і райдужно)))
Бандерлог колись натякнув. Випадок про отого занадто розумного оф-юриста...
Да і в пресі між строк, хто вміє читати, своєрідні випадки були. Не один. І це які всплили в інфопросторі.
Як ото з янкі капітаном-рейнджером, який звільнився і приїхав. Дивно, скажімо так, загинув.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 10:27
Banderlog написав:
Дюрі-бачі написав:
Є воєнні з іншою думкою. Чіткий термін служби ще може дати до року додаткового часу, але його потрібно вводити вже, в березні буде пізно
З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого?
Тут ж мова не про думку військових а про думку цивільних яких чомусь не можуть набрати достатньо для демобілізації. А щодо мобілізованих то державі вигідно їх не відпускати) бо якби там не було тікають менше ніж 100 процентів)))
Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.
Я ж кажу, що державі вигідніше сзч, ніж нормальна демобілізація.
Бо, як так?© - за 2роки(перші 10міс. відкинемо на підготовку /організацію) не могли демобілізувати і замінювати тих солдат по 7-10К щомісяця?
Але загалом, за весь час "відпустити" 200К сзчешників - могли?
Де логіка?
Типу, офіційно - не могли(бо бла-бла-бла, нема ким замінювати і т.п.) - а не офіційно - виявилось, що можна!🤦
Як так?©
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Додано: Чет 26 гру, 2024 10:33
detroytred написав:
Да. За тих обставин, коли терміново було вкрай необхідно, погодитися на формальний запис, підготовку, погодився б і професійний. Добровільно.
Але за інших
Так якби це було на початку повномасштабки - то ясна річ, що "нема часу/і так піде" і всі б розуміли.
Але це цього літа таке зробили!!!🤦
Тобто, за 2,5роки вже можна було і слона в цирку навчити!
А на Марсі, чомусь, так часу і не знайшли... - а лише поставили штампики?🤦
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Додано: Чет 26 гру, 2024 10:35
detroytred написав:
Мова не про цивільні ліфти, де вверх-вниз норма, а про армійські.
Де саме вверх. А вниз - це не норма.
вот об этом же, так не бывает шобы лифт ездил только вверх. Наверху накопится куча людей, а снизу не будет никого. В правилах/законах могут быть недоработки и даже просто глупости, птамуш их люди пишут, а не Боги.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 гру, 2024 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 10:35
Успіх написав:
Де логіка?
Як так?©
Не мені судити.
Тому суто імхо.
Логіка (там, де негаразди) одна -- да пофіг отим начальникам.
Оте всі розповіді Маркуса по суті про одне -- шаламагам пофіг...
Свої посадові обов'язки вони не виконують і головне - навіть не мають такого бажання.
І спитати з них за отакий підхід нікому.
От і весь корінець.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 10:43
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Мова не про цивільні ліфти, де вверх-вниз норма, а про армійські.
Де саме вверх. А вниз - це не норма.
вот об этом же, так не бывает шобы лифт ездил только вверх. Наверху накопится куча людей а снизу не будет никого.
Буває. Є.
Для того і кастовість. Армійська система.
Обрав бути солдатом, то і будеш саме їм.
Сержантом, то сержантом.
Офіцером, то офіцером.
Вибір касти -- добровільний. Свідомий.
Хотів бути офіцером (якщо війна і мобілізують), то треба було у виші ставати офіцером запасу.
Хотів сержантом, то треба було на строкову і ставати сержантом.
Схотів солдатом або пропітляти, то відкосив від строкової і опинився солдатом (тобто рядовим по старому) з місячним курсом підготовки.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 26 гру, 2024 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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