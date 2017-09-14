detroytred написав:То до чого це зауваження про бувшого директора та корону?
до выдуманной одним весёлым хфантазёром революционности которой по факту нет. Социальные лифты ездят не только вверх, но и вниз. Просто в законе этого не учли.
detroytred написав:цікавий експеримент... Революційний. Таке собі розжалування в рядові))
Ви знов впускаєте контекст. Мова не про цивільні ліфти, де вверх-вниз норма, а про армійські. Де саме вверх. А вниз - це не норма. Зробити в армії "і вниз" --- це є самою, що не є, революційною зміною.
Ви постійно користуєтеся демагогічним прийомом ігноруванням конкретики (контексту), тобто тим, що мова про саме цей предмет, випадок.
Wirująświatła написав:Ходить может 500 метров, бежать вообще нет, тем более с грузом. Постоянно мажет мазь обезбаливающую. Все документы на руках (МРТ, высновки разных врачей и киевского института травматологии), чувак очень дотошный. Пошел с этим грузом в тцк, прошел влк и что? Годен! Поехал в учебку и оттуда десандировался хз как. Вояка был бы шикарный сразу 200й-300й или плен.
Я ж розказував, що на Марсі, сказали здати всім військові квитки, а через тиждень-два назад повернули вже зі штампом, що пройдено курсм молодого бійця(тобто, для піхоти - готовий!) Але ж половина/більша половина м'яко кажучи далеко не у фізичній формі (пробігти 100м - ще той квест для багатьох) Ба більше - штамп то є, а знань від того не прибавилось! Як себе поводити в піхоті, при дронах, пересуватись, як злагоджено просуватись, куди і як стріляти)) і т.п.?
Тому й кажу, що це вам можна поставити оте для галочки... І прокатить.
Да. За тих обставин, коли терміново було вкрай необхідно, погодитися на формальний запис, підготовку, погодився б і професійний. Добровільно. Але за інших --- отієї халяви командирам-начальникам не буде... Вони ще всю іншу документацію коли куди скільки що і як пишуть, пояснять. І булки напружать працювати на своїх посадах.
Хоча не все так і райдужно))) Бандерлог колись натякнув. Випадок про отого занадто розумного оф-юриста... Да і в пресі між строк, хто вміє читати, своєрідні випадки були. Не один. І це які всплили в інфопросторі. Як ото з янкі капітаном-рейнджером, який звільнився і приїхав. Дивно, скажімо так, загинув.
Дюрі-бачі написав:Є воєнні з іншою думкою. Чіткий термін служби ще може дати до року додаткового часу, але його потрібно вводити вже, в березні буде пізно
З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого? Тут ж мова не про думку військових а про думку цивільних яких чомусь не можуть набрати достатньо для демобілізації. А щодо мобілізованих то державі вигідно їх не відпускати) бо якби там не було тікають менше ніж 100 процентів))) Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.
Я ж кажу, що державі вигідніше сзч, ніж нормальна демобілізація.
detroytred написав:Да. За тих обставин, коли терміново було вкрай необхідно, погодитися на формальний запис, підготовку, погодився б і професійний. Добровільно. Але за інших
Так якби це було на початку повномасштабки - то ясна річ, що "нема часу/і так піде" і всі б розуміли. Але це цього літа таке зробили!!!🤦 Тобто, за 2,5роки вже можна було і слона в цирку навчити! А на Марсі, чомусь, так часу і не знайшли... - а лише поставили штампики?🤦
detroytred написав:Мова не про цивільні ліфти, де вверх-вниз норма, а про армійські. Де саме вверх. А вниз - це не норма.
вот об этом же, так не бывает шобы лифт ездил только вверх. Наверху накопится куча людей, а снизу не будет никого. В правилах/законах могут быть недоработки и даже просто глупости, птамуш их люди пишут, а не Боги.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Не мені судити. Тому суто імхо. Логіка (там, де негаразди) одна -- да пофіг отим начальникам.
Оте всі розповіді Маркуса по суті про одне -- шаламагам пофіг... Свої посадові обов'язки вони не виконують і головне - навіть не мають такого бажання. І спитати з них за отакий підхід нікому. От і весь корінець.
detroytred написав:Мова не про цивільні ліфти, де вверх-вниз норма, а про армійські. Де саме вверх. А вниз - це не норма.
вот об этом же, так не бывает шобы лифт ездил только вверх. Наверху накопится куча людей а снизу не будет никого.
Буває. Є. Для того і кастовість. Армійська система. Обрав бути солдатом, то і будеш саме їм. Сержантом, то сержантом. Офіцером, то офіцером.
Вибір касти -- добровільний. Свідомий. Хотів бути офіцером (якщо війна і мобілізують), то треба було у виші ставати офіцером запасу. Хотів сержантом, то треба було на строкову і ставати сержантом. Схотів солдатом або пропітляти, то відкосив від строкової і опинився солдатом (тобто рядовим по старому) з місячним курсом підготовки.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 26 гру, 2024 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Не мені судити. Тому суто імхо. Логіка (там, де негаразди) одна -- да пофіг отим начальникам.
Оте всі розповіді Маркуса по суті про одне -- шаламагам пофіг... Свої посадові обов'язки вони не виконують і головне - навіть не мають такого бажання. І спитати з них за отакий підхід нікому. От і весь корінець.
Корінець - в безнаказаності! Якби знали, що понесуть покарання, то так би не було! А так знають, що все їм зійде з рук, то можна і накуй підлеглих посилати і штампи "Рембо" ставити у віськових квитках...