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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1150211503115041150511506 ... 11508>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 10:56

  detroytred написав:Буває. Є.
Для того і кастовість. Армійська система.
Обрав бути солдатом, то і будеш саме їм.
Сержантом, то сержантом.
Офіцером, то офіцером.

почему все не выбирают быть генералом? должен быть фильтр и соотношение солдат/офицер
какой армии нужен миллион генералов? значит уже не добровольно, если берут не всех. вот приду я завтра в тцк скажу хочу быть генералом, другое меня не интересует. Заценят мою добровольность как вы думаете?

где то вы меня обманываете
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:01

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Буває. Є.
Для того і кастовість. Армійська система.
Обрав бути солдатом, то і будеш саме їм.
Сержантом, то сержантом.
Офіцером, то офіцером.

почему все не выбирают быть генералом? где то вы меня обманываете

Генерал - це офіцер. (Молодші офіцери, старші, вищі.)

Чому ви, як один з всіх, не обрали стати офіцером хоча б запасу?
В інших будуть свої причини.

То, хто кого обманює?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:03

  detroytred написав:Чому ви, як один з всіх, не обрали стати офіцером хоча б запасу?
я не могу быть всеми! мне что разорваться?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:05

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:То до чого це зауваження про бувшого директора та корону?
до выдуманной одним весёлым хфантазёром революционности которой по факту нет. Социальные лифты ездят не только вверх, но и вниз. Просто в законе этого не учли.
  detroytred написав:цікавий експеримент...
Революційний.
Таке собі розжалування в рядові))

Ви знов впускаєте контекст.
Мова не про цивільні ліфти, де вверх-вниз норма, а про армійські.
Де саме вверх. А вниз - це не норма.
Зробити в армії "і вниз" --- це є самою, що не є, революційною зміною.

Ви постійно користуєтеся демагогічним прийомом ігноруванням конкретики (контексту), тобто тим, що мова про саме цей предмет, випадок.

у вас якась священна корова, і священні ритуали для посвячених, набирання б-яких не паплюжить святість корови, а пониження жреця мирного часу - велике світотацтво від чого всохне не одна цмудильна цицька та сім кар небесних плюс горішки
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:07

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Чому ви, як один з всіх, не обрали стати офіцером хоча б запасу?
я не могу быть всеми! мне что разорваться?

Поясніть ким усіма.

Мова була про бажання вибору стати офіцером.
Бажання вибору.

Так чому у вас такого бажання обрати стати офіцером нема?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:11

  detroytred написав:Так чому у вас такого бажання обрати стати офіцером нема?
потому что мне сложно а) подчиняться б) убивать.

этого достаточно?

  detroytred написав:Буває. Є.
Для того і кастовість. Армійська система.
вот эта кастовость и мешает на войне. Для победы руководить должны самые умные и опытные, а не самые кастовые обвешанные медалями и звездами на погонах. Если специалист профнепригоден (в условиях военного времени), для него должен работать лифт вниз.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 11:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:13

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:Є воєнні з іншою думкою. Чіткий термін служби ще може дати до року додаткового часу, але його потрібно вводити вже, в березні буде пізно

З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого?
Тут ж мова не про думку військових а про думку цивільних яких чомусь не можуть набрати достатньо для демобілізації. А щодо мобілізованих то державі вигідно їх не відпускати) бо якби там не було тікають менше ніж 100 процентів)))
Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.

Строк - 1 рік
Після бусік шоу, корупції тцк, мсек, псевдо влк та поділення на сорти бронью, відсрочками... повернуту прихильність моб. ресурсу вже неможливо.
Час це теж ресурс, а його вже немає.
Сортова модель мобілізації сильно хитається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:14

  flyman написав:у вас якась священна корова, і священні ритуали для посвячених, набирання б-яких не паплюжить святість корови, а пониження жреця мирного часу - велике світотацтво від чого всохне не одна цмудильна цицька та сім кар небесних плюс горішки

Не в мене, а в армійської системи.

Якщо у вас є пропозиції, як інакше забезпечити виконання покладених на цей інститут завдань, з задоволенням вислухаю.
Розповідайте.

Тільки за реальних умов.
Коли свідомих бажаючих або купи грошей тощо для стимулювання несвідомих нема.
Або в яких арміях відсутня дана кастовість, вкажіть. І головне чому відсутня.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:15

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Так чому у вас такого бажання обрати стати офіцером нема?
потому что мне сложно а) подчиняться б) убивать.

этого достаточно?

а) заставят
б) научат
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:17

  detroytred написав:Якщо у вас є пропозиції, як інакше забезпечити виконання покладених на цей інститут завдань, з задоволенням вислухаю.
Розповідайте.
господи. Возьмите в качестве примера ЛЮБУЮ успешную бизнес корпорацию, например тоёта. Что там делают с профнепригодными? с теми кто не выполняет задач? с теми кто ставит невыполнимые задачи? с теми кто не считает ресурсы кидает в топку миллионы чтобы получить результат на 5 копеек? с теми кто не соблюдает дисциплину/устав/правила/регламенты?

Я работал в корпорации поменьше, расскажу один случай. Кое кто начал распускать слухи про одну даму. Его вычислила безопасность. вызвала на ковер и сказала еще раз он что то подобное расскажет про эту даму (или другого сотрудника) его нафиг уволят. Потому что это безопасность компании. Дама может делать важную работу, а подобные слухи травмируют морально. Соответственно страдает и работа. Не то что буллинг или открытые оскорбления. За такое сразу минус премия и последнее китайское.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 11:23, всього редагувалось 4 разів.
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