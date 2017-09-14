|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 26 гру, 2024 10:56
detroytred написав:
Буває. Є.
Для того і кастовість. Армійська система.
Обрав бути солдатом, то і будеш саме їм.
Сержантом, то сержантом.
Офіцером, то офіцером.
почему все не выбирают быть генералом? должен быть фильтр и соотношение солдат/офицер
какой армии нужен миллион генералов? значит уже не добровольно, если берут не всех. вот приду я завтра в тцк скажу хочу быть генералом, другое меня не интересует. Заценят мою добровольность как вы думаете?
где то вы меня обманываете
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 гру, 2024 11:03, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26621
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 26 гру, 2024 11:01
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Буває. Є.
Для того і кастовість. Армійська система.
Обрав бути солдатом, то і будеш саме їм.
Сержантом, то сержантом.
Офіцером, то офіцером.
почему все не выбирают быть генералом? где то вы меня обманываете
Генерал - це офіцер. (Молодші офіцери, старші, вищі.)
Чому ви, як один з всіх, не обрали стати офіцером хоча б запасу?
В інших будуть свої причини.
То, хто кого обманює?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31456
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 гру, 2024 11:03
detroytred написав:
Чому ви, як один з всіх, не обрали стати офіцером хоча б запасу?
я не могу быть всеми! мне что разорваться?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26621
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 26 гру, 2024 11:05
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
То до чого це зауваження про бувшого директора та корону?
до выдуманной одним весёлым хфантазёром революционности которой по факту нет. Социальные лифты ездят не только вверх, но и вниз. Просто в законе этого не учли.
detroytred написав:
цікавий експеримент...
Революційний.
Таке собі розжалування в рядові))
Ви знов впускаєте контекст.
Мова не про цивільні ліфти, де вверх-вниз норма, а про армійські.
Де саме вверх. А вниз - це не норма.
Зробити в армії "і вниз" --- це є самою, що не є, революційною зміною.
Ви постійно користуєтеся демагогічним прийомом ігноруванням конкретики (контексту), тобто тим, що мова про саме цей предмет, випадок.
у вас якась священна корова, і священні ритуали для посвячених, набирання б-яких не паплюжить святість корови, а пониження жреця мирного часу - велике світотацтво від чого всохне не одна цмудильна цицька та сім кар небесних плюс горішки
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37666
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2800 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 26 гру, 2024 11:07
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Чому ви, як один з всіх, не обрали стати офіцером хоча б запасу?
я не могу быть всеми! мне что разорваться?
Поясніть ким усіма.
Мова була про бажання вибору стати офіцером.
Бажання вибору.
Так чому у вас такого бажання обрати стати офіцером нема?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31456
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 гру, 2024 11:11
detroytred написав:
Так чому у вас такого бажання обрати стати офіцером нема?
потому что мне сложно а) подчиняться б) убивать.
этого достаточно?
detroytred написав:
Буває. Є.
Для того і кастовість. Армійська система.
вот эта кастовость и мешает на войне. Для победы руководить должны самые умные и опытные, а не самые кастовые обвешанные медалями и звездами на погонах. Если специалист профнепригоден (в условиях военного времени), для него должен работать лифт вниз.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 гру, 2024 11:15, всього редагувалось 2 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26621
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 26 гру, 2024 11:13
Banderlog написав:
Дюрі-бачі написав:
Є воєнні з іншою думкою. Чіткий термін служби ще може дати до року додаткового часу, але його потрібно вводити вже, в березні буде пізно
З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого?
Тут ж мова не про думку військових а про думку цивільних яких чомусь не можуть набрати достатньо для демобілізації. А щодо мобілізованих то державі вигідно їх не відпускати) бо якби там не було тікають менше ніж 100 процентів)))
Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.
Строк - 1 рік
Після бусік шоу, корупції тцк, мсек, псевдо влк та поділення на сорти бронью, відсрочками... повернуту прихильність моб. ресурсу вже неможливо.
Час це теж ресурс, а його вже немає.
Сортова модель мобілізації сильно хитається.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9235
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1873 раз.
- Подякували: 2308 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Чет 26 гру, 2024 11:14
flyman написав:
у вас якась священна корова, і священні ритуали для посвячених, набирання б-яких не паплюжить святість корови, а пониження жреця мирного часу - велике світотацтво від чого всохне не одна цмудильна цицька та сім кар небесних плюс горішки
Не в мене, а в армійської системи.
Якщо у вас є пропозиції, як інакше забезпечити виконання покладених на цей інститут завдань, з задоволенням вислухаю.
Розповідайте.
Тільки за реальних умов.
Коли свідомих бажаючих або купи грошей тощо для стимулювання несвідомих нема.
Або в яких арміях відсутня дана кастовість, вкажіть. І головне чому відсутня.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31456
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 гру, 2024 11:15
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Так чому у вас такого бажання обрати стати офіцером нема?
потому что мне сложно а) подчиняться б) убивать.
этого достаточно?
а) заставят
б) научат
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9235
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1873 раз.
- Подякували: 2308 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Чет 26 гру, 2024 11:17
detroytred написав:
Якщо у вас є пропозиції, як інакше забезпечити виконання покладених на цей інститут завдань, з задоволенням вислухаю.
Розповідайте.
господи. Возьмите в качестве примера ЛЮБУЮ успешную бизнес корпорацию, например тоёта. Что там делают с профнепригодными? с теми кто не выполняет задач? с теми кто ставит невыполнимые задачи? с теми кто не считает ресурсы кидает в топку миллионы чтобы получить результат на 5 копеек? с теми кто не соблюдает дисциплину/устав/правила/регламенты?
Я работал в корпорации поменьше, расскажу один случай. Кое кто начал распускать слухи про одну даму. Его вычислила безопасность. вызвала на ковер и сказала еще раз он что то подобное расскажет про эту даму (или другого сотрудника) его нафиг уволят. Потому что это безопасность компании. Дама может делать важную работу, а подобные слухи травмируют морально. Соответственно страдает и работа. Не то что буллинг или открытые оскорбления. За такое сразу минус премия и последнее китайское.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 гру, 2024 11:23, всього редагувалось 4 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26621
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25
|78862
|
|
|1493
|251794
|
|
|6076
|890385
|
|