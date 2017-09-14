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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 11:17
detroytred написав: flyman написав:
у вас якась священна корова, і священні ритуали для посвячених, набирання б-яких не паплюжить святість корови, а пониження жреця мирного часу - велике світотацтво від чого всохне не одна цмудильна цицька та сім кар небесних плюс горішки
Не в мене, а в армійської системи.
Якщо у вас є пропозиції, як інакше забезпечити виконання покладених на цей інститут завдань, з задоволенням вислухаю.
Розповідайте.
Тільки за реальних умов.
Коли свідомих бажаючих або купи грошей тощо для стимулювання несвідомих нема.
Або в яких арміях відсутня дана кастовість, вкажіть. І головне чому відсутня.
Маркус останньої стадії вашій корові
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Додано: Чет 26 гру, 2024 11:23
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Так чому у вас такого бажання обрати стати офіцером нема?
потому что мне сложно а) подчиняться б) убивать.
этого достаточно?
detroytred написав:
Буває. Є.
Для того і кастовість. Армійська система.
вот эта кастовость и мешает на войне. Для победы руководить должны самые умные и опытные, а не самые кастовые обвешанные медалями и звездами на погонах. Если специалист профнепригоден (в условиях военного времени), для него должен работать лифт вниз.
Досить для чого?
Як вище я зарання вказав - причини різні, але наслідок один -- не мають бажання йти в касту офіцерів.
Угу. Несправність типу ліфту не є підставою вважати неправильною сам принцип його функціонування.
На цивільці теж виключно "руководят ... самые умные и опытные"? Бо ліфти вниз і вгору.
Нерозумні та недосвідчені не повинні підійматися нагору.
Ліфт не працює вниз, але й не обов'язково тільки вгору.
Банально може стояти.
А потім некомпетентних звільняють.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 11:24
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
у вас якась священна корова, і священні ритуали для посвячених, набирання б-яких не паплюжить святість корови, а пониження жреця мирного часу - велике світотацтво від чого всохне не одна цмудильна цицька та сім кар небесних плюс горішки
Не в мене, а в армійської системи.
Якщо у вас є пропозиції, як інакше забезпечити виконання покладених на цей інститут завдань, з задоволенням вислухаю.
Розповідайте.
Тільки за реальних умов.
Коли свідомих бажаючих або купи грошей тощо для стимулювання несвідомих нема.
Або в яких арміях відсутня дана кастовість, вкажіть. І головне чому відсутня.
Маркус останньої стадії вашій корові
Злив прийнято.
Смішний ви...
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Додано: Чет 26 гру, 2024 11:26
detroytred написав:
Ліфт не працює вниз, але й не обов'язково тільки вгору.
Банально може стояти.
снизу появляется способный талантливый мотивированный сотрудник, а лифт стоит. в итоге теряют все.
detroytred написав:
Нерозумні та недосвідчені не повинні підійматися нагору..
тогда вам подходит только один сотрудник - Иисус Христос. Остальные в той или иной степени "Нерозумні та недосвідчені "
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Додано: Чет 26 гру, 2024 11:28
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Якщо у вас є пропозиції, як інакше забезпечити виконання покладених на цей інститут завдань, з задоволенням вислухаю.
Розповідайте.
господи. Возьмите в качестве примера ЛЮБУЮ успешную бизнес корпорацию, например тоёта. Что там делают с профнепригодными? с теми кто не выполняет задач? с теми кто ставит невыполнимые задачи? с теми кто не считает ресурсы кидает в топку миллионы чтобы получить результат на 5 копеек? с теми кто не соблюдает дисциплину/устав/правила/регламенты?
Я работал в корпорации поменьше, расскажу один случай. Кое кто начал распускать слухи про одну даму. Его вычислила безопасность. вызвала на ковер и сказала еще раз он что то подобное расскажет про эту даму (или другого сотрудника) его нафиг уволят. Потому что это безопасность компании. Дама может делать важную работу, а подобные слухи травмируют морально. Соответственно страдает и работа. Не то что буллинг или открытые оскорбления. За такое сразу минус премия и последнее китайское.
І?
До чого ви знов до того ж самого прийому?
Умови позначені.
З них і виходьте.
А не з успішної компанії, яка є на фоні і кістках неуспішних.
Як отими неуспішними завдання виконувати?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 11:29
detroytred написав: Дюрі-бачі написав:
Тому або перемога або
Що прийняття України до НАТО, що повна перемога над рфією -- цілком залежить і є рішеннями Заходу.
І почалась саме повномасштабка з Женеви.
Корінець війни в Захід-рфія.
Тільки після вирішення на цьому рівні можливе рішення на рівні Україна-рф.
Боюся, рішення яке нам сподобається, не існує. Подивиться через ВПН учорашнє інтерв'ю коня лаврова головному російському лайноканалу де скабєєва ведуча. Все дуже... нєхорошо в любому варіанті для нас. У захода два варіанти протидіяти путіну та його хотєлкам. Або військовий - хоча б лагідний для них, їх безліміт зброї наші люди (але за три роки вони на це не наважилися). Або стара добра "деєскалація" та примарна надія, що агресор задовільниться тільки однією жертвою (Україною).
Востаннє редагувалось d44
в Чет 26 гру, 2024 11:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 11:30
detroytred написав:
Як отими неуспішними завдання виконувати?
никак. из гавна не слепишь тортик. для них только дверь на выход.
d44 написав:
Все дуже... нєхорошо в любому варіанті для нас.
а можно в 2х словах?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 гру, 2024 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 11:31
Wirująświatła написав:
господи. Возьмите в качестве примера ЛЮБУЮ успешную бизнес корпорацию, например тоёта. Что там делают с профнепригодными? с теми кто не выполняет задач? с теми кто ставит невыполнимые задачи? с теми кто не считает ресурсы кидает в топку миллионы чтобы получить результат на 5 копеек? с теми кто не соблюдает дисциплину/устав/правила/регламенты?
А что там делают с теми, кто пытается прикрутить колеса от Яриса к Крузаку? 😁
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Додано: Чет 26 гру, 2024 11:33
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Ліфт не працює вниз, але й не обов'язково тільки вгору.
Банально може стояти.
снизу появляется способный талантливый мотивированный сотрудник, а лифт стоит. в итоге теряют все.
detroytred написав:
Нерозумні та недосвідчені не повинні підійматися нагору..
тогда вам подходит только один сотрудник - Иисус Христос. Остальные в той или иной степени "Нерозумні та недосвідчені "
Ви перестрибуєте з неправильного самого принципу функціонування ліфту на несправність.
В справному армійському ліфті молоді талановиті їдуть вгору аж гай шумить.
В менш 30 років комбриги тощо.
За десять років з солдат вже давно комбати.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 11:33
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
господи. Возьмите в качестве примера ЛЮБУЮ успешную бизнес корпорацию, например тоёта. Что там делают с профнепригодными? с теми кто не выполняет задач? с теми кто ставит невыполнимые задачи? с теми кто не считает ресурсы кидает в топку миллионы чтобы получить результат на 5 копеек? с теми кто не соблюдает дисциплину/устав/правила/регламенты?
А что там делают с теми, кто пытается прикрутить колеса от Яриса к Крузаку? 😁
есть какой то отдел испытаний, там прикручивают с целью замера эффективности. Если вне этого отдела вас наверное попросят уйти. Любые эксперименты стоят корпорации денег, а неуспешные (в сумме) больших денег.
detroytred написав:
В справному армійському ліфті молоді талановиті їдуть вгору аж гай шумить.
что делают с переизбытком наверху?
detroytred написав:
За десять років з солдат вже давно комбати.
та хоть в 13 лет капитаны. что делают с переизбытком наверху?
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