кастовый грубо нарушает законы логики утверждая, что кто-то избравщший карьеру в одной иереахической системе сознательно согласился на пожизненные обязанности на дне другой. Это полностю нерабочая схема, при ней весь небюджетный просто покидает страну. Как я уже писал, еще будет прозведена ревизия событий 2014, и лица принимавщие одновеменно решения о десоциализации государства одновременно с увелечиением гражданских повинностей - будут как минимум допрошены То, что кастовые претендуют на цементирование своей высокоранговости в гос.управлении - приводит к эрозии государственности и даже его гибели с одной стороны какие-то сопливцы легкого разговорного жанра залазят на самый верх с другой - бюрократическая номенклатура цементирует свое привелигированое положение никоим образом не соответствуя вызовам места и времени. Это та самая эрозия гос.управления.
fox767676 написав:кастовый грубо нарушает законы логики утверждая, что кто-то избравщший карьеру в одной иереахической системе сознательно согласился на пожизненные обязанности на дне другой. Это полностю нерабочая схема, при ней весь небюджетный просто покидает страну. Как я уже писал, еще будет прозведена ревизия событий 2014, и лица принимавщие одновеменно решения о десоциализации государства одновременно с увелечиением гражданских повинностей - будут как минимум допрошены То, что кастовые претендуют на цементирование своей высокоранговости в гос.управлении - приводит к эрозии государственности и даже его гибели с одной стороны какие-то сопливцы легкого разговорного жанра залазят на самый верх с другой - бюрократическая номенклатура цементирует свое привелигированое положение никоим образом не соответствуя вызовам места и времени. Это та самая эрозия гос.управления.
Мова про армійську систему, а не держуправління.
Приклади безкастових армій в студію. Подивимось за яких умов це можливо.
Те, що армійська система програє в ефективності, безспорно. Але програєш в одному, виграєш в іншому. Ось заради того, щоб мати оцей виграш -- кінцевий результат нехай і з зайвими втратами, обрано саме отаку структуру. Кастовості. Бо примус переважає....
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 26 гру, 2024 11:45, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:І зараз ще виконують... з отим мобілізованим особовим складом.
сама по себе выполненная задача в бизнесе не значит ровно НИЧЕГО. Важна добавленная стоимость. То сколько корпорация приобрела в результате её выполнения, неважно в каких единицах. Иначе идеальный детский сад, все задачи выполняют, никто не писяется, все накормлены, а на выходе ничего. Потому что задача была покушать и не писяться.
detroytred написав:Приклади безкастових армій в студію.
это ваша парафия. Из жизни макак я могу хоть сейчас привести любые примеры, а на изучение армий мира надо потратить годы.
detroytred написав:Ось заради того, щоб мати оцей виграш -- кінцевий результат нехай і з зайвими втратами, обрано саме отаку структуру. Кастовості.
бизнес корпорации такие дурные а армии такие умные. Только проблема, корпорации сами себя кормят, а армии кормят налогоплательщики. Убрать финансирование и кастовость рухнет как карточный домик, потому что для добавленной стоимости она не нужна и даже мешает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 11:52, всього редагувалось 2 разів.
Що прийняття України до НАТО, що повна перемога над рфією -- цілком залежить і є рішеннями Заходу. І почалась саме повномасштабка з Женеви. Корінець війни в Захід-рфія. Тільки після вирішення на цьому рівні можливе рішення на рівні Україна-рф.
їх безліміт зброї наші люди (але за три роки вони на це не наважилися).
detroytred написав:І зараз ще виконують... з отим мобілізованим особовим складом.
сама по себе выполненная задача в бизнесе не значит ровно НИЧЕГО. Важна добавленная стоимость. То сколько корпорация приобрела в результате её выполнения, неважно в каких единицах. Иначе идеальный детский сад, все задачи выполняют, никто не писяется, все накормлены, а на выходе ничего. Потому что задача была покушать и не писяться.
До політиків. Завдання армії визначають політики.
Поставлять завдання отримання доданої вартості, то будуть саме в цьому напрямку працювати)))))
fox767676 написав:кастовый грубо нарушает законы логики утверждая, что кто-то избравщший карьеру в одной иереахической системе сознательно согласился на пожизненные обязанности на дне другой. Это полностю нерабочая схема, при ней весь небюджетный просто покидает страну. Как я уже писал, еще будет прозведена ревизия событий 2014, и лица принимавщие одновеменно решения о десоциализации государства одновременно с увелечиением гражданских повинностей - будут как минимум допрошены То, что кастовые претендуют на цементирование своей высокоранговости в гос.управлении - приводит к эрозии государственности и даже его гибели с одной стороны какие-то сопливцы легкого разговорного жанра залазят на самый верх с другой - бюрократическая номенклатура цементирует свое привелигированое положение никоим образом не соответствуя вызовам места и времени. Это та самая эрозия гос.управления.
Мова про армійську систему, а не держуправління.
Приклади безкастових армій в студію. Подивимось за яких умов це можливо.
В Белой армии из-за переизбытка офицеров поручики служили рядовыми , а полковники - поручиками. В Красной Армии проштрафившихся генералов понижали в должностях, а не назначали послами Армия, госуправление - всё один х. Если так дальше помыкать производственными силами, то будет не государство, а страна тонтон-макутия, искусственное прокси на внешней подпитке. Да наверное есть обоснование воинской повинности, возможно всеобщее среднее образование было имплементировано как право, чтобы навесить "обязанность". Но точно не как пожизненую
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 26 гру, 2024 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Є воєнні з іншою думкою. Чіткий термін служби ще може дати до року додаткового часу, але його потрібно вводити вже, в березні буде пізно
З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого? Тут ж мова не про думку військових а про думку цивільних яких чомусь не можуть набрати достатньо для демобілізації. А щодо мобілізованих то державі вигідно їх не відпускати) бо якби там не було тікають менше ніж 100 процентів))) Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.
Я ж кажу, що державі вигідніше сзч, ніж нормальна демобілізація.