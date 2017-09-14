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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1150411505115061150711508>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:37

кастовый грубо нарушает законы логики утверждая, что кто-то избравщший карьеру в одной иереахической системе сознательно согласился на пожизненные обязанности на дне другой.
Это полностю нерабочая схема, при ней весь небюджетный просто покидает страну.
Как я уже писал, еще будет прозведена ревизия событий 2014, и лица принимавщие одновеменно решения о десоциализации государства одновременно с увелечиением гражданских повинностей - будут как минимум допрошены
То, что кастовые претендуют на цементирование своей высокоранговости в гос.управлении - приводит к эрозии государственности и даже его гибели
с одной стороны какие-то сопливцы легкого разговорного жанра залазят на самый верх
с другой - бюрократическая номенклатура цементирует свое привелигированое положение никоим образом не соответствуя вызовам места и времени.
Это та самая эрозия гос.управления.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:39

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Як отими неуспішними завдання виконувати?
никак. из гавна не слепишь тортик. для них только дверь на выход.

Суть війька не "тортик зліпити", а виконати завдання. Хоч з гімна та палок.

В 2014-му оті бригади в резинових шльопках на зламаній техниці і т.д., але завдання виконали -- доїхали, дійшли, доповзли.
І зараз ще виконують... з отим мобілізованим особовим складом.

І нема успішної фірми-конкурента, яка хоче замінити їх в цій справі.
Як неуспішних.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:42

  fox767676 написав:кастовый грубо нарушает законы логики утверждая, что кто-то избравщший карьеру в одной иереахической системе сознательно согласился на пожизненные обязанности на дне другой.
Это полностю нерабочая схема, при ней весь небюджетный просто покидает страну.
Как я уже писал, еще будет прозведена ревизия событий 2014, и лица принимавщие одновеменно решения о десоциализации государства одновременно с увелечиением гражданских повинностей - будут как минимум допрошены
То, что кастовые претендуют на цементирование своей высокоранговости в гос.управлении - приводит к эрозии государственности и даже его гибели
с одной стороны какие-то сопливцы легкого разговорного жанра залазят на самый верх
с другой - бюрократическая номенклатура цементирует свое привелигированое положение никоим образом не соответствуя вызовам места и времени.
Это та самая эрозия гос.управления.

Мова про армійську систему, а не держуправління.

Приклади безкастових армій в студію.
Подивимось за яких умов це можливо.

Те, що армійська система програє в ефективності, безспорно.
Але програєш в одному, виграєш в іншому.
Ось заради того, щоб мати оцей виграш -- кінцевий результат нехай і з зайвими втратами, обрано саме отаку структуру. Кастовості.
Бо примус переважає....
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 26 гру, 2024 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:43

  detroytred написав:І зараз ще виконують... з отим мобілізованим особовим складом.
сама по себе выполненная задача в бизнесе не значит ровно НИЧЕГО. Важна добавленная стоимость. То сколько корпорация приобрела в результате её выполнения, неважно в каких единицах. Иначе идеальный детский сад, все задачи выполняют, никто не писяется, все накормлены, а на выходе ничего. Потому что задача была покушать и не писяться.
  detroytred написав:Приклади безкастових армій в студію.
это ваша парафия. Из жизни макак я могу хоть сейчас привести любые примеры, а на изучение армий мира надо потратить годы.
  detroytred написав:Ось заради того, щоб мати оцей виграш -- кінцевий результат нехай і з зайвими втратами, обрано саме отаку структуру. Кастовості.
бизнес корпорации такие дурные а армии такие умные. Только проблема, корпорации сами себя кормят, а армии кормят налогоплательщики. Убрать финансирование и кастовость рухнет как карточный домик, потому что для добавленной стоимости она не нужна и даже мешает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 11:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:47

  d44 написав:
  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:Тому або перемога або


Що прийняття України до НАТО, що повна перемога над рфією -- цілком залежить і є рішеннями Заходу.
І почалась саме повномасштабка з Женеви.
Корінець війни в Захід-рфія.
Тільки після вирішення на цьому рівні можливе рішення на рівні Україна-рф.

їх безліміт зброї наші люди (але за три роки вони на це не наважилися).

Там не то что бы "не наважилися"...
https://www.bbc.com/russian/features-64108412
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:48

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:І зараз ще виконують... з отим мобілізованим особовим складом.
сама по себе выполненная задача в бизнесе не значит ровно НИЧЕГО. Важна добавленная стоимость. То сколько корпорация приобрела в результате её выполнения, неважно в каких единицах. Иначе идеальный детский сад, все задачи выполняют, никто не писяется, все накормлены, а на выходе ничего. Потому что задача была покушать и не писяться.

До політиків.
Завдання армії визначають політики.

Поставлять завдання отримання доданої вартості, то будуть саме в цьому напрямку працювати)))))
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:52

  detroytred написав:
  fox767676 написав:кастовый грубо нарушает законы логики утверждая, что кто-то избравщший карьеру в одной иереахической системе сознательно согласился на пожизненные обязанности на дне другой.
Это полностю нерабочая схема, при ней весь небюджетный просто покидает страну.
Как я уже писал, еще будет прозведена ревизия событий 2014, и лица принимавщие одновеменно решения о десоциализации государства одновременно с увелечиением гражданских повинностей - будут как минимум допрошены
То, что кастовые претендуют на цементирование своей высокоранговости в гос.управлении - приводит к эрозии государственности и даже его гибели
с одной стороны какие-то сопливцы легкого разговорного жанра залазят на самый верх
с другой - бюрократическая номенклатура цементирует свое привелигированое положение никоим образом не соответствуя вызовам места и времени.
Это та самая эрозия гос.управления.

Мова про армійську систему, а не держуправління.

Приклади безкастових армій в студію.
Подивимось за яких умов це можливо.



В Белой армии из-за переизбытка офицеров поручики служили рядовыми , а полковники - поручиками.
В Красной Армии проштрафившихся генералов понижали в должностях, а не назначали послами
Армия, госуправление - всё один х. Если так дальше помыкать производственными силами, то будет не государство, а страна тонтон-макутия, искусственное прокси на внешней подпитке. Да наверное есть обоснование воинской повинности, возможно всеобщее среднее образование было имплементировано как право, чтобы навесить "обязанность". Но точно не как пожизненую
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 26 гру, 2024 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:52

  detroytred написав:Поставлять завдання отримання доданої вартості, то будуть саме в цьому напрямку працювати)))))
о нашли виноватых) я вчера писал как низвергают вожака у макак, народ просто не идет за ним. За 5 минут любой вожак может быть низвергнут, если он делает что то не так. Есть чему поучиться.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 11:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:53

  Wirująświatła написав:это ваша парафия. Из жизни макак я могу хоть сейчас привести любые примеры, а на изучение армий мира надо потратить годы.

Години досить, щоб мати уяву про кастовість в американській армії.

Це ж ви і Ко запевняєте мене, що можна без кастовості?
Навіть необхідно.

І просите мене знайти приклади)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 11:55

  Успіх написав:
  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:Є воєнні з іншою думкою. Чіткий термін служби ще може дати до року додаткового часу, але його потрібно вводити вже, в березні буде пізно

З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого?
Тут ж мова не про думку військових а про думку цивільних яких чомусь не можуть набрати достатньо для демобілізації. А щодо мобілізованих то державі вигідно їх не відпускати) бо якби там не було тікають менше ніж 100 процентів)))
Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.
Я ж кажу, що державі вигідніше сзч, ніж нормальна демобілізація.

Бо, як так?© - за 2роки(перші 10міс. відкинемо на підготовку /організацію) не могли демобілізувати і замінювати тих солдат по 7-10К щомісяця?
Але загалом, за весь час "відпустити" 200К сзчешників - могли?
Де логіка?
Типу, офіційно - не могли(бо бла-бла-бла, нема ким замінювати і т.п.) - а не офіційно - виявилось, що можна!🤦

Як так?©

ні, не можна. одна з причин, чому ми бачимо зараз суцільний відступ. людей не вистачає, орки тупо давлять м'ясом. ті, що залишились, тримаються нелюдськими зусиллями.
Shaman
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