Додано: Чет 26 гру, 2024 11:43

detroytred написав: І зараз ще виконують... з отим мобілізованим особовим складом. І зараз ще виконують... з отим мобілізованим особовим складом.

detroytred написав: Приклади безкастових армій в студію. Приклади безкастових армій в студію.

detroytred написав: Ось заради того, щоб мати оцей виграш -- кінцевий результат нехай і з зайвими втратами, обрано саме отаку структуру. Кастовості. Ось заради того, щоб мати оцей виграш -- кінцевий результат нехай і з зайвими втратами, обрано саме отаку структуру. Кастовості.

сама по себе выполненная задача в бизнесе не значит ровно НИЧЕГО. Важна добавленная стоимость. То сколько корпорацияв результате её выполнения, неважно в каких единицах. Иначе идеальный детский сад, все задачи выполняют, никто не писяется, все накормлены, а на выходе ничего. Потому что задача была покушать и не писяться.это ваша парафия. Из жизни макак я могу хоть сейчас привести любые примеры, а на изучение армий мира надо потратить годы.бизнес корпорации такие дурные а армии такие умные. Только проблема, корпорации сами себя кормят, а армии кормят налогоплательщики. Убрать финансирование и кастовость рухнет как карточный домик, потому что для добавленной стоимости она не нужна и даже мешает.