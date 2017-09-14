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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 11:55
detroytred еще раз кастовость не от сверхразума, а от халявных бюджетных денег, за которые содержатся свадебные генералы. Там где считают заработанные деньги, кастовости нет. Это тупняк тупейший. есть KPI.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 11:59
detroytred написав:
Мова про армійську систему, а не держуправління.
Приклади безкастових армій в студію.
Подивимось за яких умов це можливо.
Те, що армійська система програє в ефективності, безспорно.
Але програєш в одному, виграєш в іншому.
Ось заради того, щоб мати оцей виграш -- кінцевий результат нехай і з зайвими втратами, обрано саме отаку структуру. Кастовості.
Бо примус переважає....
Совок в рагульному виконанні.
Навіть москалі змінились.
Як тільки змінились, то почали вигравати.
Треба клонувати 3 штурмову, а не бригади де третина в СЗЧ, а дві третини бухають.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:00
fox767676 написав:
В Белой армии из-за переизбытка офицеров поручики служили рядовыми , а полковники - поручиками.
В Красной Армии проштрафившихся генералов понижали в должностях, а не назначали послами
Армия, госуправление - всё один х.
Скоріше не з-за пєрєізбитка офіцерів, а з-за нестачі рядових.
Покарання в пониження у взванні є і зараз.
Мова ж не про покарання.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:01
UA написав: detroytred написав:
Мова про армійську систему, а не держуправління.
Приклади безкастових армій в студію.
Подивимось за яких умов це можливо.
Те, що армійська система програє в ефективності, безспорно.
Але програєш в одному, виграєш в іншому.
Ось заради того, щоб мати оцей виграш -- кінцевий результат нехай і з зайвими втратами, обрано саме отаку структуру. Кастовості.
Бо примус переважає....
Совок в рагульному виконанні.
Навіть москалі змінились.
Як тільки змінились, то почали вигравати.
Треба клонувати 3 штурмову, а не бригади де третина в СЗЧ, а дві третини бухають.
Проблема не в клонуванні їх системи, а в клонуванні отого свідомого особового складу.
Як клонувати свідомість пропонуєте?
Москалі закривають проблему грошима. Де гроші брати? Де фонди такі ж, як і для 47 або Азову?
Комбриг прямим текстом каже -- щоб мій боєць знав, що в нїмене він буде забезпечений суттєво краще, ніж в середньому по війську. І що родинам потім окремо ще допоможуть.
А що з отими середніми по війську???
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 26 гру, 2024 12:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:02
Shaman написав:
ні, не можна. одна з причин, чому ми бачимо зараз суцільний відступ. людей не вистачає, орки тупо давлять м'ясом. ті, що залишились, тримаються нелюдськими зусиллями.
Так піди допоможи.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:06
Wirująświatła написав:
Если специалист профнепригоден (в условиях военного времени), для него должен работать лифт вниз.
насколько я знаю разжалование все же возможно.
просто этим никто не хочет заниматься.
это как врачи - круговая порука.
а то седня ты кого то прокатаешь лифтом вниз а завтра тебя.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:07
detroytred написав:
Покарання в пониження у взванні є і зараз.
Мова ж не про покарання.
еще один пример. Была на львовским филиале сотрудница, работала идеально, всё чётко, вовремя, никаких косяков и т.д.. Решили ее повысить, назначили руководителем малого звена. В результате эффективность команды упала до нуля, люди пользовались ее доверчивостью и добротой, вешали лапшу на уши, приписывали себе то чего не сделали, часто "болели", отпрашивались через день то в поликлинику, то к ребенку в школу. Искали любой способ "быть на работе, прлучать зряплату, но не работать". Короче завалила она работу полностью.
Наказывать? не за что, она не может быть виноватой в том что добра, доверчива и наивна. Засунули обратно на ее бывшую должность, девушку это демотивировало и вскоре она в больших обидах уволилась. Вот так лифт может убить и работу и человека.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 гру, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:07
Wirująświatła написав:detroytred
еще раз кастовость не от сверхразума, а от халявных бюджетных денег, за которые содержатся свадебные генералы. Там где считают заработанные
деньги, кастовости нет. Это тупняк тупейший. есть KPI.
Ще раз: приклади некастових армій в студію.
Розглянемо на чому побудовані.
Ще раз: не вигадуйте про корони, надрозум, коли чітко вказано в тексті -- кастовість від безальтернативності для реальних умов і першочерговості виконати завдання.
Завдання ж армії специфічне.
Не додану вартість, прибуток отримати.
Трошки інше. Трошки))
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:08
detroytred написав: UA написав:
Совок в рагульному виконанні.
Навіть москалі змінились.
Як тільки змінились, то почали вигравати.
Треба клонувати 3 штурмову, а не бригади де третина в СЗЧ, а дві третини бухають.
Проблема не в клонуванні їх системи, а в клонуванні отого свідомого особового складу.
Як клонувати свідомість пропонуєте?
Новинами з Марафону тільки бацила рагулізма клонується.
Що ми тут бачимо по деяким дописувачам.
Серіал "просто Марія" змінили на серіал "в рф все плохо"
рагуль хаває
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:10
detroytred написав:
Ще раз: приклади некастових армій в студію.
и желательно с примерами как на них напала армия в 3р сильнее, да? в нашем случае сложилось много звезд, а армия рф сильнее, наша система управления дубовая, люди в значительной степени непрофпригодны, нет полит.воли говорить правду и хотя бы спросить у м18-60 что делаем дальше, не говоря о том чтобы добровольно "я устал я ухожу", кто ж тогда бабки пилить будет?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 гру, 2024 12:14, всього редагувалось 3 разів.
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