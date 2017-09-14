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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:10
d44 написав: detroytred написав: Дюрі-бачі написав:
Тому або перемога або
Що прийняття України до НАТО, що повна перемога над рфією -- цілком залежить і є рішеннями Заходу.
І почалась саме повномасштабка з Женеви.
Корінець війни в Захід-рфія.
Тільки після вирішення на цьому рівні можливе рішення на рівні Україна-рф.
Боюся, рішення яке нам сподобається, не існує. Подивиться через ВПН учорашнє інтерв'ю коня лаврова головному російському лайноканалу де скабєєва ведуча. Все дуже... нєхорошо в любому варіанті для нас. У захода два варіанти протидіяти путіну та його хотєлкам. Або військовий - хоча б лагідний для них, їх безліміт зброї наші люди (але за три роки вони на це не наважилися). Або стара добра "деєскалація" та примарна надія, що агресор задовільниться тільки однією жертвою (Україною).
виглядає на 3й ваірант: варити земноводне на млявому вогні, поступово локалізуючи вогнище: Сирія без Асада, Іран без е.е., може яка трясця на КНДР, заодно то корита в Азові, то літак від айзерів власне грізне ППО, та інші тисячі комариних укусів не тільки дронами
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:11
Wirująświatła написав:
господи. Возьмите в качестве примера ЛЮБУЮ успешную бизнес корпорацию, например тоёта. Что там делают с профнепригодными? с теми кто не выполняет задач? с теми кто ставит невыполнимые задачи? с теми кто не считает ресурсы кидает в топку миллионы чтобы получить результат на 5 копеек? с теми кто не соблюдает дисциплину/устав/правила/регламенты?
Я работал в корпорации поменьше, расскажу один случай. Кое кто начал распускать слухи про одну даму. Его вычислила безопасность. вызвала на ковер и сказала еще раз он что то подобное расскажет про эту даму (или другого сотрудника) его нафиг уволят. Потому что это безопасность компании. Дама может делать важную работу, а подобные слухи травмируют морально. Соответственно страдает и работа. Не то что буллинг или открытые оскорбления. За такое сразу минус премия и последнее китайское.
УВОЛЯТ !!!
как последнее китайское. верх наказания.
вы уверены что этому наказанию сейчас в армии будут сопротивляться?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:11
UA написав: Shaman написав:
ні, не можна. одна з причин, чому ми бачимо зараз суцільний відступ. людей не вистачає, орки тупо давлять м'ясом. ті, що залишились, тримаються нелюдськими зусиллями.
Так піди допоможи.
нельзя: кто ж тогда тыл трымать будет?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:13
Wirująświatła написав: detroytred написав:
В справному армійському ліфті молоді талановиті їдуть вгору аж гай шумить.
что делают с переизбытком наверху?
в смысле что? идут на пенсию и там накапливаются.
вверх идет ровно столько сколько вышло на пенсию.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:14
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Нема в мене шото мотівації. мене якось 2,5 т долярчиків в місяць перестали стимулювати... мало
вы ж писали что в штабе, не на нуле. Там тоже столько платят?
Banderlog написав:
І що глупіше, ніж рівна рівність, яку дурні надаремно намагаються запровадити у світі
равенство/неравенство не имеет значения. Важны ценности и размер стаи. Независимо макака вы или человек. Ваши ценности и есть ваша мотивация. Ценности это то что вам дарит эмоции высшего порядка "радость" "счастье" "глубокое удовлетворение" и т.д.
стандартная ситуация у человека "все есть" а счастья нет. Лечится прокачкой эмоциональной сферы и EQ. Если не лечить начинается депрессия и
1. у вас про лінію зіткнення і про ноль поняття з першої світової)
ноль зара дірявий і розмазаний в деяких місцях до 5 км)
піхоти на сплошну лінію окопів нема. Там в кращому випадку 4чол на 300м. Називається - знаходиться під вогневим контролем.
2. Про штаб теж. Почнем з того що штаб не єдине місце. він розділений на окп -осн кп, зкп- запасний кп, і ткп -тиловий, на кп. Платять за бой управління надбавку 50.
+ осн зряплата, + буває й сотня.
Якшо хочете міряти відстанями то ткп це 80 - 140км. Окп грубо кажучи відстань арти. Тут достає і танк і фпв.
Зкп от окп +- 15 км. В смислі шо може бути і як в зад так і вперед.
P/s ром з колою то для бидла. Ром треба пити з соком, лимонним або ананасовим.) Я прєдпочітаю не розбавлену метаксу з горіхами.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:17
UA написав: detroytred написав:
Мова про армійську систему, а не держуправління.
Приклади безкастових армій в студію.
Подивимось за яких умов це можливо.
Те, що армійська система програє в ефективності, безспорно.
Але програєш в одному, виграєш в іншому.
Ось заради того, щоб мати оцей виграш -- кінцевий результат нехай і з зайвими втратами, обрано саме отаку структуру. Кастовості.
Бо примус переважає....
Совок в рагульному виконанні.
Навіть москалі змінились.
Як тільки змінились, то почали вигравати.
Треба клонувати 3 штурмову, а не бригади де третина в СЗЧ, а дві третини бухають.
ЛАД писав що інтесивний розвиток наше все, а не "краще менше але краще"
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:17
tester7336 написав:
вы уверены что этому наказанию сейчас в армии будут сопротивляться?
в том то и дело что из армии сделали зону. а там уже другие порядки, кастовость и буллинг в ассортименте, строгая иерархия кто когда ест и кто когда срёт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 гру, 2024 12:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:17
_hunter написав: UA написав: Shaman написав:
ні, не можна. одна з причин, чому ми бачимо зараз суцільний відступ. людей не вистачає, орки тупо давлять м'ясом. ті, що залишились, тримаються нелюдськими зусиллями.
Так піди допоможи.
нельзя: кто ж тогда тыл трымать будет?
каже той, хто намагався втекти в перший день війни, й потім весь час шукав шпаринку.
яка допомога фронту, ви про що? він й в Німеччині на допомозі намагається зашкодити країні - напевне надто дорого втеча коштувала
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:17
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Ще раз: приклади некастових армій в студію.
и желательно с примерами как на них напала армия в 3р сильнее, да? в нашем случае сложилось много звезд, а армия рф сильнее, наша система управления дубовая, люди в значительной степени непрофпригодны, нет полит.воли говорить правду и хотя бы спросить у м18-60 что делаем дальше, не говоря о том чтобы добровольно "я устал я ухожу"
Отож)))
Якусь умовно Сябрію ЗСУ розкатало б і з кастосвостю, корупцією та ін. І все норм.
Аналогічно і в УСЬОМУ іншому.
Коли по мінімуму, то і з артистом та фотографами все було б норм. Як завжди.
А от при форс-мажорах, коли треба по максимуму, складнощі...
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