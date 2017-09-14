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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 115061150711508115091151011511>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:11

  Wirująświatła написав:господи. Возьмите в качестве примера ЛЮБУЮ успешную бизнес корпорацию, например тоёта. Что там делают с профнепригодными? с теми кто не выполняет задач? с теми кто ставит невыполнимые задачи? с теми кто не считает ресурсы кидает в топку миллионы чтобы получить результат на 5 копеек? с теми кто не соблюдает дисциплину/устав/правила/регламенты?

Я работал в корпорации поменьше, расскажу один случай. Кое кто начал распускать слухи про одну даму. Его вычислила безопасность. вызвала на ковер и сказала еще раз он что то подобное расскажет про эту даму (или другого сотрудника) его нафиг уволят. Потому что это безопасность компании. Дама может делать важную работу, а подобные слухи травмируют морально. Соответственно страдает и работа. Не то что буллинг или открытые оскорбления. За такое сразу минус премия и последнее китайское.


УВОЛЯТ !!!
как последнее китайское. верх наказания.
вы уверены что этому наказанию сейчас в армии будут сопротивляться?
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:13

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:В справному армійському ліфті молоді талановиті їдуть вгору аж гай шумить.
что делают с переизбытком наверху?


в смысле что? идут на пенсию и там накапливаются.
вверх идет ровно столько сколько вышло на пенсию.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:14

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Нема в мене шото мотівації. мене якось 2,5 т долярчиків в місяць перестали стимулювати... мало
вы ж писали что в штабе, не на нуле. Там тоже столько платят?
  Banderlog написав:І що глупіше, ніж рівна рівність, яку дурні надаремно намагаються запровадити у світі
равенство/неравенство не имеет значения. Важны ценности и размер стаи. Независимо макака вы или человек. Ваши ценности и есть ваша мотивация. Ценности это то что вам дарит эмоции высшего порядка "радость" "счастье" "глубокое удовлетворение" и т.д.

стандартная ситуация у человека "все есть" а счастья нет. Лечится прокачкой эмоциональной сферы и EQ. Если не лечить начинается депрессия и
1. у вас про лінію зіткнення і про ноль поняття з першої світової)
ноль зара дірявий і розмазаний в деяких місцях до 5 км)
піхоти на сплошну лінію окопів нема. Там в кращому випадку 4чол на 300м. Називається - знаходиться під вогневим контролем.
2. Про штаб теж. Почнем з того що штаб не єдине місце. він розділений на окп -осн кп, зкп- запасний кп, і ткп -тиловий, на кп. Платять за бой управління надбавку 50.
+ осн зряплата, + буває й сотня.
Якшо хочете міряти відстанями то ткп це 80 - 140км. Окп грубо кажучи відстань арти. Тут достає і танк і фпв.
Зкп от окп +- 15 км. В смислі шо може бути і як в зад так і вперед.
P/s ром з колою то для бидла. Ром треба пити з соком, лимонним або ананасовим.) Я прєдпочітаю не розбавлену метаксу з горіхами.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:17

  UA написав:
  detroytred написав:Мова про армійську систему, а не держуправління.

Приклади безкастових армій в студію.
Подивимось за яких умов це можливо.

Те, що армійська система програє в ефективності, безспорно.
Але програєш в одному, виграєш в іншому.
Ось заради того, щоб мати оцей виграш -- кінцевий результат нехай і з зайвими втратами, обрано саме отаку структуру. Кастовості.
Бо примус переважає....

Совок в рагульному виконанні.
Навіть москалі змінились.
Як тільки змінились, то почали вигравати.
Треба клонувати 3 штурмову, а не бригади де третина в СЗЧ, а дві третини бухають.

ЛАД писав що інтесивний розвиток наше все, а не "краще менше але краще"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:17

  tester7336 написав:вы уверены что этому наказанию сейчас в армии будут сопротивляться?
в том то и дело что из армии сделали зону. а там уже другие порядки, кастовость и буллинг в ассортименте, строгая иерархия кто когда ест и кто когда срёт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 12:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:17

  _hunter написав:
  UA написав:
  Shaman написав:ні, не можна. одна з причин, чому ми бачимо зараз суцільний відступ. людей не вистачає, орки тупо давлять м'ясом. ті, що залишились, тримаються нелюдськими зусиллями.

Так піди допоможи.

нельзя: кто ж тогда тыл трымать будет?

каже той, хто намагався втекти в перший день війни, й потім весь час шукав шпаринку.

яка допомога фронту, ви про що? він й в Німеччині на допомозі намагається зашкодити країні - напевне надто дорого втеча коштувала :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:17

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ще раз: приклади некастових армій в студію.
и желательно с примерами как на них напала армия в 3р сильнее, да? в нашем случае сложилось много звезд, а армия рф сильнее, наша система управления дубовая, люди в значительной степени непрофпригодны, нет полит.воли говорить правду и хотя бы спросить у м18-60 что делаем дальше, не говоря о том чтобы добровольно "я устал я ухожу"

Отож)))

Якусь умовно Сябрію ЗСУ розкатало б і з кастосвостю, корупцією та ін. І все норм.

Аналогічно і в УСЬОМУ іншому.
Коли по мінімуму, то і з артистом та фотографами все було б норм. Як завжди.
А от при форс-мажорах, коли треба по максимуму, складнощі...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:21

  UA написав:
  Shaman написав:ні, не можна. одна з причин, чому ми бачимо зараз суцільний відступ. людей не вистачає, орки тупо давлять м'ясом. ті, що залишились, тримаються нелюдськими зусиллями.

Так піди допоможи.

я жодну людину на фронт не відправляв. тут якесь ракло мене постійно намагається відправити на фронт. сам же мент в минулому так? так давай вищий сорт, покажи чого вартий. чи лише підозрюваних вмієш грабувати та катувати? й ще вистачає нахабності когось тут повчати - мовчи собі ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:22

  Wirująświatła написав:Наказывать? не за что, она не может быть виноватой в том что добра, доверчива и наивна. Засунули обратно на ее бывшую должность, девушку это демотивировало и вскоре она в больших обидах уволилась. Вот так лифт может убить и работу и человека.


а наказывать нужно было того кто ее по лифту поднял. именно он профнепригоден раз не увидел что она не может быть руководителем.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:27

  Banderlog написав:Якшо хочете міряти відстанями то ткп це 80 - 140км. Окп грубо кажучи відстань арти. Тут достає і танк і фпв.
просто долярчик говорил что ему в 5-10 км от ленты уже боевые надбавки не платились, поэтому и удивился.
Wirująświatła
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