|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 26 гру, 2024 12:11
Wirująświatła написав:
господи. Возьмите в качестве примера ЛЮБУЮ успешную бизнес корпорацию, например тоёта. Что там делают с профнепригодными? с теми кто не выполняет задач? с теми кто ставит невыполнимые задачи? с теми кто не считает ресурсы кидает в топку миллионы чтобы получить результат на 5 копеек? с теми кто не соблюдает дисциплину/устав/правила/регламенты?
Я работал в корпорации поменьше, расскажу один случай. Кое кто начал распускать слухи про одну даму. Его вычислила безопасность. вызвала на ковер и сказала еще раз он что то подобное расскажет про эту даму (или другого сотрудника) его нафиг уволят. Потому что это безопасность компании. Дама может делать важную работу, а подобные слухи травмируют морально. Соответственно страдает и работа. Не то что буллинг или открытые оскорбления. За такое сразу минус премия и последнее китайское.
УВОЛЯТ !!!
как последнее китайское. верх наказания.
вы уверены что этому наказанию сейчас в армии будут сопротивляться?
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 гру, 2024 12:13
Wirująświatła написав: detroytred написав:
В справному армійському ліфті молоді талановиті їдуть вгору аж гай шумить.
что делают с переизбытком наверху?
в смысле что? идут на пенсию и там накапливаются.
вверх идет ровно столько сколько вышло на пенсию.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 гру, 2024 12:14
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Нема в мене шото мотівації. мене якось 2,5 т долярчиків в місяць перестали стимулювати... мало
вы ж писали что в штабе, не на нуле. Там тоже столько платят?
Banderlog написав:
І що глупіше, ніж рівна рівність, яку дурні надаремно намагаються запровадити у світі
равенство/неравенство не имеет значения. Важны ценности и размер стаи. Независимо макака вы или человек. Ваши ценности и есть ваша мотивация. Ценности это то что вам дарит эмоции высшего порядка "радость" "счастье" "глубокое удовлетворение" и т.д.
стандартная ситуация у человека "все есть" а счастья нет. Лечится прокачкой эмоциональной сферы и EQ. Если не лечить начинается депрессия и
1. у вас про лінію зіткнення і про ноль поняття з першої світової)
ноль зара дірявий і розмазаний в деяких місцях до 5 км)
піхоти на сплошну лінію окопів нема. Там в кращому випадку 4чол на 300м. Називається - знаходиться під вогневим контролем.
2. Про штаб теж. Почнем з того що штаб не єдине місце. він розділений на окп -осн кп, зкп- запасний кп, і ткп -тиловий, на кп. Платять за бой управління надбавку 50.
+ осн зряплата, + буває й сотня.
Якшо хочете міряти відстанями то ткп це 80 - 140км. Окп грубо кажучи відстань арти. Тут достає і танк і фпв.
Зкп от окп +- 15 км. В смислі шо може бути і як в зад так і вперед.
P/s ром з колою то для бидла. Ром треба пити з соком, лимонним або ананасовим.) Я прєдпочітаю не розбавлену метаксу з горіхами.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1580
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 гру, 2024 12:17
UA написав: detroytred написав:
Мова про армійську систему, а не держуправління.
Приклади безкастових армій в студію.
Подивимось за яких умов це можливо.
Те, що армійська система програє в ефективності, безспорно.
Але програєш в одному, виграєш в іншому.
Ось заради того, щоб мати оцей виграш -- кінцевий результат нехай і з зайвими втратами, обрано саме отаку структуру. Кастовості.
Бо примус переважає....
Совок в рагульному виконанні.
Навіть москалі змінились.
Як тільки змінились, то почали вигравати.
Треба клонувати 3 штурмову, а не бригади де третина в СЗЧ, а дві третини бухають.
ЛАД писав що інтесивний розвиток наше все, а не "краще менше але краще"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37669
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2800 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 26 гру, 2024 12:17
tester7336 написав:
вы уверены что этому наказанию сейчас в армии будут сопротивляться?
в том то и дело что из армии сделали зону. а там уже другие порядки, кастовость и буллинг в ассортименте, строгая иерархия кто когда ест и кто когда срёт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 гру, 2024 12:18, всього редагувалось 2 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26631
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 26 гру, 2024 12:17
_hunter написав: UA написав: Shaman написав:
ні, не можна. одна з причин, чому ми бачимо зараз суцільний відступ. людей не вистачає, орки тупо давлять м'ясом. ті, що залишились, тримаються нелюдськими зусиллями.
Так піди допоможи.
нельзя: кто ж тогда тыл трымать будет?
каже той, хто намагався втекти в перший день війни, й потім весь час шукав шпаринку.
яка допомога фронту, ви про що? він й в Німеччині на допомозі намагається зашкодити країні - напевне надто дорого втеча коштувала
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7678
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 1563 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Чет 26 гру, 2024 12:17
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Ще раз: приклади некастових армій в студію.
и желательно с примерами как на них напала армия в 3р сильнее, да? в нашем случае сложилось много звезд, а армия рф сильнее, наша система управления дубовая, люди в значительной степени непрофпригодны, нет полит.воли говорить правду и хотя бы спросить у м18-60 что делаем дальше, не говоря о том чтобы добровольно "я устал я ухожу"
Отож)))
Якусь умовно Сябрію ЗСУ розкатало б і з кастосвостю, корупцією та ін. І все норм.
Аналогічно і в УСЬОМУ іншому.
Коли по мінімуму, то і з артистом та фотографами все було б норм. Як завжди.
А от при форс-мажорах, коли треба по максимуму, складнощі...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31461
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 гру, 2024 12:21
UA написав: Shaman написав:
ні, не можна. одна з причин, чому ми бачимо зараз суцільний відступ. людей не вистачає, орки тупо давлять м'ясом. ті, що залишились, тримаються нелюдськими зусиллями.
Так піди допоможи.
я жодну людину на фронт не відправляв. тут якесь ракло мене постійно намагається відправити на фронт. сам же мент в минулому так? так давай вищий сорт, покажи чого вартий. чи лише підозрюваних вмієш грабувати та катувати? й ще вистачає нахабності когось тут повчати - мовчи собі
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7678
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 1563 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Чет 26 гру, 2024 12:22
Wirująświatła написав:
Наказывать? не за что, она не может быть виноватой в том что добра, доверчива и наивна. Засунули обратно на ее бывшую должность, девушку это демотивировало и вскоре она в больших обидах уволилась. Вот так лифт может убить и работу и человека.
а наказывать нужно было того кто ее по лифту поднял. именно он профнепригоден раз не увидел что она не может быть руководителем.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 гру, 2024 12:27
Banderlog написав:
Якшо хочете міряти відстанями то ткп це 80 - 140км. Окп грубо кажучи відстань арти. Тут достає і танк і фпв.
просто долярчик говорил что ему в 5-10 км от ленты уже боевые надбавки не платились, поэтому и удивился.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26631
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25
|78863
|
|
|1493
|251794
|
|
|6076
|890386
|
|