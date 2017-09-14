RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1150711508115091151011511>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:28

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:вы уверены что этому наказанию сейчас в армии будут сопротивляться?
в том то и дело что из армии сделали зону. а там уже другие порядки, кастовость и буллинг в ассортименте, строгая иерархия кто когда ест и кто когда срёт.


ну так и зачем вы тогда сейчас рассказываете про бизнескорпорации если сами считаете что армия как зона сейчас?
вот когда у нас будет стоять очередь в армию из добровольцев и командиры будут выбирать - тогда и будете сравнивать с успешными бизнескорпорациями где сотрудников себе выбирают а не довольствуются теми что тцк подогнало.
tester7336
 
Повідомлень: 781
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:28

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:Наказывать? не за что, она не может быть виноватой в том что добра, доверчива и наивна. Засунули обратно на ее бывшую должность, девушку это демотивировало и вскоре она в больших обидах уволилась. Вот так лифт может убить и работу и человека.


а наказывать нужно было того кто ее по лифту поднял. именно он профнепригоден раз не увидел что она не может быть руководителем.

Так я на цьому постійно акцентую увагу.
Що перш за все розбиратися треба не з підлеглим, а з його начальниками.
Чому отак трапилося.

І по драбинці дійдемо до найвищих щаблів.
До їх невідповідності і-або! до об'єктивних причин неможливості інакше.
detroytred
 
Повідомлень: 31461
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:30

  tester7336 написав:ну так и зачем вы тогда сейчас рассказываете про бизнескорпорации если сами считаете что армия как зона сейчас?
затем чтобы увидели разницу между зоной и бизнес корпорацией. во всех измерениях, а не только поверхностно. но даже на зоне есть лифты вниз, если нарушать правила. И забить насмерть могут, а убийцам ничего не будет (они и так сидят) но это другая тема.
  detroytred написав:Що перш за все розбиратися треба не з підлеглим, а з його начальниками.
Чому отак трапилося.
а как вы будете разбираться с начальником если он кастовый гусь? разбираться с кем то нужен одинаковый подход вне зависимости кто перед вами мойщик снарядов или генерал. Кастовость для того и придумана, что нельзя смерду то индюку в мундире можно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 12:38, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26631
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:34

  UA написав:
  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:Є воєнні з іншою думкою. Чіткий термін служби ще може дати до року додаткового часу, але його потрібно вводити вже, в березні буде пізно

З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого?

Строк - 1 рік
....
Час це теж ресурс, а його вже немає.
Сортова модель мобілізації сильно хитається.
цей срок лиш для свіжомобілізованих чи для тих що у війську теж ?
Зараз одпустити тих що прослужили рік то десь 2/3 армії піде. Буде їх ким замінити?
А виставивши вищі терміни зменшиться кількість тих кого треба відпускати но і кількість охочих при чому не лінійно.)
Чіткими сроками вже діло не спасти.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:37

  Banderlog написав:Чіткими сроками вже діло не спасти.
а чем спасти "отца русской демократии" и что значит "прорыв фронта" если 4 человека охраняют 300 метров, их прорвать раз плюнуть.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26631
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:39

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Якшо хочете міряти відстанями то ткп це 80 - 140км. Ок.
просто долярчик говорил что ему в 5-10 км от ленты уже боевые надбавки не платились, поэтому и удивился.
надбавку платять не за відстань а за успішне виконання бойового завдання. Моя основна це за бой управління. Не дуже там чітко прописано, нацгвардія допустим підстави для виплат трактує по своєму. Чув брехню що в гур платять сотню і за час навчання на полігонах
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:40

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:ну так и зачем вы тогда сейчас рассказываете про бизнескорпорации если сами считаете что армия как зона сейчас?
затем чтобы увидели разницу между зоной и бизнес корпорацией. во всех измерениях, а не только поверхностно. но даже на зоне есть лифты вниз, если нарушать правила. но это другая тема.


вы решили поиграть в кеп очевидность? эту разницу и так все понимают.
только это как сравнивать коня и кобылу. сравнить то можно но смысл?
tester7336
 
Повідомлень: 781
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:43

  tester7336 написав:сравнить то можно но смысл?
без сравнения конь и корова на одно лицо. сравнение было чтобы выделить существенные признаки, а именно как это лифт работает только вверх или стоит. я привел пример когда движение вверх наоборот снижает эффективность системы.
  tester7336 написав:вы решили поиграть в кеп очевидность?
можно я сам буду решать что мне писать и с чем спорить? спасибо. вашу критику я тоже читаю и рассматриваю. Не останавливайтесь, если видите в ней смысл.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 12:47, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26631
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:44

  Banderlog написав:
  UA написав:Строк - 1 рік
....
Час це теж ресурс, а його вже немає.
Сортова модель мобілізації сильно хитається.
цей срок лиш для свіжомобілізованих чи для тих що у війську теж ?
Зараз одпустити тих що прослужили рік то десь 2/3 армії піде. Буде їх ким замінити?
А виставивши вищі терміни зменшиться кількість тих кого треба відпускати но і кількість охочих при чому не лінійно.)
Чіткими сроками вже діло не спасти.

Тоді все.
Скрутять різьбу і ...
UA
 
Повідомлень: 9237
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:47

  UA написав:
  Banderlog написав:
  UA написав:Строк - 1 рік
....
Час це теж ресурс, а його вже немає.
Сортова модель мобілізації сильно хитається.
цей срок лиш для свіжомобілізованих чи для тих що у війську теж ?
Зараз одпустити тих що прослужили рік то десь 2/3 армії піде. Буде їх ким замінити?
А виставивши вищі терміни зменшиться кількість тих кого треба відпускати но і кількість охочих при чому не лінійно.)
Чіткими сроками вже діло не спасти.

Тоді все.
Скрутять різьбу і ...

Асад крутив крутив і в Мск
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37669
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 1150711508115091151011511>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 78863
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 251794
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 890386
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13294)
26.12.2024 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.