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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:28
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
вы уверены что этому наказанию сейчас в армии будут сопротивляться?
в том то и дело что из армии сделали зону. а там уже другие порядки, кастовость и буллинг в ассортименте, строгая иерархия кто когда ест и кто когда срёт.
ну так и зачем вы тогда сейчас рассказываете про бизнескорпорации если сами считаете что армия как зона сейчас?
вот когда у нас будет стоять очередь в армию из добровольцев и командиры будут выбирать - тогда и будете сравнивать с успешными бизнескорпорациями где сотрудников себе выбирают а не довольствуются теми что тцк подогнало.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:28
tester7336 написав: Wirująświatła написав:
Наказывать? не за что, она не может быть виноватой в том что добра, доверчива и наивна. Засунули обратно на ее бывшую должность, девушку это демотивировало и вскоре она в больших обидах уволилась. Вот так лифт может убить и работу и человека.
а наказывать нужно было того кто ее по лифту поднял. именно он профнепригоден раз не увидел что она не может быть руководителем.
Так я на цьому постійно акцентую увагу.
Що перш за все розбиратися треба не з підлеглим, а з його начальниками.
Чому отак трапилося.
І по драбинці дійдемо до найвищих щаблів.
До їх невідповідності і-або! до об'єктивних причин неможливості інакше.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:30
tester7336 написав:
ну так и зачем вы тогда сейчас рассказываете про бизнескорпорации если сами считаете что армия как зона сейчас?
затем чтобы увидели разницу между зоной и бизнес корпорацией. во всех измерениях, а не только поверхностно. но даже на зоне есть лифты вниз, если нарушать правила. И забить насмерть могут, а убийцам ничего не будет (они и так сидят) но это другая тема.
detroytred написав:
Що перш за все розбиратися треба не з підлеглим, а з його начальниками.
Чому отак трапилося.
а как вы будете разбираться с начальником если он кастовый гусь? разбираться с кем то нужен одинаковый подход вне зависимости кто перед вами мойщик снарядов или генерал. Кастовость для того и придумана, что нельзя смерду то индюку в мундире можно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 гру, 2024 12:38, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:34
UA написав: Banderlog написав:
Дюрі-бачі написав:
Є воєнні з іншою думкою. Чіткий термін служби ще може дати до року додаткового часу, але його потрібно вводити вже, в березні буде пізно
З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого?
Строк - 1 рік
....
Час це теж ресурс, а його вже немає.
Сортова модель мобілізації сильно хитається.
цей срок лиш для свіжомобілізованих чи для тих що у війську теж ?
Зараз одпустити тих що прослужили рік то десь 2/3 армії піде. Буде їх ким замінити?
А виставивши вищі терміни зменшиться кількість тих кого треба відпускати но і кількість охочих при чому не лінійно.)
Чіткими сроками вже діло не спасти.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:37
Banderlog написав:
Чіткими сроками вже діло не спасти.
а чем спасти "отца русской демократии" и что значит "прорыв фронта" если 4 человека охраняют 300 метров, их прорвать раз плюнуть.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:39
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Якшо хочете міряти відстанями то ткп це 80 - 140км. Ок.
просто долярчик говорил что ему в 5-10 км от ленты уже боевые надбавки не платились, поэтому и удивился.
надбавку платять не за відстань а за успішне
виконання бойового завдання. Моя основна це за бой управління. Не дуже там чітко прописано, нацгвардія допустим підстави для виплат трактує по своєму. Чув брехню що в гур платять сотню і за час навчання на полігонах
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:40
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
ну так и зачем вы тогда сейчас рассказываете про бизнескорпорации если сами считаете что армия как зона сейчас?
затем чтобы увидели разницу между зоной и бизнес корпорацией. во всех измерениях, а не только поверхностно. но даже на зоне есть лифты вниз, если нарушать правила. но это другая тема.
вы решили поиграть в кеп очевидность? эту разницу и так все понимают.
только это как сравнивать коня и кобылу. сравнить то можно но смысл?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:43
tester7336 написав:
сравнить то можно но смысл?
без сравнения конь и корова на одно лицо. сравнение было чтобы выделить существенные признаки, а именно как это лифт работает только вверх или стоит. я привел пример когда движение вверх наоборот снижает эффективность системы.
tester7336 написав:
вы решили поиграть в кеп очевидность?
можно я сам буду решать что мне писать и с чем спорить? спасибо. вашу критику я тоже читаю и рассматриваю. Не останавливайтесь, если видите в ней смысл.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 гру, 2024 12:47, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:44
Banderlog написав: UA написав:
Строк - 1 рік
....
Час це теж ресурс, а його вже немає.
Сортова модель мобілізації сильно хитається.
цей срок лиш для свіжомобілізованих чи для тих що у війську теж ?
Зараз одпустити тих що прослужили рік то десь 2/3 армії піде. Буде їх ким замінити?
А виставивши вищі терміни зменшиться кількість тих кого треба відпускати но і кількість охочих при чому не лінійно.)
Чіткими сроками вже діло не спасти.
Тоді все.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:47
UA написав: Banderlog написав: UA написав:
Строк - 1 рік
....
Час це теж ресурс, а його вже немає.
Сортова модель мобілізації сильно хитається.
цей срок лиш для свіжомобілізованих чи для тих що у війську теж ?
Зараз одпустити тих що прослужили рік то десь 2/3 армії піде. Буде їх ким замінити?
А виставивши вищі терміни зменшиться кількість тих кого треба відпускати но і кількість охочих при чому не лінійно.)
Чіткими сроками вже діло не спасти.
Тоді все.
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