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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:51
Shaman написав: _hunter написав: UA написав:
Так піди допоможи.
нельзя: кто ж тогда тыл трымать будет?
каже той, хто намагався втекти в перший день війни, й потім весь час шукав шпаринку.
Ну да: просто тыл, который я трымаю чуть дальше - и бронь чуть надежнее.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:53
_hunter написав:
Ну да: просто тыл
, который я трымаю чуть дальше - и бронь чуть надежнее.
tyłek по польски задница. если шо.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:58
Banderlog написав:
надбавку платять не за відстань
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Якшо хочете міряти відстанями то ткп це 80 - 140км. Ок.
просто долярчик говорил что ему в 5-10 км от ленты уже боевые надбавки не платились, поэтому и удивился.
а за успішне
виконання бойового завдання. Моя основна це за бой управління. Не дуже там чітко прописано, нацгвардія допустим підстави для виплат трактує по своєму. Чув брехню що в гур платять сотню і за час навчання на полігонах
Тут хочу звернути увагу Віталіана.
З одного боку правильно - треба платити за успішне виконання бойових завдань.
Але!!!
Але виходить, що ти з лопатою за 1,5км від окопів орків виявляєшся "непотребом"? Хоч там ризик для твого життя просто зашкалює!!!
Яка мотивація їхати солдату копати окопи за 1,5км від пі-даруських?
І викопати запасний окоп/бліндаж/бійницю для скажімо кулеметників, чи дронщиків - це ж, наче, теж "успішно виконане завдання"!
То чого скасували виплати за такі завдання і шалені ризики для життя?
Бо як не викопають запасні позиції - то і не буде куди відступати... Хіба аж на 2-3-5км взад!
Тож ще раз - як так?©
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:59
Wirująświatła написав: _hunter написав:
Ну да: просто тыл
, который я трымаю чуть дальше - и бронь чуть надежнее.
tyłek по польски задница. если шо.
"slabki na peredok" це про ЛБЗ?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:59
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Чіткими сроками вже діло не спасти.
а чем спасти "отца русской демократии" и что значит "прорыв фронта" если 4 человека охраняют 300 метров, их прорвать раз плюнуть.
Спасти 1. зброєю, снарядами Даж не фпв дронами. Фпв тормозять наступ но розібрати ними підготовлену оборону не просто.
Піхотою, в нас завалена мобілізація. Даж на теперішньому рівні. А москалі з свого боку ставки піднімають. В них і чіткі сроки, і відсутність бусифікації, і зеків вони використовують(аналог шторм z в нас так і не створили) і даж вербують іноземців вони краще.
2. 4 то ще і не мало...
Ласкаво просимо в зсу) підете проривати.
Про вогневий контроль забули? Все під постійним відео наглядом і вогневим контролем арти і дронів.
Ходять проривати тіки пішими групами од 2 до 5 чоловік. І чим більша група тим більше шансів шо од групи лишуться одні пісюни)
3. Ця ситуація в довгострок для нас безперспективна. У війні на виснаження ми виснажуємось швидше.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 12:59
UA написав:
Тоді все.
Скрутять різьбу і ...
Всі, хто може більш-менш розмірковувати, це розуміють...
Тому питання стоїть: або ми не маємо інформації про стійкість рфії (і вона ледь тримається), або казіно так казіно (чим не варіант. Хоч і дивний), або ... (самоцензура. стосовно того, що відбувається)
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:01
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
нельзя: кто ж тогда тыл трымать будет?
каже той, хто намагався втекти в перший день війни, й потім весь час шукав шпаринку.
Ну да: просто тыл, который я трымаю чуть дальше - и бронь чуть надежнее.
нічого ти, окрім свого тилу не тримаєш
вчи німецьку - jawohl, mein Herr. це для тебе
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:04
detroytred написав:
: або ми не маємо інформації про стійкість рфії (і вона ледь тримається), або казіно так казіно (чим не варіант. Хоч і дивний)
кулеба в лоб - так кулеба в лоб!
в мене опінія, що истблішменту є спокуса парагвайського сценарію, щоб створити героїнчний епос на віка
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:06
Успіх написав:
І викопати запасний окоп/бліндаж/бійницю для скажімо кулеметників, чи дронщиків - це ж, наче, теж "успішно виконане завдання"!
То чого скасували виплати за такі завдання і шалені ризики для життя?
как всегда никуя не понятно. ну ладно. Кто решает какое задание "боевое" а какое нет?
Banderlog написав:
Ласкаво просимо в зсу) підете проривати.
как раз чемодан пакую, самокат, гитара, диван, одеяла, подушки. Шоб всё как дома, даже шторы возьму.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 гру, 2024 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:08
А саме прикре чи не знаю, як це визначити, буде, якщо колись а-ля Пристайко скаже --- так це ж ви самі отакі недалекоглядні, що вірили запевненням партнерів в допомозі (що не буде зменшуватися, тільки збільшуватися), а всім все було зрозуміло одразу з самого початку.
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