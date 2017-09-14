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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11508115091151011511>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:51

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  UA написав:Так піди допоможи.

нельзя: кто ж тогда тыл трымать будет?

каже той, хто намагався втекти в перший день війни, й потім весь час шукав шпаринку.

Ну да: просто тыл, который я трымаю чуть дальше - и бронь чуть надежнее.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:53

  _hunter написав:Ну да: просто тыл, который я трымаю чуть дальше - и бронь чуть надежнее.

tyłek по польски задница. если шо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:58

За крок до перевороту думок©

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Якшо хочете міряти відстанями то ткп це 80 - 140км. Ок.
просто долярчик говорил что ему в 5-10 км от ленты уже боевые надбавки не платились, поэтому и удивился.
надбавку платять не за відстань а за успішне виконання бойового завдання. Моя основна це за бой управління. Не дуже там чітко прописано, нацгвардія допустим підстави для виплат трактує по своєму. Чув брехню що в гур платять сотню і за час навчання на полігонах

Тут хочу звернути увагу Віталіана.
З одного боку правильно - треба платити за успішне виконання бойових завдань.
Але!!!
Але виходить, що ти з лопатою за 1,5км від окопів орків виявляєшся "непотребом"? Хоч там ризик для твого життя просто зашкалює!!!
Яка мотивація їхати солдату копати окопи за 1,5км від пі-даруських?

І викопати запасний окоп/бліндаж/бійницю для скажімо кулеметників, чи дронщиків - це ж, наче, теж "успішно виконане завдання"!
То чого скасували виплати за такі завдання і шалені ризики для життя?

Бо як не викопають запасні позиції - то і не буде куди відступати... Хіба аж на 2-3-5км взад!

Тож ще раз - як так?©
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:59

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Ну да: просто тыл, который я трымаю чуть дальше - и бронь чуть надежнее.

tyłek по польски задница. если шо.

"slabki na peredok" це про ЛБЗ?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:59

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Чіткими сроками вже діло не спасти.
а чем спасти "отца русской демократии" и что значит "прорыв фронта" если 4 человека охраняют 300 метров, их прорвать раз плюнуть.

Спасти 1. зброєю, снарядами Даж не фпв дронами. Фпв тормозять наступ но розібрати ними підготовлену оборону не просто.
Піхотою, в нас завалена мобілізація. Даж на теперішньому рівні. А москалі з свого боку ставки піднімають. В них і чіткі сроки, і відсутність бусифікації, і зеків вони використовують(аналог шторм z в нас так і не створили) і даж вербують іноземців вони краще.
2. 4 то ще і не мало...
Ласкаво просимо в зсу) підете проривати.
Про вогневий контроль забули? Все під постійним відео наглядом і вогневим контролем арти і дронів.
Ходять проривати тіки пішими групами од 2 до 5 чоловік. І чим більша група тим більше шансів шо од групи лишуться одні пісюни)
3. Ця ситуація в довгострок для нас безперспективна. У війні на виснаження ми виснажуємось швидше.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 12:59

  UA написав:Тоді все.
Скрутять різьбу і ...

Всі, хто може більш-менш розмірковувати, це розуміють...

Тому питання стоїть: або ми не маємо інформації про стійкість рфії (і вона ледь тримається), або казіно так казіно (чим не варіант. Хоч і дивний), або ... (самоцензура. стосовно того, що відбувається)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:01

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:нельзя: кто ж тогда тыл трымать будет?

каже той, хто намагався втекти в перший день війни, й потім весь час шукав шпаринку.

Ну да: просто тыл, который я трымаю чуть дальше - и бронь чуть надежнее.

нічого ти, окрім свого тилу не тримаєш :D

вчи німецьку - jawohl, mein Herr. це для тебе :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:: або ми не маємо інформації про стійкість рфії (і вона ледь тримається), або казіно так казіно (чим не варіант. Хоч і дивний)


кулеба в лоб - так кулеба в лоб!
в мене опінія, що истблішменту є спокуса парагвайського сценарію, щоб створити героїнчний епос на віка
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:06

  Успіх написав:І викопати запасний окоп/бліндаж/бійницю для скажімо кулеметників, чи дронщиків - це ж, наче, теж "успішно виконане завдання"!
То чого скасували виплати за такі завдання і шалені ризики для життя?
как всегда никуя не понятно. ну ладно. Кто решает какое задание "боевое" а какое нет?
  Banderlog написав:Ласкаво просимо в зсу) підете проривати.
как раз чемодан пакую, самокат, гитара, диван, одеяла, подушки. Шоб всё как дома, даже шторы возьму.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:08

А саме прикре чи не знаю, як це визначити, буде, якщо колись а-ля Пристайко скаже --- так це ж ви самі отакі недалекоглядні, що вірили запевненням партнерів в допомозі (що не буде зменшуватися, тільки збільшуватися), а всім все було зрозуміло одразу з самого початку.
detroytred
 
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