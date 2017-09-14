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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:10
detroytred написав:
А саме прикре чи не знаю, як це визначити, буде, якщо колись а-ля Пристайко скаже --- так це ж ви самі отакі недалекоглядні, що вірили запевненням партнерів в допомозі (що не буде зменшуватися, тільки збільшуватися), а всім все було зрозуміло одразу з самого початку.
всм? даже ребенка всё жизнь не содержат, если не инвалид, тем более чужого и взрослого. В долгосрок нас сольют, скажут а нам и не нужна была ваша Украина. Тогда мы спросим а за что воевали? А ни за что. Чтобы президентом был зеленский а не чивокунич. рф нас тоже кстати содержать не будет, для тех кто надеется на совок-2. гимнами вся оккупация и ограничится. Перед этим конечно ограбят (святое). А точка кипения переместится в какую то другую страну.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 26 гру, 2024 13:16, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:11
Wirująświatła написав: _hunter написав:
Ну да: просто тыл
, который я трымаю чуть дальше - и бронь чуть надежнее.
tyłek по польски задница. если шо.
ну так классика: "какое бы имя вы не выбрали - на одном из языков Галактики оно будет обозначать - вон то самое" (с) Автостопом по галактике.
Но мы, вроде, не по польски общаемся?..
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:14
fox767676 написав:
що истблішменту є спокуса
От в цьому, як на мене, дуже складне неясне питання.
І по багатьом аспектам.
Те, що відбувається, це замисєл чи просто попутні наслідки?
Хоч і панує твердження-принцип, що світом править велика лажа, а не таємна ложа, але все ж таки впевнений, як мінімум, виключення-то є.
І якщо хоч щось про наміри, бажання, підстави рішень своїх знайомих, сусідів я знаю, то що в отих чиновників-управлінців рангом від міста і вище, уяви реальної не маю.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:37
detroytred написав:
І якщо хоч щось про наміри, бажання, підстави рішень своїх знайомих, сусідів я знаю, то що в отих чиновників-управлінців рангом від міста і вище, уяви реальної не маю.
Теж саме що в сусідів та знайомих тільки в прогресії.
Єдине, що своє коло спілкування ви обираєте самі.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:41
Wirująświatła написав:
как всегда никуя не понятно. ну ладно. Кто решает какое задание "боевое" а какое нет?
Раніше, чомусь, всі завдання менше 10км до ЛБЗ рахувались бойовими і виплати були за них відповідні.
Не важливо, чи ти САУшку охороняєш від ДРГ, чи копаєш окоп/бліндаж, чи гатиш з тої ж САУшки по орках...
Ти ж РИЗИКУЄШ що в першому, що в другому, а що в третьому випадку!
То як так?© що знецінили життя тих, хто "найближче до орків"?
А ворожі дрони-ефпівішки, то ж бачать "копачів", як на долоні!
Майже місяць тому - 1 двохсотий з копачів(і декілька - 300)... - а ж він був "не на бойовому завданні", так?
Су-ка, як реально той армійський довбо-ї-бізм заіпав!!!
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:46
Успіх написав:
Су-ка, як реально той армійський довбо-ї-бізм заіпав!!!
Совок як совок. Нічого нового.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:46
Wirująświatła написав: detroytred написав:
А саме прикре чи не знаю, як це визначити, буде, якщо колись а-ля Пристайко скаже --- так це ж ви самі отакі недалекоглядні, що вірили запевненням партнерів в допомозі (що не буде зменшуватися, тільки збільшуватися), а всім все було зрозуміло одразу з самого початку.
всм? даже ребенка всё жизнь не содержат, если не инвалид, тем более чужого и взрослого. В долгосрок нас сольют, скажут а нам и не нужна была ваша Украина. Тогда мы спросим а за что воевали? А ни за что. Чтобы президентом был зеленский а не чивокунич. рф нас тоже кстати содержать не будет, для тех кто надеется на совок-2. гимнами вся оккупация и ограничится. Перед этим конечно ограбят (святое). А точка кипения переместится в какую то другую страну.
Та не должны взять так и слить
Кто то ж будет качать на ЕС газ с шельфа ЧМ, да и литий в запорожской области тоже кацапам по рангу не положен
Как и остальная таблица менделевича на кучу трлн.
Тимошенчихе с Ринатом и Тимошенку уже не дадут тут брать "пагривне" и толкать за кордон всё за валюту с пятикратным приварком
Востаннє редагувалось барабашов
в Чет 26 гру, 2024 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:49
Banderlog написав:
Ця ситуація в довгострок для нас безперспективна. У війні на виснаження ми виснажуємось швидш
Я це натякаю вже 2роки!!!
А що толку, як умовні Флери і Песікоти кричать на все горло - "до останньої верби!" і жодного перемир'я/переговорів!
Ні, ну от реально, якщо згадати Бучу... і от обступили умовну Флер, чи Песікота піда-руські довкола... - що б тоді вони кричали піда-руським???
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:49
барабашов написав:
Та не должны взять так и слить
Кто то ж лудет качать на ЕС газ с шельфа ЧМ, да и литий в запорожской области тоже кацапам по рангу не положен
тогда бы тут давно стояли войска нато и охраняли золото полуботка.
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