Wirująświatła написав:

detroytred написав: А саме прикре чи не знаю, як це визначити, буде, якщо колись а-ля Пристайко скаже --- так це ж ви самі отакі недалекоглядні, що вірили запевненням партнерів в допомозі (що не буде зменшуватися, тільки збільшуватися), а всім все було зрозуміло одразу з самого початку. А саме прикре чи не знаю, як це визначити, буде, якщо колись а-ля Пристайко скаже --- так це ж ви самі отакі недалекоглядні, що вірили запевненням партнерів в допомозі (що не буде зменшуватися, тільки збільшуватися), а всім все було зрозуміло одразу з самого початку.

всм? даже ребенка всё жизнь не содержат, если не инвалид, тем более чужого и взрослого. В долгосрок нас сольют, скажут а нам и не нужна была ваша Украина. Тогда мы спросим а за что воевали? А ни за что. Чтобы президентом был зеленский а не чивокунич. рф нас тоже кстати содержать не будет, для тех кто надеется на совок-2. гимнами вся оккупация и ограничится. Перед этим конечно ограбят (святое). А точка кипения переместится в какую то другую страну.