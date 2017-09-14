ну так классика: "какое бы имя вы не выбрали - на одном из языков Галактики оно будет обозначать - вон то самое" (с) Автостопом по галактике.
Но мы, вроде, не по польски общаемся?..
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:11
ну так классика: "какое бы имя вы не выбрали - на одном из языков Галактики оно будет обозначать - вон то самое" (с) Автостопом по галактике.
Но мы, вроде, не по польски общаемся?..
Додано: Чет 26 гру, 2024 13:14
От в цьому, як на мене, дуже складне неясне питання.
І по багатьом аспектам.
Те, що відбувається, це замисєл чи просто попутні наслідки?
Хоч і панує твердження-принцип, що світом править велика лажа, а не таємна ложа, але все ж таки впевнений, як мінімум, виключення-то є.
І якщо хоч щось про наміри, бажання, підстави рішень своїх знайомих, сусідів я знаю, то що в отих чиновників-управлінців рангом від міста і вище, уяви реальної не маю.
Додано: Чет 26 гру, 2024 13:37
Додано: Чет 26 гру, 2024 13:46
Та не должны взять так и слить
Кто то ж будет качать на ЕС газ с шельфа ЧМ, да и литий в запорожской области тоже кацапам по рангу не положен
Как и остальная таблица менделевича на кучу трлн.
Тимошенчихе с Ринатом и Тимошенку уже не дадут тут брать "пагривне" и толкать за кордон всё за валюту с пятикратным приварком
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 26 гру, 2024 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 гру, 2024 13:47
Додано: Чет 26 гру, 2024 13:49
Додано: Чет 26 гру, 2024 13:51
Чтоб не слить, придётся прямое (не рагульное) правление вводить.
Может отсюда разговоры про контингент.
Додано: Чет 26 гру, 2024 14:03
За крок до перевороту думок©
Хіба не видно, що в них - не стоїть)) тому і не стоять.
Може таке виявитись, що в них ніколи і не стояло, а вони лише блефували...
Тож, може в них і є бажання захистити наші надра для себе... але одного бажання буває мало
Коротше, одні думали, що вони друга армія світу... - і обломались.
Другі ще думають, що вони перша армія світу... - але це не точно...
Світ - ілюзій, фальшу, брехні...
Додано: Чет 26 гру, 2024 14:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
тут вже прибрали твій черговий випад, але відповідь я такі зроблю
проти перемовин ніхто не заперечував. сотий раз кажу про очевидне - перемовин не хоче Раша, їм й у Львові потрібен руський язик. й нагадати, як в 45 змінювалися власники нерухомості у Львові?
свідомі провокатори використовують твої особисті образи, що у випадку спілкування в інеті, трохи дивно. доросла людина має перейматися, що робити далі - бо вже напевне скирда вже не така й велика, коли немає постійних надходжень. й працювати охоронцем в АТБ не така вже й гарна перспектива.
а ти вже сам обирай, час трошки тверезо глянути на життя, чи продовжувати підспівувати тим, які тут намагаються лише все спаскудити...
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