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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:11
Wirująświatła написав: _hunter написав:
Ну да: просто тыл
, который я трымаю чуть дальше - и бронь чуть надежнее.
tyłek по польски задница. если шо.
ну так классика: "какое бы имя вы не выбрали - на одном из языков Галактики оно будет обозначать - вон то самое" (с) Автостопом по галактике.
Но мы, вроде, не по польски общаемся?..
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:14
fox767676 написав:
що истблішменту є спокуса
От в цьому, як на мене, дуже складне неясне питання.
І по багатьом аспектам.
Те, що відбувається, це замисєл чи просто попутні наслідки?
Хоч і панує твердження-принцип, що світом править велика лажа, а не таємна ложа, але все ж таки впевнений, як мінімум, виключення-то є.
І якщо хоч щось про наміри, бажання, підстави рішень своїх знайомих, сусідів я знаю, то що в отих чиновників-управлінців рангом від міста і вище, уяви реальної не маю.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:37
detroytred написав:
І якщо хоч щось про наміри, бажання, підстави рішень своїх знайомих, сусідів я знаю, то що в отих чиновників-управлінців рангом від міста і вище, уяви реальної не маю.
Теж саме що в сусідів та знайомих тільки в прогресії.
Єдине, що своє коло спілкування ви обираєте самі.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:46
Wirująświatła написав: detroytred написав:
А саме прикре чи не знаю, як це визначити, буде, якщо колись а-ля Пристайко скаже --- так це ж ви самі отакі недалекоглядні, що вірили запевненням партнерів в допомозі (що не буде зменшуватися, тільки збільшуватися), а всім все було зрозуміло одразу з самого початку.
всм? даже ребенка всё жизнь не содержат, если не инвалид, тем более чужого и взрослого. В долгосрок нас сольют, скажут а нам и не нужна была ваша Украина. Тогда мы спросим а за что воевали? А ни за что. Чтобы президентом был зеленский а не чивокунич. рф нас тоже кстати содержать не будет, для тех кто надеется на совок-2. гимнами вся оккупация и ограничится. Перед этим конечно ограбят (святое). А точка кипения переместится в какую то другую страну.
Та не должны взять так и слить
Кто то ж будет качать на ЕС газ с шельфа ЧМ, да и литий в запорожской области тоже кацапам по рангу не положен
Как и остальная таблица менделевича на кучу трлн.
Тимошенчихе с Ринатом и Тимошенку уже не дадут тут брать "пагривне" и толкать за кордон всё за валюту с пятикратным приварком
Востаннє редагувалось барабашов
в Чет 26 гру, 2024 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:49
барабашов написав:
Та не должны взять так и слить
Кто то ж лудет качать на ЕС газ с шельфа ЧМ, да и литий в запорожской области тоже кацапам по рангу не положен
тогда бы тут давно стояли войска нато и охраняли золото полуботка.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:51
барабашов написав:
Та не должны взять так и слить
Кто то ж будет качать на ЕС газ с шельфа ЧМ, да и литий в запорожской области тоже кацапам по рангу не положен
Как и остальная таблица менделевича на кучу трлн.
Тимошенчихе с Ринатом и Тимошенку уже не дадут тут брать "пагривне" и толкать за кордон всё за валюту с пятикратным приварком
Чтоб не слить, придётся прямое (не рагульное) правление вводить.
Может отсюда разговоры про контингент.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 14:03
Wirująświatła написав: барабашов написав:
Та не должны взять так и слить
Кто то ж лудет качать на ЕС газ с шельфа ЧМ, да и литий в запорожской области тоже кацапам по рангу не положен
тогда бы тут давно стояли
войска нато и охраняли золото полуботка.
Хіба не видно, що в них - не стоїть)) тому і не стоять.
Може таке виявитись, що в них ніколи і не стояло, а вони лише блефували...
Тож, може в них і є бажання захистити наші надра для себе... але одного бажання буває мало
Коротше, одні думали, що вони друга армія світу... - і обломались.
Другі ще думають, що вони перша армія світу... - але це не точно...
Світ - ілюзій, фальшу, брехні...
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Додано: Чет 26 гру, 2024 14:04
Wirująświatła написав:
Перед этим конечно ограбят (святое).
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Додано: Чет 26 гру, 2024 14:06
тут вже прибрали твій черговий випад, але відповідь я такі зроблю
проти перемовин ніхто не заперечував. сотий раз кажу про очевидне - перемовин не хоче Раша, їм й у Львові потрібен руський язик. й нагадати, як в 45 змінювалися власники нерухомості у Львові?
свідомі провокатори використовують твої особисті образи, що у випадку спілкування в інеті, трохи дивно. доросла людина має перейматися, що робити далі - бо вже напевне скирда вже не така й велика, коли немає постійних надходжень. й працювати охоронцем в АТБ не така вже й гарна перспектива.
а ти вже сам обирай, час трошки тверезо глянути на життя, чи продовжувати підспівувати тим, які тут намагаються лише все спаскудити...
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