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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11510115111151211513>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:08

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Та не должны взять так и слить
Кто то ж лудет качать на ЕС газ с шельфа ЧМ, да и литий в запорожской области тоже кацапам по рангу не положен
тогда бы тут давно стояли войска нато и охраняли золото полуботка.
Хіба не видно, що в них - не стоїть)) тому і не стоять.
Може таке виявитись, що в них ніколи і не стояло, а вони лише блефували...
Тож, може в них і є бажання захистити наші надра для себе... але одного бажання буває мало ;)

Коротше, одні думали, що вони друга армія світу... - і обломались.
Другі ще думають, що вони перша армія світу... - але це не точно...

Світ - ілюзій, фальшу, брехні...

проф. Василенко каже контингент мав би не тільки стояти і набубнявлюватися на зголодніших вовчиць
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:21

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:сравнить то можно но смысл?
без сравнения конь и корова на одно лицо. сравнение было чтобы выделить существенные признаки, а именно как это лифт работает только вверх или стоит. я привел пример когда движение вверх наоборот снижает эффективность системы.


показали вы что конь бежит быстро но молока не дает.
корова бежит медленно но дает молоко.
что нам это дало? конь станет давать молоко или корова начнет бегать быстро?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:22

  Успіх написав:
Світ - ілюзій, фальшу, брехні...

Одні воюють інші качають.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:27

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:сравнить то можно но смысл?
без сравнения конь и корова на одно лицо. сравнение было чтобы выделить существенные признаки, а именно как это лифт работает только вверх или стоит. я привел пример когда движение вверх наоборот снижает эффективность системы.


показали вы что конь бежит быстро но молока не дает.
корова бежит медленно но дает молоко.
что нам это дало? конь станет давать молоко или корова начнет бегать быстро?

а что дало ваше цепляние ко мне? или вы вопросы самому себе задавать не умеете? форум - обмен мнениями. Кроме мнений он не даёт никому ничего. Меня реформировать систему госуправления не приглашали, поэтому ничего кроме мнения как она должна работать предложить не могу. Но вы цепляйтесь, прикольно видеть как вы ищете смысл. Целая логотерапия на этом строится.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:51

  Wirująświatła написав:а что дало ваше цепляние ко мне? или вы вопросы самому себе задавать не умеете? форум - обмен мнениями. Кроме мнений он не даёт никому ничего. Меня реформировать систему госуправления не приглашали, поэтому ничего кроме мнения как она должна работать предложить не могу. Но вы цепляйтесь, прикольно видеть как вы ищете смысл. Целая логотерапия на этом строится.


и опять двадцать пять. госуправление это не армия. это такие же цивильные граждане вольнонаемные как и в корпорации.
вы все время пытаетесь из своего ЦИВИЛЬНОГО опыта рассказать как нужно сделать в АРМИИ.
вот если бы вы отслужили в армии - вот тогда можно было бы вас и послушать.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:53

  tester7336 написав:вот если бы вы отслужили в армии - вот тогда можно было бы вас и послушать.
то есть если приматологи не бегали вместе с макаками в стае их мнение ничтожно? наблюдение со стороны не канает, надо обязательно с ними по веткам попрыгать?

вы пещерный человек. Уже давно учатся анализируя чужой опыт, а не изобретая каждый раз заново велосипед. Щас пойду в армию чтобы tester7336 дал мне право выражать мнение что правильно, что неправильно. Детский сад.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Самі ковалі свого щастя!

Це вже дуже давно був лозунг нашої держави і суспільства.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:57

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:вот если бы вы отслужили в армии - вот тогда можно было бы вас и послушать.
то есть если приматологи не бегали вместе с макаками в стае их мнение ничтожно? наблюдение со стороны не канает, надо обязательно с ними по веткам попрыгать?

вы пещерный человек. Уже давно учатся анализируя чужой опыт, а не изобретая каждый раз заново велосипед. Щас пойду в армию чтобы tester7336 дал мне право выражать мнение что правильно, что неправильно. Детский сад.


а че приматологи делают свои выводы наблюдая за бабочками? детский сад.
и учатся анализировать чужой опыт людей в теме а не тех кто пробегал мимо. детройд вам дает такой опыт для анализа - но все мимо кассы почему то.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:13

  tester7336 написав:детройд вам дает такой опыт для анализа - но все мимо кассы почему то.
а вас почему-то это беспокоит) вы точно в правильную песочницу присели? я адвоката и логотерапевта не нанимал, но если это нужно вам - можете продолжать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:18

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:детройд вам дает такой опыт для анализа - но все мимо кассы почему то.
а вас почему-то это беспокоит) вы точно в правильную песочницу присели? я адвоката и логотерапевта не нанимал, но если это нужно вам - можете продолжать.


да мне просто было интересно есть ли логика в ваших рассуждениях.
вдруг я что то упускал.
но на свои аргументы я не получил логичных контраргументов.
ну что ж. досадно но ладно.
tester7336
 
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