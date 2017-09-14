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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1151011511115121151311514>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:53

  tester7336 написав:вот если бы вы отслужили в армии - вот тогда можно было бы вас и послушать.
то есть если приматологи не бегали вместе с макаками в стае их мнение ничтожно? наблюдение со стороны не канает, надо обязательно с ними по веткам попрыгать?

вы пещерный человек. Уже давно учатся анализируя чужой опыт, а не изобретая каждый раз заново велосипед. Щас пойду в армию чтобы tester7336 дал мне право выражать мнение что правильно, что неправильно. Детский сад.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 14:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Самі ковалі свого щастя!

Це вже дуже давно був лозунг нашої держави і суспільства.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:57

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:вот если бы вы отслужили в армии - вот тогда можно было бы вас и послушать.
то есть если приматологи не бегали вместе с макаками в стае их мнение ничтожно? наблюдение со стороны не канает, надо обязательно с ними по веткам попрыгать?

вы пещерный человек. Уже давно учатся анализируя чужой опыт, а не изобретая каждый раз заново велосипед. Щас пойду в армию чтобы tester7336 дал мне право выражать мнение что правильно, что неправильно. Детский сад.


а че приматологи делают свои выводы наблюдая за бабочками? детский сад.
и учатся анализировать чужой опыт людей в теме а не тех кто пробегал мимо. детройд вам дает такой опыт для анализа - но все мимо кассы почему то.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:13

  tester7336 написав:детройд вам дает такой опыт для анализа - но все мимо кассы почему то.
а вас почему-то это беспокоит) вы точно в правильную песочницу присели? я адвоката и логотерапевта не нанимал, но если это нужно вам - можете продолжать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:18

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:детройд вам дает такой опыт для анализа - но все мимо кассы почему то.
а вас почему-то это беспокоит) вы точно в правильную песочницу присели? я адвоката и логотерапевта не нанимал, но если это нужно вам - можете продолжать.


да мне просто было интересно есть ли логика в ваших рассуждениях.
вдруг я что то упускал.
но на свои аргументы я не получил логичных контраргументов.
ну что ж. досадно но ладно.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого?
Тут ж мова не про думку військових а про думку цивільних яких чомусь не можуть набрати достатньо для демобілізації. А щодо мобілізованих то державі вигідно їх не відпускати) бо якби там не було тікають менше ніж 100 процентів)))
Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.

Особисто мені страшно і я воювати не піду, проте досі багато знайомих готові піти на 6-12 місяців з подальшим їх випуском закордон, та і серед воєнних продовжити своє перебування на ті ж 6-12 місяців з гарантією демобілізації є багато.
І якщо їм не дати світло в кінці тунелю, то весною піде лавина СЗЧ.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 26 гру, 2024 15:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:19

  tester7336 написав:но на свои аргументы я не получил логичных контраргументов.
ну что ж. досадно но ладно.
адесат не получил письма и очень расстроился) в диалоге с вами я и не пытался их приводить. Ума хватит понять почему? с detroytred мне общаться интересно, а с вами нет :D Хотите чтобы с вами общались, ведите себя как то иначе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 15:22, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:29

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:но на свои аргументы я не получил логичных контраргументов.
ну что ж. досадно но ладно.
адесат не получил письма и очень расстроился) в диалоге с вами я и не пытался их приводить. Ума хватит понять почему? с detroytred мне общаться интересно, а с вами нет :D Хотите чтобы с вами общались, ведите себя как то иначе.


если вы и не пытались приводить логичные контраргументы - а что то было тогда?

ЗЫ
а прокомментировать свое "ума хватит" вы таки не удержались :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:30

  detroytred написав:..............
Якщо у вас є пропозиції, як інакше забезпечити виконання покладених на цей інститут завдань, з задоволенням вислухаю.
Розповідайте.

Тільки за реальних умов.
Коли свідомих бажаючих або купи грошей тощо для стимулювання несвідомих нема.
Або в яких арміях відсутня дана кастовість, вкажіть. І головне чому відсутня.

Что вы хотите услышать от людей, у которых только один аргумент: "потому что мне сложно а) подчиняться б) убивать" и "пусть воюют профессионалы"?
А по сути: "Я лично не хочу на фронт, пусть меня защищает государство (или проще - кто-то другой, лишь бы не я)".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:31

tester7336 это ж не олимпиада) я сразу к задачке дал правильный ответ. А вы без меня решите сходится он с вашим или нет. :D
  tester7336 написав:если вы и не пытались приводить логичные контраргументы - а что то было тогда?
знаете перед котиком тягают на ниточке бантик. А чё смешно и котику тоже интересно.

ни в коем случае не хочу вас обидеть. меняйте тактику и вливайтесь в нашу дружную стаю :D
Wirująświatła
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