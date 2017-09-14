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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11511115121151311514>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:40

  Wirująświatła написав:tester7336 это ж не олимпиада) я сразу к задачке дал правильный ответ. А вы без меня решите сходится он с вашим или нет. :D
  tester7336 написав:если вы и не пытались приводить логичные контраргументы - а что то было тогда?
знаете перед котиком тягают на ниточке бантик. А чё смешно и котику тоже интересно.

ни в коем случае не хочу вас обидеть. меняйте тактику и вливайтесь в нашу дружную стаю :D


в треугольнике с котиком вы с кем себя ассоциируете если не секрет?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:40

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:detroytred еще раз кастовость не от сверхразума, а от халявных бюджетных денег, за которые содержатся свадебные генералы. Там где считают заработанные деньги, кастовости нет. Это тупняк тупейший. есть KPI.
Ще раз: приклади некастових армій в студію.
Розглянемо на чому побудовані.

Ще раз: не вигадуйте про корони, надрозум, коли чітко вказано в тексті -- кастовість від безальтернативності для реальних умов і першочерговості виконати завдання.
Завдання ж армії специфічне.
Не додану вартість, прибуток отримати.
Трошки інше. Трошки))
Все таки труси-хрестик.
1 По бізнесу ви заявляли що якщо заберуть мене- то звільниться місце на яке прийде такий самий і так само ефективно буде працювати
2 По армії є приклад
Як перетворення батальону К-2 в полк , за 2 тижні принесло 4500 БАЖАЮЧИХ служити саме в цьому новому формуванні.
Це приблизно 0,5% від ЗАГАЛЬНОЇ кількості ЗСУ...
Тобто для того щоб 1 млн ЗАХОТІВ СЛУЖИТИ достатньо 200 таких офіцерів як комбат К

3 В ЗСУ приблизно 200 000 офіцерів...
і 100 000 СПЧ....
То може проблема не в мобілізованих - а в тому що серед 200 000 існуючих не можуть знайти 200 ефективних бо КАСТОВІСТЬ заважає?

Це ж ваша теза- якщо хтось піде- то на тому місці зможе працювати будь-хто..
То що армія настільки проблематична що не в стані звільнити з 200 000 місць - всього 200 ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:51

  fox767676 написав:............
В Белой армии из-за переизбытка офицеров поручики служили рядовыми , а полковники - поручиками.

В офицерских (полностью или частично) частях.
В Красной Армии проштрафившихся генералов понижали в должностях, а не назначали послами
Армия, госуправление - всё один х.
У нас назначают послами не проштрафившихся генералов. Залужный, вероятно, не Александр Великий и не Наполеон, но обвинений в его адрес в военных провалах не было.
Если так дальше помыкать производственными силами, то будет не государство, а страна тонтон-макутия, искусственное прокси на внешней подпитке. Да наверное есть обоснование воинской повинности, возможно всеобщее среднее образование было имплементировано как право, чтобы навесить "обязанность". Но точно не как пожизненую
О пожизненной службе никто и не говорит. Но как обойтись во время серьёзной войны без обязательности службы для всех? Профессиональной армии явно не хватит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 15:55

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:Если специалист профнепригоден (в условиях военного времени), для него должен работать лифт вниз.


насколько я знаю разжалование все же возможно.
просто этим никто не хочет заниматься.
это как врачи - круговая порука.
а то седня ты кого то прокатаешь лифтом вниз а завтра тебя.

Возможно.
За конкретные нарушения и провалы в выполнении задач.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 16:02

  ЛАД написав: Залужный, вероятно, не Александр Великий и не Наполеон, но обвинений в его адрес в военных провалах не было.

потому что кастовость и круговая порука
пожизненной службе никто и не говорит. Но как обойтись во время серьёзной войны без обязательности службы для всех? Профессиональной армии явно не хватит.

Не говорят, а уже сделали.
Люди получившие от государства минимльный пакет соц.благ, обязаны ему до 60 лет , что +/- = средней продолжительности жизни. Нет никакой градации по вовлеченности человека в гос.инфраструктуру и сколько гос.кредитов он получил на свою подготовку в т.ч военную. Я вижу разные градации вовлеченности - кадр.военный, гос.служащий, бюджетник, офицер.запаса в коммерческом секторе, и аутсорс-фрилансер с 0 военной подготовкой, и расплатившийся с государством за среднее образование своим налоговым стажем мноократно. Украина в єтом уникальна, в большинстве стран по крайне мере верхний возраст мобилизации офицеров выше чем у рядовых. И негативный отбор -забронированные бюджетники финансируются за счет гос.долга, а коммерческий сектор пущен под нож. Я задам страшный вопрос - "ЗАЧЕМ??" , людям которые связаны с Украиной толькой могилами предков и налоговой резидентностью, которая его добрая воля, вот весь квазикоммуняцкий этатизм, который вроде бы был низвергнут 2 мя майданами + стадионом ? Такой перенапряг общества нможет вызвать социально-политические трансформации такого масштаба, что истеблишмент миллион раз пожалеет что не пошел на рпв\лбз.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 26 гру, 2024 16:27, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 16:21

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого?
Тут ж мова не про думку військових а про думку цивільних яких чомусь не можуть набрати достатньо для демобілізації. А щодо мобілізованих то державі вигідно їх не відпускати) бо якби там не було тікають менше ніж 100 процентів)))
Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.

Особисто мені страшно і я воювати не піду, проте досі багато знайомих готові піти на 6-12 місяців з подальшим їх випуском закордон, та і серед воєнних продовжити своє перебування на ті ж 6-12 місяців з гарантією демобілізації є багато.
І якщо їм не дати світло в кінці тунелю, то весною піде лавина СЗЧ.

Іще раз. Ви пропонуєте попередній срок служби обнулити? Запускаєм відлік з 0 для всіх?)
Військових також будем випускати закордон? Чи лиш демобілізовувати?

Демобілізації не буде до кінця бд.
За кордон ще довго чоловіків не будуть випускати .
є можливість повторної ескалації, працювати хто буде коли всі поїдуть?
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 16:25

  tester7336 написав:в треугольнике с котиком вы с кем себя ассоциируете если не секрет?
я буквы на вашем экране) с ними и ассоциирую

Котики плод ваших страхов и фантазий, которые эти буквы триггерят.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Демобілізації не буде до кінця бд.
За кордон ще довго чоловіків не будуть випускати .
є можливість повторної ескалації, працювати хто буде коли всі поїдуть?

Якщо не буде прийнято ніяких рішень владою, то цілком можливі дуже негативні сценарії, про які тут пишуть. А така обмежена мобілізація забезпечила б здатність воювати весь 2025 і половину 2026 року, щоб здобути перемогу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 16:39

Дюрі-бачі

Вам потрібна перемога ціною скалічених сотень тисяч тіл та міліонів зламаних людських доль ? Ви вірите що Трамп - прихований яструб, і саме путін спровокує його своєю недодоговороздатністю, а не Зеленський з Подоляком своїм хамством та необгрунтованими хотєлками?
Камон, ви ж вивчали як мінімум аристотелівську логіку
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:саме путін спровокує його своєю недодоговороздатністю

Я не бачу альтернативних сценаріїв перемоги, крім економічного. Гроші в москалів вже закінчуються, друарський верстат вже 2 місяці працює. Залишилось щоб Трамп знищив їх нафтову промисловість і дочекатись кінця як в Сирії.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 26 гру, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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