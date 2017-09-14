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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 15:40
Wirująświatła написав:tester7336
это ж не олимпиада) я сразу к задачке дал правильный ответ. А вы без меня решите сходится он с вашим или нет.
tester7336 написав:
если вы и не пытались приводить логичные контраргументы - а что то было тогда?
знаете перед котиком тягают на ниточке бантик. А чё смешно и котику тоже интересно.
ни в коем случае не хочу вас обидеть. меняйте тактику и вливайтесь в нашу дружную стаю
в треугольнике с котиком вы с кем себя ассоциируете если не секрет?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 15:40
detroytred написав: Wirująświatła написав:detroytred
еще раз кастовость не от сверхразума, а от халявных бюджетных денег, за которые содержатся свадебные генералы. Там где считают заработанные
деньги, кастовости нет. Это тупняк тупейший. есть KPI.
Ще раз: приклади некастових армій в студію.
Розглянемо на чому побудовані.
Ще раз: не вигадуйте про корони, надрозум, коли чітко вказано в тексті -- кастовість від безальтернативності для реальних умов і першочерговості виконати завдання.
Завдання ж армії специфічне.
Не додану вартість, прибуток отримати.
Трошки інше. Трошки))
Все таки труси-хрестик.
1 По бізнесу ви заявляли що якщо заберуть мене- то звільниться місце на яке прийде такий самий і так само ефективно буде працювати
2 По армії є приклад
Як перетворення батальону К-2 в полк , за 2 тижні принесло 4500 БАЖАЮЧИХ служити саме в цьому новому формуванні.
Це приблизно 0,5% від ЗАГАЛЬНОЇ кількості ЗСУ...
Тобто для того щоб 1 млн ЗАХОТІВ СЛУЖИТИ достатньо 200 таких офіцерів як комбат К
3 В ЗСУ приблизно 200 000 офіцерів...
і 100 000 СПЧ....
То може проблема не в мобілізованих - а в тому що серед 200 000 існуючих не можуть знайти 200 ефективних бо КАСТОВІСТЬ заважає?
Це ж ваша теза- якщо хтось піде- то на тому місці зможе працювати будь-хто..
То що армія настільки проблематична що не в стані звільнити з 200 000 місць - всього 200 ?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 15:51
fox767676 написав:
............
В Белой армии из-за переизбытка офицеров поручики служили рядовыми , а полковники - поручиками.
В офицерских
(полностью или частично) частях.
В Красной Армии проштрафившихся генералов понижали в должностях, а не назначали послами
Армия, госуправление - всё один х.
У нас назначают послами не проштрафившихся генералов. Залужный, вероятно, не Александр Великий и не Наполеон, но обвинений в его адрес в военных провалах не было.
Если так дальше помыкать производственными силами, то будет не государство, а страна тонтон-макутия, искусственное прокси на внешней подпитке. Да наверное есть обоснование воинской повинности, возможно всеобщее среднее образование было имплементировано как право, чтобы навесить "обязанность". Но точно не как пожизненую
О пожизненной службе никто и не говорит. Но как обойтись во время серьёзной войны без обязательности службы для всех
? Профессиональной армии явно не хватит.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 15:55
tester7336 написав: Wirująświatła написав:
Если специалист профнепригоден (в условиях военного времени), для него должен работать лифт вниз.
насколько я знаю разжалование все же возможно.
просто этим никто не хочет заниматься.
это как врачи - круговая порука.
а то седня ты кого то прокатаешь лифтом вниз а завтра тебя.
Возможно.
За конкретные нарушения и провалы в выполнении задач.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 16:02
ЛАД написав:
Залужный, вероятно, не Александр Великий и не Наполеон, но обвинений в его адрес в военных провалах не было.
потому что кастовость и круговая порука
пожизненной службе никто и не говорит. Но как обойтись во время серьёзной войны без обязательности службы для всех? Профессиональной армии явно не хватит.
Не говорят, а уже сделали.
Люди получившие от государства минимльный пакет соц.благ, обязаны ему до 60 лет , что +/- = средней продолжительности жизни. Нет никакой градации по вовлеченности человека в гос.инфраструктуру и сколько гос.кредитов он получил на свою подготовку в т.ч военную. Я вижу разные градации вовлеченности - кадр.военный, гос.служащий, бюджетник, офицер.запаса в коммерческом секторе, и аутсорс-фрилансер с 0 военной подготовкой, и расплатившийся с государством за среднее образование своим налоговым стажем мноократно. Украина в єтом уникальна, в большинстве стран по крайне мере верхний возраст мобилизации офицеров выше чем у рядовых. И негативный отбор -забронированные бюджетники финансируются за счет гос.долга, а коммерческий сектор пущен под нож. Я задам страшный вопрос - "ЗАЧЕМ??" , людям которые связаны с Украиной толькой могилами предков и налоговой резидентностью, которая его добрая воля, вот весь квазикоммуняцкий этатизм, который вроде бы был низвергнут 2 мя майданами + стадионом ? Такой перенапряг общества нможет вызвать социально-политические трансформации такого масштаба, что истеблишмент миллион раз пожалеет что не пошел на рпв\лбз.
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 26 гру, 2024 16:27, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 16:21
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого?
Тут ж мова не про думку військових а про думку цивільних яких чомусь не можуть набрати достатньо для демобілізації. А щодо мобілізованих то державі вигідно їх не відпускати) бо якби там не було тікають менше ніж 100 процентів)))
Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.
Особисто мені страшно і я воювати не піду, проте досі багато знайомих готові піти на 6-12 місяців з подальшим їх випуском закордон, та і серед воєнних продовжити своє перебування на ті ж 6-12 місяців з гарантією демобілізації є багато.
І якщо їм не дати світло в кінці тунелю, то весною піде лавина СЗЧ.
Іще раз. Ви пропонуєте попередній срок служби обнулити? Запускаєм відлік з 0 для всіх?)
Військових також будем випускати закордон? Чи лиш демобілізовувати?
Демобілізації не буде до кінця бд.
За кордон ще довго чоловіків не будуть випускати .
є можливість повторної ескалації, працювати хто буде коли всі поїдуть?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 16:25
tester7336 написав:
в треугольнике с котиком вы с кем себя ассоциируете если не секрет?
я буквы на вашем экране) с ними и ассоциирую
Котики плод ваших страхов и фантазий, которые эти буквы триггерят.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 16:30
Banderlog написав:
Демобілізації не буде до кінця бд.
За кордон ще довго чоловіків не будуть випускати .
є можливість повторної ескалації, працювати хто буде коли всі поїдуть?
Якщо не буде прийнято ніяких рішень владою, то цілком можливі дуже негативні сценарії, про які тут пишуть. А така обмежена мобілізація забезпечила б здатність воювати весь 2025 і половину 2026 року, щоб здобути перемогу.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 16:39
Дюрі-бачі
Вам потрібна перемога ціною скалічених сотень тисяч тіл та міліонів зламаних людських доль ? Ви вірите що Трамп - прихований яструб, і саме путін спровокує його своєю недодоговороздатністю, а не Зеленський з Подоляком своїм хамством та необгрунтованими хотєлками?
Камон, ви ж вивчали як мінімум аристотелівську логіку
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Додано: Чет 26 гру, 2024 16:47
fox767676 написав:
саме путін спровокує його своєю недодоговороздатністю
Я не бачу альтернативних сценаріїв перемоги, крім економічного. Гроші в москалів вже закінчуються, друарський верстат вже 2 місяці працює. Залишилось щоб Трамп знищив їх нафтову промисловість і дочекатись кінця як в Сирії.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 26 гру, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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