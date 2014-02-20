А є прецеденти ?
госплановий СРСР який тягнув на собі весь соцтабір не пропонувати
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Додано: Чет 26 гру, 2024 16:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 26 гру, 2024 16:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 26 гру, 2024 16:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Друкарський верстат Туреччини працює в рази швидше, а вона лише посилює свої геополітичні позиції
І з чого ви взяли що Трамп має на меті руйнацію росії ?
На це піде вся його каденція, з неясними перспективами для трампістського руху. Наприклад, це може посилити Китай, та євроглобалістів. Навіщо йому це.
Додано: Чет 26 гру, 2024 17:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
проти Німеччини та її немічних сателітів були наддержави сіту - БІ,США,СРСР. з мобілізованими суспільствами
і німецька економіка руйнувалась не тільки санкціями, але й авіабомбами
Зараз у кращому варіантті паритет. Захід поки ще економічно потужний, але не може економічно мобілізувати навіть українських бігунців.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 26 гру, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 гру, 2024 17:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
НАРЕШТІ!!!
Фіни захопили танкер з мосальского тіньового флоту
Додано: Чет 26 гру, 2024 17:07
Вряд ли из-за этого. Даже Марьяна, которая обвиняет чуть ли не всех военных, вроде, в военных ошибках/преступлениях его не обвиняла. Хотя при желании за котрнаступ 2023, наверное, можно было найти, в чём обвинить.
Не надо путать "пожизненную службу" с "пожизненной воинской обязанностью". Это всё же разные вещи. Никто не заставляет служить с 18 (или с 25) до 60 лет. Но призвать на время во время войны могут.
О том, что уже давно нет понятия "кадр.военный", детройт, по-моему, уже устал писать.
Для подавляющего большинства населения налоговая резидентность это не "его добрая воля". Те, кто ездит на заработки на Запад, давно не налоговые резиденты. Но для основной массы это невозможно. Или по разным причинам нежелательно.
В наших условиях не должно быть людей "с 0 военной подготовкой".
Ну а "расплатился с государством своим налоговым стажем многократно" от вас не ожидал услышать. Получается, воевать за независимость государства должны только те, кто "не расплатился"? Это так не работает. Уже писал, не осуждаю тех, кто решил, что его это государство не устраивает или в другом ему будет лучше и уехал из страны. В мирное время. Но если всё устраивало, пользовался всеми возможностями (в т.ч. и налоговыми), но "защищать не хочу/не могу" (из-за "чувствительности организма"), то ... Если таких людей много, то не стоит говорить о независимости, о гос. языке и пр. Каждый сам по себе. Армия вообще не нужна. Только полиция. Охрана территории государства это дичь. Не понравится, что кто-то захватил территорию, на кот. человек всю жизнь прожил, и установил порядки, кот. человека не устраивают, - пожалуйста, уезжай, куда хочется. И не жалуйся на "москалей, бурятов, чеченцев" и пр.
"2 майдана + стадион" это было не о низвержении "квазикоммуняцкого этатизма", а о делёжке мест поближе к кормушке.
Додано: Чет 26 гру, 2024 17:12
Додано: Чет 26 гру, 2024 17:25
ЛАД
ничего не знаю про "мирное\немирное время"
война против Украины началась 20.02.2014
тогда хотя бы не проводите выборы в заграничных округах
а то навыбирают запертым людям переможников-незламников на голову
мне детройт не истина в пследней инстанции, хотя я его не попрекал неучастием в войне в силу возраста,его и его родителей.
Но разница есть - военный учившийся 5 лет, "пиджак" сотню-ддве часов, служивший срочку и вообще про армию не слухом ни духом
Если так надо было вовлечь наиболее широко насеениее - проводити всеобуч и воензборы без огядки на дефекты здоровья и важность для экнономики, по швейцарской модели. Но и там верхний возраст мобилизаци точно не 60 лет.
государства давно не самоценны, мир идет к корпоративизации
вот это идеолгоическая заторможенность и отставание от понимания глобальных процессов дорого обходится Украине
После майдана и новых волн приватизации\декоммунизации логическим следствием должно быо стать не повышение,а снижение верхнего моб.возраста, и создание ЧВК.
А получилось стагнация\разрушение экономики и ВПК, одновременно с повішением моб.возраста єто прямой путь к "лопатизации" вооруженых сил. Героично, эффектно-трагично, но это путь вовлеченных в 2 майдана+стадион. Не впутывайте в это насильно людей, зарабатывающих самостоятельно и всю жизнь рассчитывавших только на себя, обвиняя их в том что они не бросили престарелых родителей и имели глуппость платить тут налоги. Для єтого есть например учителя, позарившиеся на зп в 4куе. Жаль нет механизма треккинга политактивности и увязки ее с обьемом повинностей.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 26 гру, 2024 18:07, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 26 гру, 2024 17:41
3 года мы проигрываем а за 1,5 бац и выиграем) все добровольно мобилизованные под новый контракт на 1,5 года пойдут на мясные штурмы. Чем больше у вас денег, тем больше вы их тратите. Только дефицит личного состава заставит генштаб их беречь и за каждую глупую потерю отвечать виновных.
Додано: Чет 26 гру, 2024 18:10
Путін проводить вибори самого себе
То питання теж саме, ти за капітуляцію чи ні ?
Бо не потрібно капітуляцію прикривати якимось перемовинами
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