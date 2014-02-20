Додано: Чет 26 гру, 2024 17:07

fox767676 написав: ЛАД написав: Залужный, вероятно, не Александр Великий и не Наполеон, но обвинений в его адрес в военных провалах не было.

Залужный, вероятно, не Александр Великий и не Наполеон, но обвинений в его адрес в военных провалах не было. потому что кастовость и круговая порука потому что кастовость и круговая порука

пожизненной службе никто и не говорит. Но как обойтись во время серьёзной войны без обязательности службы для всех ? Профессиональной армии явно не хватит. Не говорят, а уже сделали.

Люди получившие от государства минимльный пакет соц.благ, обязаны ему до 60 лет , что +/- = средней продолжительности жизни. Нет никакой градации по вовлеченности человека в гос.инфраструктуру и сколько гос.кредитов он получил на свою подготовку в т.ч военную. Я вижу разные градации вовлеченности - кадр.военный, гос.служащий, бюджетник, офицер.запаса в коммерческом секторе, и аутсорс-фрилансер с 0 военной подготовкой, и расплатившийся с государством за среднее образование своим налоговым стажем мноократно. Украина в єтом уникальна, в большинстве стран по крайне мере верхний возраст мобилизации офицеров выше чем у рядовых. Я задам страшный вопрос - "ЗАЧЕМ??" , людям которые связаны с Украиной толькой могилами предков и налоговой резидентностью, которая его добрая воля, вот весь квазикоммуняцкий этатизм, который вроде бы был низвергнут 2 мя майданами + стадионом ? Такой перенапряг общества может вызвать социально-политические трансформации такого масштаба, что истеблишмент миллион раз пожалеет что не пошел на рпв\лбз. Не говорят, а уже сделали.Люди получившие от государства минимльный пакет соц.благ, обязаны ему до 60 лет , что +/- = средней продолжительности жизни. Нет никакой градации по вовлеченности человека в гос.инфраструктуру и сколько гос.кредитов он получил на свою подготовку в т.ч военную. Я вижу разные градации вовлеченности - кадр.военный, гос.служащий, бюджетник, офицер.запаса в коммерческом секторе, и аутсорс-фрилансер с 0 военной подготовкой, и расплатившийся с государством за среднее образование своим налоговым стажем мноократно. Украина в єтом уникальна, в большинстве стран по крайне мере верхний возраст мобилизации офицеров выше чем у рядовых. Я задам страшный вопрос - "ЗАЧЕМ??" , людям которые связаны с Украиной толькой могилами предков и налоговой резидентностью, которая его добрая воля, вот весь квазикоммуняцкий этатизм, который вроде бы был низвергнут 2 мя майданами + стадионом ? Такой перенапряг общества может вызвать социально-политические трансформации такого масштаба, что истеблишмент миллион раз пожалеет что не пошел на рпв\лбз.

Вряд ли из-за этого. Даже Марьяна, которая обвиняет чуть ли не всех военных, вроде, в военных ошибках/преступлениях его не обвиняла. Хотя при желании за котрнаступ 2023, наверное, можно было найти, в чём обвинить.Не надо путать "пожизненную службу" с "пожизненной воинской обязанностью". Это всё же разные вещи. Никто не заставляет служить с 18 (или с 25) до 60 лет. Но призвать на время во время войны могут.О том, что уже давно нет понятия "кадр.военный", детройт, по-моему, уже устал писать.Для подавляющего большинства населения налоговая резидентность это не "его добрая воля". Те, кто ездит на заработки на Запад, давно не налоговые резиденты. Но для основной массы это невозможно. Или по разным причинам нежелательно.В наших условиях не должно быть людей "с 0 военной подготовкой".Ну а "расплатился с государством своим налоговым стажем многократно" от вас не ожидал услышать. Получается, воевать за независимость государства должны только те, кто "не расплатился"? Это так не работает. Уже писал, не осуждаю тех, кто решил, что его это государство не устраивает или в другом ему будет лучше и уехал из страны. В мирное время. Но если всё устраивало, пользовался всеми возможностями (в т.ч. и налоговыми), но "защищать не хочу/не могу" (из-за "чувствительности организма"), то ... Если таких людей много, то не стоит говорить о независимости, о гос. языке и пр. Каждый сам по себе. Армия вообще не нужна. Только полиция. Охрана территории государства это дичь. Не понравится, что кто-то захватил территорию, на кот. человек всю жизнь прожил, и установил порядки, кот. человека не устраивают, - пожалуйста, уезжай, куда хочется. И не жалуйся на "москалей, бурятов, чеченцев" и пр."2 майдана + стадион" это было не о низвержении "квазикоммуняцкого этатизма", а о делёжке мест поближе к кормушке.