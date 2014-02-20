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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11512115131151411515>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Я не бачу альтернативних сценаріїв перемоги, крім економічного


А є прецеденти ?
госплановий СРСР який тягнув на собі весь соцтабір не пропонувати
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:госплановий СРСР який тягнув на собі весь соцтабір не пропонувати

Німеччина в першій світовій.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:. Гроші в москалів вже закінчуються, друарський верстат вже 2 місяці працює. Залишилось щоб Трамп знищив їх нафтову промисловість і дочекатись кінця як в Сирії.

Друкарський верстат Туреччини працює в рази швидше, а вона лише посилює свої геополітичні позиції
І з чого ви взяли що Трамп має на меті руйнацію росії ?
На це піде вся його каденція, з неясними перспективами для трампістського руху. Наприклад, це може посилити Китай, та євроглобалістів. Навіщо йому це.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Німеччина в першій світовій.


проти Німеччини та її немічних сателітів були наддержави сіту - БІ,США,СРСР. з мобілізованими суспільствами
і німецька економіка руйнувалась не тільки санкціями, але й авіабомбами
Зараз у кращому варіантті паритет. Захід поки ще економічно потужний, але не може економічно мобілізувати навіть українських бігунців.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 26 гру, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

НАРЕШТІ!!!
Фіни захопили танкер з мосальского тіньового флоту
https://x.com/visegrad24/status/1872273 ... KFQWgFUQLg
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 17:07

  fox767676 написав:
  ЛАД написав: Залужный, вероятно, не Александр Великий и не Наполеон, но обвинений в его адрес в военных провалах не было.
потому что кастовость и круговая порука
Вряд ли из-за этого. Даже Марьяна, которая обвиняет чуть ли не всех военных, вроде, в военных ошибках/преступлениях его не обвиняла. Хотя при желании за котрнаступ 2023, наверное, можно было найти, в чём обвинить.

пожизненной службе никто и не говорит. Но как обойтись во время серьёзной войны без обязательности службы для всех? Профессиональной армии явно не хватит.
Не говорят, а уже сделали.
Люди получившие от государства минимльный пакет соц.благ, обязаны ему до 60 лет , что +/- = средней продолжительности жизни. Нет никакой градации по вовлеченности человека в гос.инфраструктуру и сколько гос.кредитов он получил на свою подготовку в т.ч военную. Я вижу разные градации вовлеченности - кадр.военный, гос.служащий, бюджетник, офицер.запаса в коммерческом секторе, и аутсорс-фрилансер с 0 военной подготовкой, и расплатившийся с государством за среднее образование своим налоговым стажем мноократно. Украина в єтом уникальна, в большинстве стран по крайне мере верхний возраст мобилизации офицеров выше чем у рядовых. Я задам страшный вопрос - "ЗАЧЕМ??" , людям которые связаны с Украиной толькой могилами предков и налоговой резидентностью, которая его добрая воля, вот весь квазикоммуняцкий этатизм, который вроде бы был низвергнут 2 мя майданами + стадионом ? Такой перенапряг общества может вызвать социально-политические трансформации такого масштаба, что истеблишмент миллион раз пожалеет что не пошел на рпв\лбз.
Не надо путать "пожизненную службу" с "пожизненной воинской обязанностью". Это всё же разные вещи. Никто не заставляет служить с 18 (или с 25) до 60 лет. Но призвать на время во время войны могут.
О том, что уже давно нет понятия "кадр.военный", детройт, по-моему, уже устал писать.
Для подавляющего большинства населения налоговая резидентность это не "его добрая воля". Те, кто ездит на заработки на Запад, давно не налоговые резиденты. Но для основной массы это невозможно. Или по разным причинам нежелательно.
В наших условиях не должно быть людей "с 0 военной подготовкой".
Ну а "расплатился с государством своим налоговым стажем многократно" от вас не ожидал услышать. Получается, воевать за независимость государства должны только те, кто "не расплатился"? Это так не работает. Уже писал, не осуждаю тех, кто решил, что его это государство не устраивает или в другом ему будет лучше и уехал из страны. В мирное время. Но если всё устраивало, пользовался всеми возможностями (в т.ч. и налоговыми), но "защищать не хочу/не могу" (из-за "чувствительности организма"), то ... Если таких людей много, то не стоит говорить о независимости, о гос. языке и пр. Каждый сам по себе. Армия вообще не нужна. Только полиция. Охрана территории государства это дичь. Не понравится, что кто-то захватил территорию, на кот. человек всю жизнь прожил, и установил порядки, кот. человека не устраивают, - пожалуйста, уезжай, куда хочется. И не жалуйся на "москалей, бурятов, чеченцев" и пр.
"2 майдана + стадион" это было не о низвержении "квазикоммуняцкого этатизма", а о делёжке мест поближе к кормушке.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 17:12

  Banderlog написав:.......
працювати хто буде коли всі поїдуть?

С этой точки зрения не надо было выпускать и женщин с детьми.
Вряд ли после отмены ВП останется запрет на выезд.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 17:25

ЛАД

ничего не знаю про "мирное\немирное время"
война против Украины началась 20.02.2014
тогда хотя бы не проводите выборы в заграничных округах
а то навыбирают запертым людям переможников-незламников на голову
мне детройт не истина в пследней инстанции, хотя я его не попрекал неучастием в войне в силу возраста,его и его родителей.
Но разница есть - военный учившийся 5 лет, "пиджак" сотню-ддве часов, служивший срочку и вообще про армию не слухом ни духом
Если так надо было вовлечь наиболее широко насеениее - проводити всеобуч и воензборы без огядки на дефекты здоровья и важность для экнономики, по швейцарской модели. Но и там верхний возраст мобилизаци точно не 60 лет.
государства давно не самоценны, мир идет к корпоративизации
вот это идеолгоическая заторможенность и отставание от понимания глобальных процессов дорого обходится Украине
После майдана и новых волн приватизации\декоммунизации логическим следствием должно быо стать не повышение,а снижение верхнего моб.возраста, и создание ЧВК.
А получилось стагнация\разрушение экономики и ВПК, одновременно с повішением моб.возраста єто прямой путь к "лопатизации" вооруженых сил. Героично, эффектно-трагично, но это путь вовлеченных в 2 майдана+стадион. Не впутывайте в это насильно людей, зарабатывающих самостоятельно и всю жизнь рассчитывавших только на себя, обвиняя их в том что они не бросили престарелых родителей и имели глуппость платить тут налоги. Для єтого есть например учителя, позарившиеся на зп в 4куе. Жаль нет механизма треккинга политактивности и увязки ее с обьемом повинностей.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 26 гру, 2024 18:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 17:41

  Дюрі-бачі написав:А така обмежена мобілізація забезпечила б здатність воювати весь 2025 і половину 2026 року, щоб здобути перемогу.
3 года мы проигрываем а за 1,5 бац и выиграем) все добровольно мобилизованные под новый контракт на 1,5 года пойдут на мясные штурмы. Чем больше у вас денег, тем больше вы их тратите. Только дефицит личного состава заставит генштаб их беречь и за каждую глупую потерю отвечать виновных.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 18:10

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

ми вже зрозуміли - думаєш лише про себе, а інші тобі до одного місця... розповсюджена позиція...

а з приводу домовлятися - так ніхто не пропонує, зніми рожеві окуляри, пропонують здатися.
а з приводу домовлятись - треба домовлятись!
Поки нам союзники пропонують. І не забороняти переговори! І не писати вибори не на часі.
Цю владу вже прийшов час переобирати і не тому шо вони якісь особєнні корупціонери, а тому що змінність влади і вибори це базовий принцип демократії. Даж путін проводить вибори!

Путін проводить вибори самого себе

То питання теж саме, ти за капітуляцію чи ні ?
Бо не потрібно капітуляцію прикривати якимось перемовинами
pesikot
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