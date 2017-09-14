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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:11
Успіх написав: pesikot написав: Успіх написав:
Це слова Гордона - "гаряча фаза війни закінчиться цього року!"
От і подивимось, чи він ГоРдон, чи ГоН...
Тобто, чесний вояк Долярчик тягнути брехню не стане ?
Чи стане ?
Сьогодні вже 25.12
І як тобі сьогоднішній ракетний обстріл ?
Це до закінчення війни ?
Всі питання до Гордона
Питання до тебе про ракетний обстріл, це теж до Гордона ?
Сам відповісти не можешь, тобі все смішно
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:14
budivelnik написав: detroytred написав: Wirująświatła написав:detroytred
еще раз кастовость не от сверхразума, а от халявных бюджетных денег, за которые содержатся свадебные генералы. Там где считают заработанные
деньги, кастовости нет. Это тупняк тупейший. есть KPI.
Ще раз: приклади некастових армій в студію.
Розглянемо на чому побудовані.
Ще раз: не вигадуйте про корони, надрозум, коли чітко вказано в тексті -- кастовість від безальтернативності для реальних умов і першочерговості виконати завдання.
Завдання ж армії специфічне.
Не додану вартість, прибуток отримати.
Трошки інше. Трошки))
Все таки труси-хрестик.
1 По бізнесу ви заявляли що якщо заберуть мене- то звільниться місце на яке прийде такий самий і так само ефективно буде працювати
2 По армії є приклад
Як перетворення батальону К-2 в полк , за 2 тижні принесло 4500 БАЖАЮЧИХ служити саме в цьому новому формуванні.
Це приблизно 0,5% від ЗАГАЛЬНОЇ кількості ЗСУ...
Тобто для того щоб 1 млн ЗАХОТІВ СЛУЖИТИ достатньо 200 таких офіцерів як комбат К
3 В ЗСУ приблизно 200 000 офіцерів...
і 100 000 СПЧ....
То може проблема не в мобілізованих - а в тому що серед 200 000 існуючих не можуть знайти 200 ефективних бо КАСТОВІСТЬ заважає?
Це ж ваша теза- якщо хтось піде- то на тому місці зможе працювати будь-хто..
То що армія настільки проблематична що не в стані звільнити з 200 000 місць - всього 200 ?
Все ж таки знов лише шматок картинки.
Коли знайдете 1 млн. бажаючих служити, тоді і поговоримо.
А також систему, яка буде піарити та спонсорувати всі батальйони так само, як К-2.
Коли всі батальйони зможуть сидіти на облаштованому одному місці.
І до речі, це саме Верес прямо вказав, що мій боєць повинен знати, що забезпечений-оснащений вище середнього по ЗСУ.
Знайти-підготовити командирів таких же само талановитих та з досвідом, як Верес, складніше, ніж такого же підприємця, як ви.
І останнє (мабуть вп'яте): тоді мова була про заміну саме одного вас або умовно з 100 таких, як ви, 1-2. Тобто декілька відсотків.
Конкуренти виконають ваші задачі за вас. Ще й залюбки.
Чим заважає кастовість не зрозуміло. Якщо не помиляюсь, той же Верес дійшов до комбата п/п-ка з солдата.
Яким боком 200 тис. самих різних за посадами та ВОС офіцерів відносяться до пошуку 200 ефективних саме піхотних комбатів - загадка.
Шукати серед офіцерів, наприклад, шифрувальників ефективного комбата...)))
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 26 гру, 2024 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:18
pesikot написав: Banderlog написав: Shaman написав:
ми вже зрозуміли - думаєш лише про себе, а інші тобі до одного місця... розповсюджена позиція...
а з приводу домовлятися - так ніхто не пропонує, зніми рожеві окуляри, пропонують здатися.
а з приводу домовлятись - треба домовлятись!
Поки нам союзники пропонують. І не забороняти переговори! І не писати вибори не на часі.
Цю владу вже прийшов час переобирати і не тому шо вони якісь особєнні корупціонери, а тому що змінність влади і вибори це базовий принцип демократії. Даж путін проводить вибори!
Путін проводить вибори самого себе
То питання теж саме, ти за капітуляцію чи ні ?
Бо не потрібно капітуляцію прикривати якимось перемовинами
Що таке перемовини ясно.
Дай визначення капітуляції, а потім голоси.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:22
Їду я собі, поворот на 90 градусів, закритий. Повертаю ... оп-па ... мобільний блок-пост.
Троє поліцейських, один ТЦК.
Переді мною вже зупинили авто, я зупинився.
Підійшов поліцейський, представився. Далі діалог, поліцейський:
- Здоровеньки були, шановний
- І вам не хворіти. Що бажаете побачити ?
- Паспорт, хоч студенський (все це з посмішкою)
- В студенти мені вже пізно, тому ось
Показую паспорт, першу сторінку, другу фотку. Поліцейський:
- Проїзжайте, гарного дня
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